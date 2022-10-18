Обзор Fujida Zoom Smart S WiFi. Высокотехнологичный видеорегистратор с GPS-информатором

Приобрести его можно в фирменной розничной сети производителя, а также маркетплейсах и магазинах.
Собрано все в коробке из плотного картона со стильным минималистичным оформлением, данными по производителю и ключевым техническим характеристикам.
Присоску оптимально использовать в первые дни эксплуатации при выборе постоянного места установки или если речь идет про арендные автомобили. Площадка с двухсторонним скотчем в условиях российского климата будет надежнее.
Оба варианта используют быстросъемный магнитный замок и оба поддерживают скрытый подвод питающего кабеля. Они поворотные, можно менять угол и направление съемки.
Длина кабеля у зарядного устройства в комплекте Fujida Zoom Smart S WiFi позволит проложить его под обшивкой и дополнительно зафиксировать при помощи пластиковых клипс с двухсторонним скотчем.
Само устройство выполнено в компактном корпусе. На этой грани также находится объектив, состоящий из группы стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов по диагонали. Также напомним, что на объектив установлен CPL-фильтр, решающий эффективно проблему бликов.
Сторону водителя занимает 3-дюймовый цветной дисплей. Выводимая на него информация читаема в ночное и дневное время под разными углами наклона.
Управляется видеорегистратор при помощи механических кнопок, распределенных по боковым граням. Взаимодействие с интерфейсом интуитивное, есть быстрый доступ к часто используемым командам.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем объемом 128 Гбайт. С учетом разрешения Quad HD, рекомендуем обратить внимание на скоростные показатели выбираемой карты памяти.
Включаются и выключаются технология распознавания знаков, G-сенсор, задержка включения, датчик движения.
Выводится спидометр и часы. Проводится форматирование карты памяти. Меняется вручную экспозиция.
Штамп записи и гос.номер. Запись звука и системные звуки.
Фильтр скорости и допустимое превышение. Режим работы. Голосовые оповещения.
Предупреждения по необходимости снижения скорости, лимит максимальной скорости, контроль автобусной полосы и другие типы стационарных комплексов.
Fujida Zoom Smart S WiFi сопровождается бесплатным приложением для iOS и Android смартфонов. При каждом подключении идет проверка актуальности версии программного обеспечения и базы данных. При появлении обновлений они будут установлены автоматически без необходимости съема видеорегистратора со стекла или переноса карты памяти в ноутбук. Удобно и быстро.
Также с помощью приложения можно провести настройку параметров съемки и проверить свободный объем на карте памяти.
Просмотреть потоковое изображение с камеры.
Вывести список файлов. Выбранные воспроизвести, удалить или перенести в память телефона.
GPS-информатор заранее предупреждает о местах контроля скорости, пересечения стоп-линий, контроля выделенной полосы, расчёта средней скорости и других камерах контроля ПДД. Информация выводится как на дисплее, так и в виде голосовых подсказок.