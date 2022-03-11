Обзор GNET G-ON2. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторнгом

Мы продолжаем изучение модельной линейки видеорегистраторов, в центре внимания будет GNET G-ON2 с поддержкой двухканальной съемки в высоком разрешении. Оснащается матрицами SONY IMX335 STARVIS и SONY IMX323 EXMOR. Устройство сопровождается бесплатным приложением для смартфона с возможностями дистанционной настройки и переноса файлов. Собран он в Южной Корее.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает основной блок, внешнюю GPS-антенну, внешнюю камеру, кабель питания с контроллером, кабель подключения внешней камеры, шестигранный ключ, пластины двухстороннего скотча, руководство пользователя.

Внешний вид

Для крепления на лобовом стекле используется двухсторонний скотч. Мы вели тесты видеорегистратора в условиях морозов и, как показала практика, в отличие от вакуумной присоски не было проблем с надежностью фиксации.

Форма корпуса повторяет линию лобового стекла, как результат, установленным не выступает заметно за его пределы. Его можно спрятать за салонным зеркалом.

Выполнен из пластика черного цвета. Качество сборки соответствует моделям премиального уровня.

На боковой грани поворотный блок с камерой. Регулируется направление съемки. Оптика собрана из стеклянных линз.

Как и у рассмотренного ранее GNET N2, у него нет дисплея. Контроль за ключевыми рабочими статусами ведется через группу светодиодных индикаторов. Смена статусов сопровождается звуковыми предупреждениями.

Слот для карты памяти скрывается под защитной крышкой. В комплекте есть винт и ключ для блокировки доступа к разъему. Поддерживаются накопители объемом до 512 Гбайт.

Управляется GNET G-ON2 с помощью группы механических кнопок. Большое количество команд выполняется простыми и понятными комбинациями, подробно описанными в комплектной инструкции.

Для упрощения скрытого монтажа в салоне разъемы сосредоточены на верхней грани. Тут гнездо питания, вход для GPS-антенны и шины OBD2. Здесь же USB с установленным в него Wi-Fi модулем.

Все кабели с запасом по длине. В комплекте идет кабель с контроллером для прямого монтажа в бортовую цепь автомобиля.

Поддерживает режим съемки во время парковки при срабатывании датчика удара или движения. Встроенный контроллер ведет постоянный мониторинг напряжения у аккумулятора, предотвращая разрядку.

GPS-модуль выполнен в виде внешнего модуля. В автомобилях с подогревом или двойным остеклением можно будет разместить на удалении от основного блока.

Данная комплектация идет с камерой, предполагающей размещение только в салоне автомобиля.

Софт

Установленный на стекле видеорегистратор и вторая камера неприметны со стороны улицы. Его не нужно снимать на время парковки. Причем, он в этом случае выступает еще и элементом охраны, а также дистанционного контроля. Детальнее рассмотрим это в разделе «СОФТ» ниже.

Без дополнительного оборудования к GNET G-ON2 идет подключение через открытую точку доступа Wi-Fi. Через него проводится первоначальная настройка с выбором положения для основной и дополнительной камеры.

Выводится не только потоковое изображение с камеры, но и направляющие линии, позволяющие корректно выставить в нескольких плоскостях.

Проведение настроек и управление всеми параметрами работы видеорегистратора.

Для основной и дополнительной камеры разрешение, частота кадров, яркость выставляются отдельно.

withCloud

Установив в салоне автомобиля портативный роутер с подключением к сотовому оператору, можно будет задействовать облачные технологии, это же можно будет организовать на месте парковки. Проводится регистрация в приложении и добавляются общие данные по автомобилю.

После этого можно находясь в любой точке мира, просматривать изображение с двух камер.

Вывод данных по текущему местоположению автомобиля.

Тесты

Дневная съемка GNET G-ON2

Ночная съемка GNET G-ON2

День вторая камера GNET G-ON2

Ночь вторая камера GNET G-ON2

Итоги

Доступ к отснятым файлам. Это может быть полезно как в качестве охраны собственного автомобиля, так и контроля за служебным транспортом.Основной канал GNET G-ON2 пишет в разрешении 1440p со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 140 градусов. Это SONY IMX335 STARVIS.Второй канал с разрешением 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 140 градусов. Матрица SONY IMX323 EXMOR.Номерные знаки читаемы на большом расстоянии в своем и соседних потоках. Используется современный кодек H.265. Его использование сохраняет место на карте памяти без ущерба качеству роликов.GNET G-ON2 – передовой видеорегистратор с Wi-Fi и GPS, поддерживающий съемку в двухканальном режиме с высоким разрешением и резкостью. Дистанционный контроль за автомобилем, включая просмотр текущего местоположения и изображений с двух камер. Отдельное приложение для быстрого переноса файлов в память смартфона и проведение детальных настроек систем.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".