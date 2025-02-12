Обзор и тесты Fujida Zoom Hit Max WiFi. 2К видеорегистратора с GPS-базой

В комплект входит карта памяти объемом 32 Гбайт, крепление на лобовое стекло, сменная пластина с 3М-скотчем, кардридер, клипсы для скрытого монтажа кабеля, адаптер питания в прикуриватель, салфетка из микрофибры, тряпичный чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.
Изначально на него с завода предустановлен CPL-фильтр, устраняющий блики и повышающий цветовую насыщенность. Его можно будет индивидуально откалибровать, поворачивая вправо или влево.
Отметим отсутствие броских декоративных элементов в оформлении, что делает его неприметным со стороны улицы. Его вполне можно будет оставлять на лобовом стекле, не провоцируя кражу.
На нижнем торце четыре механические кнопки, не выступающие за пределы корпуса. Управление с интерфейсом реализовано интуитивно.
Изображение выводится на цветной IPS-дисплей с диагональю 2.35 дюймов, занимающий сторону водителя. Контрастное и хорошо читаемое изображение.
Для крепления на лобовом стекле Fujida Zoom Hit Max WiFi используется площадка с 3М-скотчем. Соединяется при помощи магнитов, снимать и ставить удобно.
Питание подается в основание крепежа и подается сквозным способом на видеорегистратор. Так, при снятии его с лобового стекла, можно не трогать кабель питания. При этом длина у комплектного адаптера в 2 метра даст возможность организовать аккуратную укладку под обшивкой. На корпусе адаптера есть USB-разъем, который можно будет использовать для зарядки смартфона или питания еще одного устройства в салоне автомобиля.
В видеорегистраторе установлен суперкондесатор, который в отличие от аккумулятора, обеспечит надежную и безопасную эксплуатацию в условиях смены климатических температур в России.
Предупреждения по обнаруженным типам комплексов. Уведомления по необходимости снижения скорости.
Владелец сможет задать типы систем, по которым не будут приходить уведомления.
Включение Wi-Fi. Выбор разрешения и длительности роликов. Управление датчиком удара.
Включение WDR, задержки времени, отображения спидометра. Можно задать автоматическое отключение экрана.
Проводится проверка актуальности версии базы камер и обновление ее до актуальной. Процесс проходит быстро.
Просматривается список отснятых файлов на карте памяти. Доступные из списка можно защитить от перезаписи, перенести в память смартфона или удалить.
Выбранные также можно просмотреть. Помимо изображения выводятся данные по маршруту и скорости.
Устройство оснащено GPS-модулем, используемым как для фиксации дополнительных данных во время съемки роликов, так и вывода уведомлений по стационарным камерам и радарам. Эта база включает различные типы систем, в том числе контроль стоп полосы на перекрестках, выделенной линии для общественного транспорта, определения скорости на участке.
При приближении к ним выводится информация по комплексу на экран, уведомление внятным голосом и звуковое предупреждение. В условиях города это вполне закрывает вопрос предотвращения получения штрафов за нарушения ПДД. Базу регулярно обновляют и актуализируют.
Fujida Zoom Hit Max WiFi поддерживает съемку в разрешении 2К (2560х1440 пикселей). Обработку изображения с высокочувствительной матрицы SONY IMX335 ведет процессор Novatek 96565. Ролики с высокой детализацией и резкостью по всей площади кадра, номерные знаки читаемы на большом расстоянии в своем и соседних потоках. Поддерживает WDR.