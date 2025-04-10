Super HD видеорегистратор с GPS и WiFi. Обзор Fujida Zoom Hit S WiFi

Комплект также включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло и сменную ленту 3М-скотча, фиксаторы для проведения кабель-менеджмента, кардридер, тканевую сумочку, салфетку из микрофибры, документацию.
Кабель питания подключается в основание крепежа, упрощая скрытую организацию подвода кабеля. У комплектного зарядного устройства длина 3 метра. Доступен USB-разъем с возможностью зарядить смартфон или запитать еще одно устройство, что может быть актуально в условиях ограниченного числа розеток в автомобиле.
Выполнено устройство в компактном корпусе из пластика с матовым покрытием. Установленным на лобовое стекло остается не приметным со стороны улицы и не ограничивает обзор.
На стороне водителя у Fujida Zoom Hit S WiFi установлен IPS-экран с диагональю 2.35 дюйма. Доступно несколько вариантов режимов работы экрана, это контроль съемки с выводом потокового изображения с камеры, а также информационный с отображением скорости, данные по стационарной камере по пути движения.
Управление осуществляется с помощью механических кнопок распределенных по боковым граням. Запись на карту памяти формата microSD, в комплекте идет накопитель с высокими скоростями работы с данными.
На лицевой стороне объектив с углом обзора 170 градусов с оптической группой из шести стеклянных линз. Предустановлен поляризационный фильтр CPL, устраняющий блики и увеличивающий цветовую насыщенность картинки.
Ведется управление GPS-информатором с выбором предупреждения по превышению лимита скорости, отключаются отдельные типы комплексов, включается автоматическое приглушение при движении без нарушения.
Меню лаконичное и хорошо структурировано. Нужный пункт можно будет найти в 1-3 клика.
Вывод отсняты файлов на карте памяти. Выбранные из списка переносятся в память смартфона, можно удалить или включить защиту от перезаписи.
Настройка базовых параметров работы видеорегистратора.
Обновление прошивки и базы данных GPS.
Fujida Zoom Hit S WiFi поддерживает вывод уведомлений по стационарным комплексам на дорогах. Это различные типы систем, включая камеры контроля скорости, фиксации движения по выделенной полосе, пересечения стоп полосы, контроля средней скорости и других.
При приближении к ним выводится звуковое внятным голосом на русском языке и визуальное предупреждение на экран. Отображается тип камеры, расстояние до нее, текущая скорость и разрешенная. В современных условиях это большая часть того что можно встретить на дорогах, за исключением треног, позволяя эффективно решать вопрос профилактики получения писем со штрафами.
Процессор MStar 8339 с высокочувствительной матрицей GalaxyCore GC2053 обеспечивает съемку в разрешении Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Также в настройках доступно разрешение Full HD с 60 кадрами в секунду. Номерные знаки хорошо читаемы в своем и соседнем потоках.