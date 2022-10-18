Обзор Fujida Zoom Smart S WiFi. Высокотехнологичный видеорегистратор с GPS-информатором

В центре внимания сегодня будет гибридный видеорегистратор Fujida Zoom Smart S WiFi с ГЛОНАСС/GPS модулем, а также возможностью управления и обновления прошивки, используя смартфон с бесплатным приложением. Установленные в нем процессор Novatek 96675 и матрица Sony IMX307 Star Night обеспечивают детализированную съемку 1296p со скоростью 30 кадров в секунду.

Комплектация

Приобрести его можно в фирменной розничной сети производителя, а также маркетплейсах и магазинах.В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, клипсы для фиксации кабеля, лопатку, два вида креплений на лобовое стекло, картридер, руководство пользователя и гарантийный талон. CPL-фильтр изначально установлен на объектив.

Собрано все в коробке из плотного картона со стильным минималистичным оформлением, данными по производителю и ключевым техническим характеристикам.

Fujida Zoom Smart S WiFi обзор

Внешний вид

Владелец сможет выбрать между двумя вариантами крепления на лобовом стекле, это вакуумная присоска с прижимной ножкой и площадка с двухсторонним скотчем.

Присоску оптимально использовать в первые дни эксплуатации при выборе постоянного места установки или если речь идет про арендные автомобили. Площадка с двухсторонним скотчем в условиях российского климата будет надежнее.

Оба варианта используют быстросъемный магнитный замок и оба поддерживают скрытый подвод питающего кабеля. Они поворотные, можно менять угол и направление съемки.

Длина кабеля у зарядного устройства в комплекте Fujida Zoom Smart S WiFi позволит проложить его под обшивкой и дополнительно зафиксировать при помощи пластиковых клипс с двухсторонним скотчем.

Само устройство выполнено в компактном корпусе. На этой грани также находится объектив, состоящий из группы стеклянных линз. Угол обзора 170 градусов по диагонали. Также напомним, что на объектив установлен CPL-фильтр, решающий эффективно проблему бликов.

Сторону водителя занимает 3-дюймовый цветной дисплей. Выводимая на него информация читаема в ночное и дневное время под разными углами наклона.

Управляется видеорегистратор при помощи механических кнопок, распределенных по боковым граням. Взаимодействие с интерфейсом интуитивное, есть быстрый доступ к часто используемым командам.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем объемом 128 Гбайт. С учетом разрешения Quad HD, рекомендуем обратить внимание на скоростные показатели выбираемой карты памяти.

Настройки

Меню настроек у Fujida Zoom Smart S WiFi полностью локализовано для русскоязычных пользователей. Ведется управление системными настройками видеосъемки с выбором разрешения, длительности циклов.

Включаются и выключаются технология распознавания знаков, G-сенсор, задержка включения, датчик движения.

Выводится спидометр и часы. Проводится форматирование карты памяти. Меняется вручную экспозиция.

Штамп записи и гос.номер. Запись звука и системные звуки.

Фильтр скорости и допустимое превышение. Режим работы. Голосовые оповещения.

Предупреждения по необходимости снижения скорости, лимит максимальной скорости, контроль автобусной полосы и другие типы стационарных комплексов.

Софт

Fujida Zoom Smart S WiFi сопровождается бесплатным приложением для iOS и Android смартфонов. При каждом подключении идет проверка актуальности версии программного обеспечения и базы данных. При появлении обновлений они будут установлены автоматически без необходимости съема видеорегистратора со стекла или переноса карты памяти в ноутбук. Удобно и быстро.

Также с помощью приложения можно провести настройку параметров съемки и проверить свободный объем на карте памяти.

Просмотреть потоковое изображение с камеры.

Вывести список файлов. Выбранные воспроизвести, удалить или перенести в память телефона.

Ai - function

GPS база камер

В Fujida Zoom Smart S WiFi присутствует искусственный интеллект, который умеет автоматически определять знаки с ограничениями скорости на дороге и предупреждать водителя о них как голосовыми уведомлениями, так и отображением дорожного знака на дисплее.

GPS-информатор заранее предупреждает о местах контроля скорости, пересечения стоп-линий, контроля выделенной полосы, расчёта средней скорости и других камерах контроля ПДД. Информация выводится как на дисплее, так и в виде голосовых подсказок.

Тесты

Дневная запись Fujida Zoom Smart S WiFi

Ночная запись Fujida Zoom Smart S WiFi

Итоги

Отметим высокую детализацию снимаемых роликов. Максимальное разрешение съемки – Super HD (2304х1296 пикселей). Поддерживает WDR. Номерные знаки читаемы у него на большом расстоянии. Оценить примеры ночной и дневной съемкиможно ниже.Fujida Zoom Smart S WiFi – высокотехнологичный видеорегистратор с GPS-информатором. Высокопроизводительный процессор NT96675, матрица Sony IMX 307, CPL-фильтр, WDR, простое и удобное обновление базы и прошивки, детальные настройки, распознавание знаков на дороге, быстросъемное магнитное крепление с двумя вариантами исполнения, 2-летняя гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".