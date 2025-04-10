Super HD видеорегистратор с GPS и WiFi. Обзор Fujida Zoom Hit S WiFi

Современный видеорегистратор Fujida Zoom Hit S WiFi поддерживает съемку в Super HD разрешении с WDR. Оснащен матрицей GalaxyCore GC2053 и процессором MStar 8339, шестислойной оптикой с углом обзора 170 градусов и поляризационным фильтром, а также поддерживает вывод по стационарам камерам контроля нарушений ПДД с регулярной обновляемой базой GPS.

Обзор Fujida Zoom Hit S WiFi

Комплектация

Поставляется в коробке из белоснежного картона с минималистичным оформлением. На лицевой стороне пометка по комплектации устройства индустриальной картой памяти объемом 32 Гбайт, позволяя владельцу начать полноценную эксплуатацию сразу после покупки без дополнительны трат.

Комплектация Fujida Zoom Hit S WiFi

Комплект также включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло и сменную ленту 3М-скотча, фиксаторы для проведения кабель-менеджмента, кардридер, тканевую сумочку, салфетку из микрофибры, документацию.

Комплектация Fujida Zoom Hit S WiFi

Внешний вид

На лобовое стекло автомобиля устанавливается компактная площадка со сквозной подачей питания с магнитным креплением. Снимается и ставится без усилий, нет риска повреждения при эксплуатации в мороз.

Внешний вид Fujida Zoom Hit S WiFi

Кабель питания подключается в основание крепежа, упрощая скрытую организацию подвода кабеля. У комплектного зарядного устройства длина 3 метра. Доступен USB-разъем с возможностью зарядить смартфон или запитать еще одно устройство, что может быть актуально в условиях ограниченного числа розеток в автомобиле.

Внешний вид Fujida Zoom Hit S WiFi

Выполнено устройство в компактном корпусе из пластика с матовым покрытием. Установленным на лобовое стекло остается не приметным со стороны улицы и не ограничивает обзор.

Внешний вид Fujida Zoom Hit S WiFi

На стороне водителя у Fujida Zoom Hit S WiFi установлен IPS-экран с диагональю 2.35 дюйма. Доступно несколько вариантов режимов работы экрана, это контроль съемки с выводом потокового изображения с камеры, а также информационный с отображением скорости, данные по стационарной камере по пути движения.

Внешний вид Fujida Zoom Hit S WiFi

Управление осуществляется с помощью механических кнопок распределенных по боковым граням. Запись на карту памяти формата microSD, в комплекте идет накопитель с высокими скоростями работы с данными.

Внешний вид Fujida Zoom Hit S WiFi

На лицевой стороне объектив с углом обзора 170 градусов с оптической группой из шести стеклянных линз. Предустановлен поляризационный фильтр CPL, устраняющий блики и увеличивающий цветовую насыщенность картинки.

Настройки

Меню управления на русском языке, разделено на два раздела с управлением системы, видеосъемки и GPS-информатора. Доступен выбор длительности роликов, разрешение. Включение датчика парковки и движения, WDR. Задаются системные параметры работы.

Настройка Fujida Zoom Hit S WiFi

Ведется управление GPS-информатором с выбором предупреждения по превышению лимита скорости, отключаются отдельные типы комплексов, включается автоматическое приглушение при движении без нарушения.

Настройка Fujida Zoom Hit S WiFi

Меню лаконичное и хорошо структурировано. Нужный пункт можно будет найти в 1-3 клика.

Приложение

Для смартфона доступно обновлённое приложение Fujida.Pro. Соединение проходит через встроенную и защищенную точку доступа. При соединении можно будет просмотреть потоковое изображение с камеры, сделать фотоснимок или запустить видеосъемку.

Настройка Fujida Zoom Hit S WiFi

Вывод отсняты файлов на карте памяти. Выбранные из списка переносятся в память смартфона, можно удалить или включить защиту от перезаписи.

Настройка Fujida Zoom Hit S WiFi

Настройка базовых параметров работы видеорегистратора.

Настройка Fujida Zoom Hit S WiFi

Обновление прошивки и базы данных GPS.

Настройка Fujida Zoom Hit S WiFi

Тесты

Тесты Fujida Zoom Hit S WiFi

Fujida Zoom Hit S WiFi поддерживает вывод уведомлений по стационарным комплексам на дорогах. Это различные типы систем, включая камеры контроля скорости, фиксации движения по выделенной полосе, пересечения стоп полосы, контроля средней скорости и других.

Тесты Fujida Zoom Hit S WiFi

При приближении к ним выводится звуковое внятным голосом на русском языке и визуальное предупреждение на экран. Отображается тип камеры, расстояние до нее, текущая скорость и разрешенная. В современных условиях это большая часть того что можно встретить на дорогах, за исключением треног, позволяя эффективно решать вопрос профилактики получения писем со штрафами.

Тесты Fujida Zoom Hit S WiFi

Процессор MStar 8339 с высокочувствительной матрицей GalaxyCore GC2053 обеспечивает съемку в разрешении Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Также в настройках доступно разрешение Full HD с 60 кадрами в секунду. Номерные знаки хорошо читаемы в своем и соседнем потоках.

Дневная съемка

Ночная съемка

Итоги

Fujida Zoom Hit S WiFi – Super HD видеорегистратор с GPS, Wi-Fi, CPL-фильтром и картой памяти в комплекте. Быстросъемное магнитное крепление, возможность скрытого монтажа в салоне, приложение для смартфона, стеклянная оптика с углом обзора 170 градусов, WDR.
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