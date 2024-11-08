Видеорегистратор 4К с GPS-информатором. Обзор Fujida Zoom Smart Max WiFi

Видеорегистратор Fujida Zoom Smart Max WiFi поддерживает съемку в 4K-разрешении, поддерживает AI-функции и оснащен Wi-Fi модулем. Оснащен высокочувствительной матрицей SONY IMX415 и процессором Novatek 96670. Установленный в нем GPS-модуль поддерживает вывод уведомлений о стационарных камерах и радарах. При этом производитель регулярно обновляет базу камер и других систем контроля ПДД в России и СНГ. Саму же базу можно удобно обновлять прямо со смартфона, не снимая видеорегистратор с лобового стекла.

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Внутри нее видеорегистратор дополнительно зафиксирован для предотвращения тряски при перевозке. Комплект включает адаптер питания, кардридер, клипсы для кабеля, крепление на лобовое стекло с площадкой с 3М-скотчем, крепление с вакуумной присоской, салфетку с микрофиброй, мешок-чехол, две пленки для лобового стекла, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Поляризационный CPL-фильтр предустановлен на объектив. Его можно будет вручную откалибровать, поворачивая вправо или влево, достигнув максимального уменьшения количества бликов.

Оптическая группа объектива собрана из шести стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов по диагонали.

На лицевой стороне корпуса светодиодный индикатор активности, датчик освещенности и решетка динамика. Отметим отсутствие броских декоративных элементов оформления, за счет видеорегистратор установленным на лобовом стекле остается неприметным со стороны улицы.

Управляется при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. взаимодействие с интерфейсом реализовано интуитивно. Кнопки зафиксированы в корпусе плотно, не дребезжат, нажимаются с небольшим усилием.

На стороне водителя у Fujida Zoom Smart Max WiFi расположен 3-дюймовый IPS-дисплей с широкими углами обзора. Выводимое на него изображение хорошо читается под разными углами наклона в ночное и дневное время.

Есть два основных варианта оформления интерфейса, это потоковый вывод изображения с камеры и визуальное предупреждение по камерам контроля и радарам. Отображение разрешенной скорости на участке контроля, текущая скорость автомобиля, расстояние до комплекса контроля и его тип. При этом выводится звуковое и голосовое предупреждение.

Запись видеороликов видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD. Гнездо для нее расположено на нижнем торце. Поддерживаются емкие накопители. С учетом высокого битрейта записываемых видео важно обращать внимание на скоростные показатели карты памяти и брать не ниже 10 класса.

Для соединения с креплением используется магнитный замок со сквозной подачей питания. Снимается и ставится быстро, сам способ крепежа хорошо себя зарекомендовал как в условиях городских дорог, так и бездорожья. При тряске не слетал и не менял выставленного положения.

В комплекте есть два вида крепежа. Это присоска с прижимной ножкой и площадка с 3M-скотчем. Поддерживается вокруг оси, а питание подается в основание крепежа.

Настройка

Меню управления Fujida Zoom Smart Max WiFi на русском языке. Для удобства работы настройки радарной части и видеорегистратора распределены по отдельным разделам. Выбираются разрешение съемки и цикл записи, включается распознавание знаков и Wi-Fi.

Датчик удара, задержка включения, спидометр и часы, время до автоматического отключения дисплея.

Датчик движения, ручная экспозиция, штамп госномера и форматирование карты памяти.

Режим работы, голосовые предупреждения, фильтр скорости и допустимое превышение.

Обнаружение стационарных камер, вывод предупреждений по необходимости снижения скорости движения и максимальный лимит, отключение отдельных типов комплексов.

Софт

Тесты

Установив предварительно фирменное приложение на смартфон под управлением iOS или Android, можно активировать точку доступа Wi-Fi на видеорегистратор и подключиться к ней. С помощью него можно провести настройку базовых параметров работы радара и съемки. Вывести список отснятых файлов с карты памяти, а выбранные просмотреть, перенести в память смартфона или удалить. Проверить наличие обновление базы камер и прошивки. Обновление проходит не снимая видеорегистратор со стекла.Fujida Zoom Smart Max WiFi эксплуатировался в течение 3 недель на дорогах Казани и РТ. В этот период не встречали стационарных камер и комплексом по которым не выводились предупреждения. Дальности вывода визуального и звукового сигнала было достаточно для коррекции скорости. В базе различные типы, включая камеры контроля средней скорости, светофоров, автобусной полосы и другие. В современных условиях вполне позволит обойтись без отдельного радар-детектора в автомобиле.

Это современное устройство поддерживающее ряд AI-функций. Среди них автоматическое определение дорожных знаков.

Fujida Zoom Smart Max WiFi дневная съемка

Fujida Zoom Smart Max WiFi дневная съемка

Итоги

Максимальное разрешение съемки 3840х2160 пикселей. Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии в своем и соседнем потоках. Поддерживает WDR, обеспечивающий детализированную и четкую картинку при разных условиях освещения.Fujida Zoom Smart Max WiFi – флагманский видеорегистратор с 4К-съемкой, GPS-информатором, Wi-Fi и приложением для смартфона с частым обновлением базы камер, магнитным креплением в двух вариантах исполнения, CPL-фильтром, высокочувствительная матрица, AI-функции, поддержкой емких накопителей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".