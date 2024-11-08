Видеорегистратор 4К с GPS-информатором. Обзор Fujida Zoom Smart Max WiFi

Видеорегистратор Fujida Zoom Smart Max WiFi поддерживает съемку в 4K-разрешении, поддерживает AI-функции и оснащен Wi-Fi модулем. Оснащен высокочувствительной матрицей SONY IMX415 и процессором Novatek 96670. Установленный в нем GPS-модуль поддерживает вывод уведомлений о стационарных камерах и радарах. При этом производитель регулярно обновляет базу камер и других систем контроля ПДД в России и СНГ. Саму же базу можно удобно обновлять прямо со смартфона, не снимая видеорегистратор с лобового стекла.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Внутри нее видеорегистратор дополнительно зафиксирован для предотвращения тряски при перевозке. Комплект включает адаптер питания, кардридер, клипсы для кабеля, крепление на лобовое стекло с площадкой с 3М-скотчем, крепление с вакуумной присоской, салфетку с микрофиброй, мешок-чехол, две пленки для лобового стекла, руководство пользователя и гарантийный талон.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Внешний вид

Поляризационный CPL-фильтр предустановлен на объектив. Его можно будет вручную откалибровать, поворачивая вправо или влево, достигнув максимального уменьшения количества бликов.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Оптическая группа объектива собрана из шести стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов по диагонали.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

На лицевой стороне корпуса светодиодный индикатор активности, датчик освещенности и решетка динамика. Отметим отсутствие броских декоративных элементов оформления, за счет видеорегистратор установленным на лобовом стекле остается неприметным со стороны улицы.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Управляется при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. взаимодействие с интерфейсом реализовано интуитивно. Кнопки зафиксированы в корпусе плотно, не дребезжат, нажимаются с небольшим усилием.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

На стороне водителя у Fujida Zoom Smart Max WiFi расположен 3-дюймовый IPS-дисплей с широкими углами обзора. Выводимое на него изображение хорошо читается под разными углами наклона в ночное и дневное время.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Есть два основных варианта оформления интерфейса, это потоковый вывод изображения с камеры и визуальное предупреждение по камерам контроля и радарам. Отображение разрешенной скорости на участке контроля, текущая скорость автомобиля, расстояние до комплекса контроля и его тип. При этом выводится звуковое и голосовое предупреждение.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Запись видеороликов видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD. Гнездо для нее расположено на нижнем торце. Поддерживаются емкие накопители. С учетом высокого битрейта записываемых видео важно обращать внимание на скоростные показатели карты памяти и брать не ниже 10 класса.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Для соединения с креплением используется магнитный замок со сквозной подачей питания. Снимается и ставится быстро, сам способ крепежа хорошо себя зарекомендовал как в условиях городских дорог, так и бездорожья. При тряске не слетал и не менял выставленного положения.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

В комплекте есть два вида крепежа. Это присоска с прижимной ножкой и площадка с 3M-скотчем. Поддерживается вокруг оси, а питание подается в основание крепежа.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Настройка

Меню управления Fujida Zoom Smart Max WiFi на русском языке. Для удобства работы настройки радарной части и видеорегистратора распределены по отдельным разделам. Выбираются разрешение съемки и цикл записи, включается распознавание знаков и Wi-Fi.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Датчик удара, задержка включения, спидометр и часы, время до автоматического отключения дисплея.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Датчик движения, ручная экспозиция, штамп госномера и форматирование карты памяти.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Режим работы, голосовые предупреждения, фильтр скорости и допустимое превышение.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Обнаружение стационарных камер, вывод предупреждений по необходимости снижения скорости движения и максимальный лимит, отключение отдельных типов комплексов.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Софт

Установив предварительно фирменное приложение на смартфон под управлением iOS или Android, можно активировать точку доступа Wi-Fi на видеорегистратор и подключиться к ней. С помощью него можно провести настройку базовых параметров работы радара и съемки. Вывести список отснятых файлов с карты памяти, а выбранные просмотреть, перенести в память смартфона или удалить. Проверить наличие обновление базы камер и прошивки. Обновление проходит не снимая видеорегистратор со стекла.

Тесты

Fujida Zoom Smart Max WiFi эксплуатировался в течение 3 недель на дорогах Казани и РТ. В этот период не встречали стационарных камер и комплексом по которым не выводились предупреждения. Дальности вывода визуального и звукового сигнала было достаточно для коррекции скорости. В базе различные типы, включая камеры контроля средней скорости, светофоров, автобусной полосы и другие. В современных условиях вполне позволит обойтись без отдельного радар-детектора в автомобиле.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Это современное устройство поддерживающее ряд AI-функций. Среди них автоматическое определение дорожных знаков.

Fujida Zoom Smart Max WiFi

Максимальное разрешение съемки 3840х2160 пикселей. Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии в своем и соседнем потоках. Поддерживает WDR, обеспечивающий детализированную и четкую картинку при разных условиях освещения.

Fujida Zoom Smart Max WiFi дневная съемка

Fujida Zoom Smart Max WiFi дневная съемка

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFujida Zoom Smart Max WiFi – флагманский видеорегистратор с 4К-съемкой, GPS-информатором, Wi-Fi и приложением для смартфона с частым обновлением базы камер, магнитным креплением в двух вариантах исполнения, CPL-фильтром, высокочувствительная матрица, AI-функции, поддержкой емких накопителей.
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