Обзор и тесты Fujida Zoom Hit Max WiFi. 2К видеорегистратора с GPS-базой

В центре внимания сегодня современный 2К видеорегистратор Fujida Zoom Hit Max WiFi с CPL-фильтром и GPS-базой камер с еженедельными обновлениями через приложение на смартфоне. Связка из высокопроизводительного процессора Novatek 96565 и матрицы SONY IMX335 с высокой чувствительностью и поддержкой WDR. Из преимуществ отмечаются богатая комплектация, магнитное крепление с активным питанием, карта памяти в комплекте и двухлетняя расширенная гарантия.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. На ее обратной стороне помимо подробной таблицы с характеристиками нанесен QR-код со ссылкой на загрузку приложения.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

В комплект входит карта памяти объемом 32 Гбайт, крепление на лобовое стекло, сменная пластина с 3М-скотчем, кардридер, клипсы для скрытого монтажа кабеля, адаптер питания в прикуриватель, салфетка из микрофибры, тряпичный чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Внешний вид

Выполнено устройство в компактном корпусе. Большую часть площади лицевой стороны занимает объектив с оптической группой из шести стеклянных линз и углом обзора 170 градусов.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Изначально на него с завода предустановлен CPL-фильтр, устраняющий блики и повышающий цветовую насыщенность. Его можно будет индивидуально откалибровать, поворачивая вправо или влево.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Отметим отсутствие броских декоративных элементов в оформлении, что делает его неприметным со стороны улицы. Его вполне можно будет оставлять на лобовом стекле, не провоцируя кражу.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

На нижнем торце четыре механические кнопки, не выступающие за пределы корпуса. Управление с интерфейсом реализовано интуитивно.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Изображение выводится на цветной IPS-дисплей с диагональю 2.35 дюймов, занимающий сторону водителя. Контрастное и хорошо читаемое изображение.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Для крепления на лобовом стекле Fujida Zoom Hit Max WiFi используется площадка с 3М-скотчем. Соединяется при помощи магнитов, снимать и ставить удобно.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Питание подается в основание крепежа и подается сквозным способом на видеорегистратор. Так, при снятии его с лобового стекла, можно не трогать кабель питания. При этом длина у комплектного адаптера в 2 метра даст возможность организовать аккуратную укладку под обшивкой. На корпусе адаптера есть USB-разъем, который можно будет использовать для зарядки смартфона или питания еще одного устройства в салоне автомобиля.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

В видеорегистраторе установлен суперкондесатор, который в отличие от аккумулятора, обеспечит надежную и безопасную эксплуатацию в условиях смены климатических температур в России.

Настройки

Для удобства определения расположения нужной кнопки на экран выводится соответствующая им маркировка. Меню разделено на вкладки «радар» и «видео». Выбирается режим работы, отключаются голосовые уведомления, задается фильтр скорости и допустимое превышение.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Предупреждения по обнаруженным типам комплексов. Уведомления по необходимости снижения скорости.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Владелец сможет задать типы систем, по которым не будут приходить уведомления.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Включение Wi-Fi. Выбор разрешения и длительности роликов. Управление датчиком удара.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Включение WDR, задержки времени, отображения спидометра. Можно задать автоматическое отключение экрана.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Софт

С Fujida Zoom Hit Max WiFi запускается точка доступа, и, предустановив приложение на смартфон с iOS или Android, открывается возможность дистанционного управления. Выводится сокращенный набор настроек.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Проводится проверка актуальности версии базы камер и обновление ее до актуальной. Процесс проходит быстро.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Просматривается список отснятых файлов на карте памяти. Доступные из списка можно защитить от перезаписи, перенести в память смартфона или удалить.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Выбранные также можно просмотреть. Помимо изображения выводятся данные по маршруту и скорости.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Тесты

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Устройство оснащено GPS-модулем, используемым как для фиксации дополнительных данных во время съемки роликов, так и вывода уведомлений по стационарным камерам и радарам. Эта база включает различные типы систем, в том числе контроль стоп полосы на перекрестках, выделенной линии для общественного транспорта, определения скорости на участке.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

При приближении к ним выводится информация по комплексу на экран, уведомление внятным голосом и звуковое предупреждение. В условиях города это вполне закрывает вопрос предотвращения получения штрафов за нарушения ПДД. Базу регулярно обновляют и актуализируют.

Fujida Zoom Hit Max WiFi

Fujida Zoom Hit Max WiFi поддерживает съемку в разрешении 2К (2560х1440 пикселей). Обработку изображения с высокочувствительной матрицы SONY IMX335 ведет процессор Novatek 96565. Ролики с высокой детализацией и резкостью по всей площади кадра, номерные знаки читаемы на большом расстоянии в своем и соседних потоках. Поддерживает WDR.

Дневная съемка Fujida Zoom Hit Max WiFi

Ночная съемка Fujida Zoom Hit Max WiFi

Итоги

Fujida Zoom Hit Max WiFi – 2K видеорегистратор с GPS-базой камер и Wi-Fi модулем, обеспечивающий высокодетализированную съемку, оповещения по стационарным радарам с еженедельным обновлением базы, приложение для смартфона и сопровождаемый богатой комплектацией.
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