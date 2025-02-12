Обзор и тесты Fujida Zoom Hit Max WiFi. 2К видеорегистратора с GPS-базой

В центре внимания сегодня современный 2К видеорегистратор Fujida Zoom Hit Max WiFi с CPL-фильтром и GPS-базой камер с еженедельными обновлениями через приложение на смартфоне. Связка из высокопроизводительного процессора Novatek 96565 и матрицы SONY IMX335 с высокой чувствительностью и поддержкой WDR. Из преимуществ отмечаются богатая комплектация, магнитное крепление с активным питанием, карта памяти в комплекте и двухлетняя расширенная гарантия.

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. На ее обратной стороне помимо подробной таблицы с характеристиками нанесен QR-код со ссылкой на загрузку приложения.

В комплект входит карта памяти объемом 32 Гбайт, крепление на лобовое стекло, сменная пластина с 3М-скотчем, кардридер, клипсы для скрытого монтажа кабеля, адаптер питания в прикуриватель, салфетка из микрофибры, тряпичный чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнено устройство в компактном корпусе. Большую часть площади лицевой стороны занимает объектив с оптической группой из шести стеклянных линз и углом обзора 170 градусов.

Изначально на него с завода предустановлен CPL-фильтр, устраняющий блики и повышающий цветовую насыщенность. Его можно будет индивидуально откалибровать, поворачивая вправо или влево.

Отметим отсутствие броских декоративных элементов в оформлении, что делает его неприметным со стороны улицы. Его вполне можно будет оставлять на лобовом стекле, не провоцируя кражу.

На нижнем торце четыре механические кнопки, не выступающие за пределы корпуса. Управление с интерфейсом реализовано интуитивно.

Изображение выводится на цветной IPS-дисплей с диагональю 2.35 дюймов, занимающий сторону водителя. Контрастное и хорошо читаемое изображение.

Для крепления на лобовом стекле Fujida Zoom Hit Max WiFi используется площадка с 3М-скотчем. Соединяется при помощи магнитов, снимать и ставить удобно.

Питание подается в основание крепежа и подается сквозным способом на видеорегистратор. Так, при снятии его с лобового стекла, можно не трогать кабель питания. При этом длина у комплектного адаптера в 2 метра даст возможность организовать аккуратную укладку под обшивкой. На корпусе адаптера есть USB-разъем, который можно будет использовать для зарядки смартфона или питания еще одного устройства в салоне автомобиля.

Настройки

В видеорегистраторе установлен суперкондесатор, который в отличие от аккумулятора, обеспечит надежную и безопасную эксплуатацию в условиях смены климатических температур в России.Для удобства определения расположения нужной кнопки на экран выводится соответствующая им маркировка. Меню разделено на вкладки «радар» и «видео». Выбирается режим работы, отключаются голосовые уведомления, задается фильтр скорости и допустимое превышение.

Предупреждения по обнаруженным типам комплексов. Уведомления по необходимости снижения скорости.

Владелец сможет задать типы систем, по которым не будут приходить уведомления.

Включение Wi-Fi. Выбор разрешения и длительности роликов. Управление датчиком удара.

Включение WDR, задержки времени, отображения спидометра. Можно задать автоматическое отключение экрана.

Софт

С Fujida Zoom Hit Max WiFi запускается точка доступа, и, предустановив приложение на смартфон с iOS или Android, открывается возможность дистанционного управления. Выводится сокращенный набор настроек.

Проводится проверка актуальности версии базы камер и обновление ее до актуальной. Процесс проходит быстро.

Просматривается список отснятых файлов на карте памяти. Доступные из списка можно защитить от перезаписи, перенести в память смартфона или удалить.

Выбранные также можно просмотреть. Помимо изображения выводятся данные по маршруту и скорости.

Тесты

Устройство оснащено GPS-модулем, используемым как для фиксации дополнительных данных во время съемки роликов, так и вывода уведомлений по стационарным камерам и радарам. Эта база включает различные типы систем, в том числе контроль стоп полосы на перекрестках, выделенной линии для общественного транспорта, определения скорости на участке.

При приближении к ним выводится информация по комплексу на экран, уведомление внятным голосом и звуковое предупреждение. В условиях города это вполне закрывает вопрос предотвращения получения штрафов за нарушения ПДД. Базу регулярно обновляют и актуализируют.

Дневная съемка Fujida Zoom Hit Max WiFi

Ночная съемка Fujida Zoom Hit Max WiFi

Итоги

Fujida Zoom Hit Max WiFi поддерживает съемку в разрешении 2К (2560х1440 пикселей). Обработку изображения с высокочувствительной матрицы SONY IMX335 ведет процессор Novatek 96565. Ролики с высокой детализацией и резкостью по всей площади кадра, номерные знаки читаемы на большом расстоянии в своем и соседних потоках. Поддерживает WDR.Fujida Zoom Hit Max WiFi – 2K видеорегистратор с GPS-базой камер и Wi-Fi модулем, обеспечивающий высокодетализированную съемку, оповещения по стационарным радарам с еженедельным обновлением базы, приложение для смартфона и сопровождаемый богатой комплектацией.