Обзор Fujida Zoom Okko WiFi. Компактный Full HD видеорегистратор с магнитным креплением

Данный видеорегистратор уже можно приобрести за 4999 рублей.
Комплект включает адаптер питания, крепление на лобовое стекло, дополнительную пластину 3М-скотча, клипсы для кабеля, лопатку, салфетку из микрофибры и руководство пользователя.
Основная же оптическая группа у Fujida Zoom Okko WiFi собрана из шести стеклянных линз. Угол обзора по диагонали составляет 170 градусов.
Корпус видеорегистратора ультракомпактен, внешне напоминает скорее экшен-камеру. Выглядит премиально. Отметим полное отсутствие видимых декоративных элементов. Это делает его неприметным со стороны улицы.
Управляется при помощи механических кнопок, они распределены по боковым граням. Взаимодействие с интерфейсом проходит интуитивно. Сами кнопки расположены ниже.
На правой грани слот для карты памяти формата microSD. Несмотря на то, что производитель рекомендует использовать накопители объемом 128 Гбайт, мы проводили тесты с картой памяти 256 Гбайт и не сталкивались с проблемами при работе и во время проведения видеосъемки.
Сторону, направленную на водителя, занимает дисплей. Это актуальная IPS-матрица с диагональю 2 дюйма, сохраняющей информативность при разных условиях эксплуатации.
Fujida Zoom Okko WiFi оснащается суперконденсатором вместо распространенного использования аккумуляторов. Как итог, владелец не столкнется со вздутием батареи и риском ее возгорания. При этом времени хватает для аварийной остановки записи при обрывах питания. Из минусов – нет возможности снимать вне автомобиля, решить можно с помощью PowerBank.
Для крепления используется площадка с двухсторонним скотчем. В комплекте также предусмотрели несколько пластин, позволяющих определиться с местом установки.
Это крепеж с магнитным замком и сквозной подачей питания. Гнездо microUSB в основании площадки. Подключается комплектный адаптер к креплению, видеорегистратор можно будет быстро снимать со стекла, не затрагивая линию питания. Удобно, особенно с учетом того, что устройство и длина кабеля позволяют провести скрытый монтаж. На корпусе адаптера есть USB, можно будет зарядить смартфон или запитать еще одно устройство в салоне автомобиля.
G-сенсором, датчиком движения, экспозицией и микрофоном.
Выбирается штамп даты, дата и время, интервал для автоматического выключения. Задается госномер.
В целом же видеорегистратор можно сразу после покупки установить на стекло и начать полноценно эксплуатировать без изучения пунктов меню, заводской пресет позволит это сделать.
Активировав установленный в Fujida Zoom Okko WiFi модуль беспроводного соединения и загрузив бесплатное приложение, доступное на Android и iOS, владелец сможет подключиться к нему дистанционно в пределах покрытия точки доступа.
При каждом подключении проходит актуализация версии прошивки и при появлении обновлений предлагается провести обновление.
Доступны базовые параметры настройки видеорегистратора, кнопки форматирования и сброса настроек.
Вывод изображения с камеры. Запуск и остановка записи, фотоснимок.
Отснятые файлы в виде списка. Выбранные в один клик переносятся в память смартфона, создавая резервную копию.