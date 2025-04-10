Super HD видеорегистратор с GPS и WiFi. Обзор Fujida Zoom Hit S WiFi

Современный видеорегистратор Fujida Zoom Hit S WiFi поддерживает съемку в Super HD разрешении с WDR. Оснащен матрицей GalaxyCore GC2053 и процессором MStar 8339, шестислойной оптикой с углом обзора 170 градусов и поляризационным фильтром, а также поддерживает вывод по стационарам камерам контроля нарушений ПДД с регулярной обновляемой базой GPS.

Комплектация

Поставляется в коробке из белоснежного картона с минималистичным оформлением. На лицевой стороне пометка по комплектации устройства индустриальной картой памяти объемом 32 Гбайт, позволяя владельцу начать полноценную эксплуатацию сразу после покупки без дополнительны трат.

Комплект также включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло и сменную ленту 3М-скотча, фиксаторы для проведения кабель-менеджмента, кардридер, тканевую сумочку, салфетку из микрофибры, документацию.

Внешний вид

На лобовое стекло автомобиля устанавливается компактная площадка со сквозной подачей питания с магнитным креплением. Снимается и ставится без усилий, нет риска повреждения при эксплуатации в мороз.

Кабель питания подключается в основание крепежа, упрощая скрытую организацию подвода кабеля. У комплектного зарядного устройства длина 3 метра. Доступен USB-разъем с возможностью зарядить смартфон или запитать еще одно устройство, что может быть актуально в условиях ограниченного числа розеток в автомобиле.

Выполнено устройство в компактном корпусе из пластика с матовым покрытием. Установленным на лобовое стекло остается не приметным со стороны улицы и не ограничивает обзор.

На стороне водителя у Fujida Zoom Hit S WiFi установлен IPS-экран с диагональю 2.35 дюйма. Доступно несколько вариантов режимов работы экрана, это контроль съемки с выводом потокового изображения с камеры, а также информационный с отображением скорости, данные по стационарной камере по пути движения.

Управление осуществляется с помощью механических кнопок распределенных по боковым граням. Запись на карту памяти формата microSD, в комплекте идет накопитель с высокими скоростями работы с данными.

Настройки

На лицевой стороне объектив с углом обзора 170 градусов с оптической группой из шести стеклянных линз. Предустановлен поляризационный фильтр CPL, устраняющий блики и увеличивающий цветовую насыщенность картинки.Меню управления на русском языке, разделено на два раздела с управлением системы, видеосъемки и GPS-информатора. Доступен выбор длительности роликов, разрешение. Включение датчика парковки и движения, WDR. Задаются системные параметры работы.

Ведется управление GPS-информатором с выбором предупреждения по превышению лимита скорости, отключаются отдельные типы комплексов, включается автоматическое приглушение при движении без нарушения.

Приложение

Меню лаконичное и хорошо структурировано. Нужный пункт можно будет найти в 1-3 клика.Для смартфона доступно обновлённое приложение Fujida.Pro. Соединение проходит через встроенную и защищенную точку доступа. При соединении можно будет просмотреть потоковое изображение с камеры, сделать фотоснимок или запустить видеосъемку.

Вывод отсняты файлов на карте памяти. Выбранные из списка переносятся в память смартфона, можно удалить или включить защиту от перезаписи.

Настройка базовых параметров работы видеорегистратора.

Обновление прошивки и базы данных GPS.

Тесты

Fujida Zoom Hit S WiFi поддерживает вывод уведомлений по стационарным комплексам на дорогах. Это различные типы систем, включая камеры контроля скорости, фиксации движения по выделенной полосе, пересечения стоп полосы, контроля средней скорости и других.

При приближении к ним выводится звуковое внятным голосом на русском языке и визуальное предупреждение на экран. Отображается тип камеры, расстояние до нее, текущая скорость и разрешенная. В современных условиях это большая часть того что можно встретить на дорогах, за исключением треног, позволяя эффективно решать вопрос профилактики получения писем со штрафами.

Дневная съемка

Ночная съемка

Итоги

Процессор MStar 8339 с высокочувствительной матрицей GalaxyCore GC2053 обеспечивает съемку в разрешении Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Также в настройках доступно разрешение Full HD с 60 кадрами в секунду. Номерные знаки хорошо читаемы в своем и соседнем потоках.Fujida Zoom Hit S WiFi – Super HD видеорегистратор с GPS, Wi-Fi, CPL-фильтром и картой памяти в комплекте. Быстросъемное магнитное крепление, возможность скрытого монтажа в салоне, приложение для смартфона, стеклянная оптика с углом обзора 170 градусов, WDR.