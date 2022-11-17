Обзор Fujida Zoom Okko WiFi. Компактный Full HD видеорегистратор с магнитным креплением

Изучаемый сегодня видеорегистратор Fujida Zoom Okko WiFi получил компактный корпус с магнитным креплением, поддержку Wi-Fi для управления со смартфона, платформу с поддержкой детализированной видеосъемки. Из особенностей отмечаются поддержка емких накопителей, магнитное крепление, CPL-фильтр и широкий угол обзора. Разработан в Корее и полностью адаптирован под Россию.

Комплектация

Данный видеорегистратор уже можно приобрести за 4999 рублей.Упакован в коробку, оформленную в стилистике устройств Apple, сочетающей минимализм, и при этом есть все необходимые данные по особенностям технического исполнения.

Комплект включает адаптер питания, крепление на лобовое стекло, дополнительную пластину 3М-скотча, клипсы для кабеля, лопатку, салфетку из микрофибры и руководство пользователя.

Fujida Zoom Okko WiFi обзор

Внешний вид

CPL-фильтр уже зафиксирован на объективе. Его можно поворачивать вправо и влево, проводя калибровку под особенности лобового стекла в автомобиле. И как показала практика эксплуатации, отлично справляется с задачей удаления посторонних бликов от приборной панели и фонарей на дороге.

Основная же оптическая группа у Fujida Zoom Okko WiFi собрана из шести стеклянных линз. Угол обзора по диагонали составляет 170 градусов.

Корпус видеорегистратора ультракомпактен, внешне напоминает скорее экшен-камеру. Выглядит премиально. Отметим полное отсутствие видимых декоративных элементов. Это делает его неприметным со стороны улицы.

Управляется при помощи механических кнопок, они распределены по боковым граням. Взаимодействие с интерфейсом проходит интуитивно. Сами кнопки расположены ниже.

На правой грани слот для карты памяти формата microSD. Несмотря на то, что производитель рекомендует использовать накопители объемом 128 Гбайт, мы проводили тесты с картой памяти 256 Гбайт и не сталкивались с проблемами при работе и во время проведения видеосъемки.

Сторону, направленную на водителя, занимает дисплей. Это актуальная IPS-матрица с диагональю 2 дюйма, сохраняющей информативность при разных условиях эксплуатации.

Fujida Zoom Okko WiFi оснащается суперконденсатором вместо распространенного использования аккумуляторов. Как итог, владелец не столкнется со вздутием батареи и риском ее возгорания. При этом времени хватает для аварийной остановки записи при обрывах питания. Из минусов – нет возможности снимать вне автомобиля, решить можно с помощью PowerBank.

Для крепления используется площадка с двухсторонним скотчем. В комплекте также предусмотрели несколько пластин, позволяющих определиться с местом установки.

Настройки

Это крепеж с магнитным замком и сквозной подачей питания. Гнездо microUSB в основании площадки. Подключается комплектный адаптер к креплению, видеорегистратор можно будет быстро снимать со стекла, не затрагивая линию питания. Удобно, особенно с учетом того, что устройство и длина кабеля позволяют провести скрытый монтаж. На корпусе адаптера есть USB, можно будет зарядить смартфон или запитать еще одно устройство в салоне автомобиля.Меню на русском языке. Настройки распределены на несколько экранов. Ведется управление параметрами проведения видеосъемки.

G-сенсором, датчиком движения, экспозицией и микрофоном.

Выбирается штамп даты, дата и время, интервал для автоматического выключения. Задается госномер.

В целом же видеорегистратор можно сразу после покупки установить на стекло и начать полноценно эксплуатировать без изучения пунктов меню, заводской пресет позволит это сделать.

Софт

Активировав установленный в Fujida Zoom Okko WiFi модуль беспроводного соединения и загрузив бесплатное приложение, доступное на Android и iOS, владелец сможет подключиться к нему дистанционно в пределах покрытия точки доступа.

При каждом подключении проходит актуализация версии прошивки и при появлении обновлений предлагается провести обновление.

Доступны базовые параметры настройки видеорегистратора, кнопки форматирования и сброса настроек.

Вывод изображения с камеры. Запуск и остановка записи, фотоснимок.

Тесты

Дневная съемка Fujida Zoom Okko WiFi

Ночная съемка Fujida Zoom Okko WiFi

Итоги

Отснятые файлы в виде списка. Выбранные в один клик переносятся в память смартфона, создавая резервную копию.В Fujida Zoom Okko WiFi используется связка из сенсора GC2053 и процессора Novatek 96672. Съемку ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.Как можно заметить, высокая детализация обеспечивается как в дневное, так и ночное время. Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Записанные ролики можно будет использовать при разборе спорных ситуаций на дороге в ГАИ или суде.Fujida Zoom Okko WiFi – компактный и стильный видеорегистратор, обеспечивающий высокодетализированную съемку происходящего на дороге. Суперконденсатор, обеспечивающий длительную и безопасную эксплуатацию, поддержка емких накопителей, удобное и быстросъемное магнитное крепление, CPL-фильтр, возможность скрытого монтажа, широкий угол обзора, приложение для смартфона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".