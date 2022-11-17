Обзор Fujida Zoom Okko WiFi. Компактный Full HD видеорегистратор с магнитным креплением

Изучаемый сегодня видеорегистратор Fujida Zoom Okko WiFi получил компактный корпус с магнитным креплением, поддержку Wi-Fi для управления со смартфона, платформу с поддержкой детализированной видеосъемки. Из особенностей отмечаются поддержка емких накопителей, магнитное крепление, CPL-фильтр и широкий угол обзора. Разработан в Корее и полностью адаптирован под Россию.

Fujida Zoom Okko WiFi

Данный видеорегистратор уже можно приобрести за 4999 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в стилистике устройств Apple, сочетающей минимализм, и при этом есть все необходимые данные по особенностям технического исполнения.

Fujida Zoom Okko WiFi

Комплект включает адаптер питания, крепление на лобовое стекло, дополнительную пластину 3М-скотча, клипсы для кабеля, лопатку, салфетку из микрофибры и руководство пользователя.

Fujida Zoom Okko WiFi

Fujida Zoom Okko WiFi обзор

Внешний вид

CPL-фильтр уже зафиксирован на объективе. Его можно поворачивать вправо и влево, проводя калибровку под особенности лобового стекла в автомобиле. И как показала практика эксплуатации, отлично справляется с задачей удаления посторонних бликов от приборной панели и фонарей на дороге.

Fujida Zoom Okko WiFi

Основная же оптическая группа у Fujida Zoom Okko WiFi собрана из шести стеклянных линз. Угол обзора по диагонали составляет 170 градусов.

Fujida Zoom Okko WiFi

Корпус видеорегистратора ультракомпактен, внешне напоминает скорее экшен-камеру. Выглядит премиально. Отметим полное отсутствие видимых декоративных элементов. Это делает его неприметным со стороны улицы.

Fujida Zoom Okko WiFi

Управляется при помощи механических кнопок, они распределены по боковым граням. Взаимодействие с интерфейсом проходит интуитивно. Сами кнопки расположены ниже.

Fujida Zoom Okko WiFi

На правой грани слот для карты памяти формата microSD. Несмотря на то, что производитель рекомендует использовать накопители объемом 128 Гбайт, мы проводили тесты с картой памяти 256 Гбайт и не сталкивались с проблемами при работе и во время проведения видеосъемки.

Fujida Zoom Okko WiFi

Сторону, направленную на водителя, занимает дисплей. Это актуальная IPS-матрица с диагональю 2 дюйма, сохраняющей информативность при разных условиях эксплуатации.

Fujida Zoom Okko WiFi

Fujida Zoom Okko WiFi оснащается суперконденсатором вместо распространенного использования аккумуляторов. Как итог, владелец не столкнется со вздутием батареи и риском ее возгорания. При этом времени хватает для аварийной остановки записи при обрывах питания. Из минусов – нет возможности снимать вне автомобиля, решить можно с помощью PowerBank.

Fujida Zoom Okko WiFi

Для крепления используется площадка с двухсторонним скотчем. В комплекте также предусмотрели несколько пластин, позволяющих определиться с местом установки.

Fujida Zoom Okko WiFi

Это крепеж с магнитным замком и сквозной подачей питания. Гнездо microUSB в основании площадки. Подключается комплектный адаптер к креплению, видеорегистратор можно будет быстро снимать со стекла, не затрагивая линию питания. Удобно, особенно с учетом того, что устройство и длина кабеля позволяют провести скрытый монтаж. На корпусе адаптера есть USB, можно будет зарядить смартфон или запитать еще одно устройство в салоне автомобиля.

Настройки

Меню на русском языке. Настройки распределены на несколько экранов. Ведется управление параметрами проведения видеосъемки.

Fujida Zoom Okko WiFi

G-сенсором, датчиком движения, экспозицией и микрофоном.

Fujida Zoom Okko WiFi

Выбирается штамп даты, дата и время, интервал для автоматического выключения. Задается госномер.

Fujida Zoom Okko WiFi

В целом же видеорегистратор можно сразу после покупки установить на стекло и начать полноценно эксплуатировать без изучения пунктов меню, заводской пресет позволит это сделать.

Fujida Zoom Okko WiFi

Софт

Fujida Zoom Okko WiFi

Активировав установленный в Fujida Zoom Okko WiFi модуль беспроводного соединения и загрузив бесплатное приложение, доступное на Android и iOS, владелец сможет подключиться к нему дистанционно в пределах покрытия точки доступа.

Fujida Zoom Okko WiFi

При каждом подключении проходит актуализация версии прошивки и при появлении обновлений предлагается провести обновление.

Fujida Zoom Okko WiFi

Доступны базовые параметры настройки видеорегистратора, кнопки форматирования и сброса настроек.

Fujida Zoom Okko WiFi

Вывод изображения с камеры. Запуск и остановка записи, фотоснимок.

Fujida Zoom Okko WiFi

Отснятые файлы в виде списка. Выбранные в один клик переносятся в память смартфона, создавая резервную копию.

Тесты

В Fujida Zoom Okko WiFi используется связка из сенсора GC2053 и процессора Novatek 96672. Съемку ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка Fujida Zoom Okko WiFi

Как можно заметить, высокая детализация обеспечивается как в дневное, так и ночное время. Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Записанные ролики можно будет использовать при разборе спорных ситуаций на дороге в ГАИ или суде.

Ночная съемка Fujida Zoom Okko WiFi

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFujida Zoom Okko WiFi – компактный и стильный видеорегистратор, обеспечивающий высокодетализированную съемку происходящего на дороге. Суперконденсатор, обеспечивающий длительную и безопасную эксплуатацию, поддержка емких накопителей, удобное и быстросъемное магнитное крепление, CPL-фильтр, возможность скрытого монтажа, широкий угол обзора, приложение для смартфона.
Fujida Zoom Okko WiFi получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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