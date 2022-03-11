Обзор GNET G-ON2. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторнгом

Мы продолжаем изучение модельной линейки видеорегистраторов, в центре внимания будет GNET G-ON2 с поддержкой двухканальной съемки в высоком разрешении. Оснащается матрицами SONY IMX335 STARVIS и SONY IMX323 EXMOR. Устройство сопровождается бесплатным приложением для смартфона с возможностями дистанционной настройки и переноса файлов. Собран он в Южной Корее.

GNET G-ON2

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает основной блок, внешнюю GPS-антенну, внешнюю камеру, кабель питания с контроллером, кабель подключения внешней камеры, шестигранный ключ, пластины двухстороннего скотча, руководство пользователя.

GNET G-ON2

Внешний вид

Для крепления на лобовом стекле используется двухсторонний скотч. Мы вели тесты видеорегистратора в условиях морозов и, как показала практика, в отличие от вакуумной присоски не было проблем с надежностью фиксации.

GNET G-ON2

Форма корпуса повторяет линию лобового стекла, как результат, установленным не выступает заметно за его пределы. Его можно спрятать за салонным зеркалом.

GNET G-ON2

Выполнен из пластика черного цвета. Качество сборки соответствует моделям премиального уровня.

GNET G-ON2

На боковой грани поворотный блок с камерой. Регулируется направление съемки. Оптика собрана из стеклянных линз.

GNET G-ON2

Как и у рассмотренного ранее GNET N2, у него нет дисплея. Контроль за ключевыми рабочими статусами ведется через группу светодиодных индикаторов. Смена статусов сопровождается звуковыми предупреждениями.

GNET G-ON2

Слот для карты памяти скрывается под защитной крышкой. В комплекте есть винт и ключ для блокировки доступа к разъему. Поддерживаются накопители объемом до 512 Гбайт.

GNET G-ON2

Управляется GNET G-ON2 с помощью группы механических кнопок. Большое количество команд выполняется простыми и понятными комбинациями, подробно описанными в комплектной инструкции.

GNET G-ON2

Для упрощения скрытого монтажа в салоне разъемы сосредоточены на верхней грани. Тут гнездо питания, вход для GPS-антенны и шины OBD2. Здесь же USB с установленным в него Wi-Fi модулем.

GNET G-ON2

Все кабели с запасом по длине. В комплекте идет кабель с контроллером для прямого монтажа в бортовую цепь автомобиля.

GNET G-ON2

Поддерживает режим съемки во время парковки при срабатывании датчика удара или движения. Встроенный контроллер ведет постоянный мониторинг напряжения у аккумулятора, предотвращая разрядку.

GNET G-ON2

GPS-модуль выполнен в виде внешнего модуля. В автомобилях с подогревом или двойным остеклением можно будет разместить на удалении от основного блока.

GNET G-ON2

Данная комплектация идет с камерой, предполагающей размещение только в салоне автомобиля.

GNET G-ON2

Установленный на стекле видеорегистратор и вторая камера неприметны со стороны улицы. Его не нужно снимать на время парковки. Причем, он в этом случае выступает еще и элементом охраны, а также дистанционного контроля. Детальнее рассмотрим это в разделе «СОФТ» ниже.

Софт

GNET G-ON2

Без дополнительного оборудования к GNET G-ON2 идет подключение через открытую точку доступа Wi-Fi. Через него проводится первоначальная настройка с выбором положения для основной и дополнительной камеры.

GNET G-ON2

Выводится не только потоковое изображение с камеры, но и направляющие линии, позволяющие корректно выставить в нескольких плоскостях.

GNET G-ON2

Проведение настроек и управление всеми параметрами работы видеорегистратора.

GNET G-ON2

Для основной и дополнительной камеры разрешение, частота кадров, яркость выставляются отдельно.

GNET G-ON2

withCloud

GNET G-ON2

Установив в салоне автомобиля портативный роутер с подключением к сотовому оператору, можно будет задействовать облачные технологии, это же можно будет организовать на месте парковки. Проводится регистрация в приложении и добавляются общие данные по автомобилю.

GNET G-ON2

После этого можно находясь в любой точке мира, просматривать изображение с двух камер.

GNET G-ON2

Вывод данных по текущему местоположению автомобиля.

GNET G-ON2

Доступ к отснятым файлам. Это может быть полезно как в качестве охраны собственного автомобиля, так и контроля за служебным транспортом.

Тесты

Основной канал GNET G-ON2 пишет в разрешении 1440p со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 140 градусов. Это SONY IMX335 STARVIS.

Дневная съемка GNET G-ON2

Ночная съемка GNET G-ON2

Второй канал с разрешением 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора 140 градусов. Матрица SONY IMX323 EXMOR.

День вторая камера GNET G-ON2

Ночь вторая камера GNET G-ON2

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии в своем и соседних потоках. Используется современный кодек H.265. Его использование сохраняет место на карте памяти без ущерба качеству роликов.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGNET G-ON2 – передовой видеорегистратор с Wi-Fi и GPS, поддерживающий съемку в двухканальном режиме с высоким разрешением и резкостью. Дистанционный контроль за автомобилем, включая просмотр текущего местоположения и изображений с двух камер. Отдельное приложение для быстрого переноса файлов в память смартфона и проведение детальных настроек систем.
GNET G-ON2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GNET G-ON2
Обзор ROADGID MINI 3 WI-FI GPS. Компактный видеорегистратор …
Обзор ROADGID MINI 3 WI-FI GPS. Компактный видеорегистратор Тестируемый сегодня видеорегистратор ROADGID MINI 3 WI-FI GPS сочетает сразу ряд преимуществ, среди котор…
Обзор Navitel RS2 Duo. Видеорегистратор для такси и служебно…
Обзор Navitel RS2 Duo. Видеорегистратор для такси и служебноПоявление таких сервисов, как Яндекс.Такси и UBER, позволило зарабатывать извозом не только профессиональ…
Обзор Mio MiVue R47D. Двухканальный видеорегистратор зеркало…
Обзор Mio MiVue R47D. Двухканальный видеорегистратор зеркалоТестируемый сегодня видеорегистратор Mio MiVue R47D выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Он сопр…
Обзор GNET N2. Умный видеорегистратор с двухканальной съемко…
Обзор GNET N2. Умный видеорегистратор с двухканальной съемкоВ центре внимания сегодня видеорегистратор GNET N2, выполненный в компактном корпусе и поддерживающий дву…
Обзор Navitel R450 NV. Недорогой видеорегистратор с улучшенн…
Обзор Navitel R450 NV. Недорогой видеорегистратор с улучшеннТестируемый сегодня видеорегистратор Navitel R450 NV оснащен высокочувствительной матрицей с улучшенным к…
Обзор GNET G-ON2. Двухканальный видеорегистратор с дистанцио…
Обзор GNET G-ON2. Двухканальный видеорегистратор с дистанциоМы продолжаем изучение модельной линейки видеорегистраторов, в центре внимания будет GNET G-ON2 с поддерж…
Обзор ROADGID MINI 3 WI-FI. Компактный видеорегистратор с ма…
Обзор ROADGID MINI 3 WI-FI. Компактный видеорегистратор с маТестируемый сегодня видеорегистратор ROADGID MINI 3 WI-FI отличают компактные габариты и высокое качество…
Обзор Trendvision aMirror 12 Android FUTURE Pro. Многофункци…
Обзор Trendvision aMirror 12 Android FUTURE Pro. МногофункциТестируемый сегодня видеорегистратор работает под управлением операционной системы Android 8.1. Как резул…
Обзор LEXAND LR500. Видеорегистратор с IPS-дисплеемОбзор LEXAND LR500. Видеорегистратор с IPS-дисплеем
Обзор Playme NEMBUS. Компактный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Playme NEMBUS. Компактный видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор TrendVision MR-1000. Видеорегистратор зеркало с системами пассивной безопасностиОбзор TrendVision MR-1000. Видеорегистратор зеркало с системами пассивной безопасности
Обзор ROADGID MINI 3 WI-FI GPS. Компактный видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор ROADGID MINI 3 WI-FI GPS. Компактный видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор CANSONIC CDV-S2 GPS. Видеорегистратор с честным 4КОбзор CANSONIC CDV-S2 GPS. Видеорегистратор с честным 4К
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor