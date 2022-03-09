Обзор GNET N2. Умный видеорегистратор с двухканальной съемкой

В центре внимания сегодня видеорегистратор GNET N2, выполненный в компактном корпусе и поддерживающий двухканальную съемку. Большое внимание в этой модели уделено смарт-функционалу, среди которого управление с помощью приложения для смартфона, включая просмотр и перенос записанных файлов. Эксплуатироваться может не только в легковых, но и грузовых автомобилях.

GNET N2

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам.

GNET N2

Комплект включает адаптер питания для прямого монтажа, основной блок с крепежным элементом, внешнюю камеру с кабелем подключения, руководство пользователя на русском языке.

GNET N2

Внешний вид

Основной блок выполнен в компактном корпусе. По габаритам он немногим больше, чем пластиковая карточка. Ширина корпуса 97 мм, высота 45 мм.

GNET N2

По центру лицевой стороны расположен объектив. Оптическая его группа собрана из стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.

GNET N2

На стороне водителя две механические кнопки управления. Вместо дисплея пара светодиодных индикатора, отображающих ключевые рабочие статусы.

GNET N2

Мы активно эксплуатировали GNET N2 в течение пары недель. Каких-либо неудобств выявлено не было.

GNET N2

На верхнем торце гнездо питания, вход под кабель подключения второй камеры и разъем для внешней GPS-антенны (дополнительный аксессуар, в комплект базовой версии не входит).

GNET N2

Запись видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD. Тесты велись с накопителем объемом 256 Гбайт.

GNET N2

Для фиксации на лобовом стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Она выполнена из полупрозрачного пластика, обеспечивая не только надежную фиксацию в широком диапазоне температур в России, но и неприметна со стороны улицы.

GNET N2

В комплекте идет внешняя камера, выполненная в пластиковом корпусе. Она устанавливается на заднее стекло автомобиля. Для нее можно изменять направление съемки.

GNET N2

Кабель ее подключения съемный. Длины достаточно для скрытого монтажа в салоне в автомобиле с разным типом кузова.

GNET N2

Для питания используется адаптер, предполагающий прямой монтаж в бортовую цепь. Так упрощается скрытый монтаж. Это же используется для съемки во время парковки с выключенным двигателем, устройство ведет контроль и отключается автоматически при снижении заряда бортового аккумулятора, предотвращая проблемы с запуском двигателя.

GNET N2

Сам видеорегистратор использует суперконденсатор. Он в отличие от распространённого литиевого аккумулятора не подвержен вздутию и возгоранию. Заметно повышается ресурс службы и надежность эксплуатации в условиях морозов и жары.

GNET N2

Софт

Настройки и просмотр отснятых файлов идет через бесплатное приложение для iOS и Android.

GNET N2

После подключения можно вывести потоковое изображение с двух камер. Вывести направляющую линию. Это полезно при первоначальном монтажа для выбора правильного направления съемки.

GNET N2

Отснятые файлы сортируются по времени и события. Выбранные переносятся в память смартфона или удаляются.

GNET N2

Проведение настроек работы GNET N2. Смена разрешения съемки и количества кадров. Ночная съемка смена яркости. Управление основным и дополнительным каналом идут в отдельности.

GNET N2

Управление выводом предупреждений о выезде с полосы движения и риске столкновении с препятствиями или впереди идущем автомобиле.

GNET N2

Тесты

Оба канала видеорегистратор пишет в разрешении Full HD. Пишет с высокой четкостью по всей площади кадра. Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. С примерами ночной и дневной съемки можно ознакомиться в примерах ниже.

Дневная съемка GNET N2

Ночная съемка GNET N2

День вторая камера GNET N2

Ночь вторая камера GNET N2

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGNET N2 – смарт-видеорегистартор с поддержкой двухканальной съемки. Скрытый монтаж в салоне автомобиля с прямым подключением к бортовой цепи питания. Full HD разрешение с высокой резкостью на двух каналах, приложение для смартфона с русской локализацией, суперконденсатор, поддержка емких карт памяти, корейская сборка.
GNET N2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GNET N2
Обзор Navitel R450 NV. Недорогой видеорегистратор с улучшенн…
Обзор Navitel R450 NV. Недорогой видеорегистратор с улучшеннТестируемый сегодня видеорегистратор Navitel R450 NV оснащен высокочувствительной матрицей с улучшенным к…
Обзор ROADGID MINI 3 WI-FI GPS. Компактный видеорегистратор …
Обзор ROADGID MINI 3 WI-FI GPS. Компактный видеорегистратор Тестируемый сегодня видеорегистратор ROADGID MINI 3 WI-FI GPS сочетает сразу ряд преимуществ, среди котор…
Обзор GNET N2. Умный видеорегистратор с двухканальной съемко…
Обзор GNET N2. Умный видеорегистратор с двухканальной съемкоВ центре внимания сегодня видеорегистратор GNET N2, выполненный в компактном корпусе и поддерживающий дву…
Обзор Prestigio RoadRunner 380. Двухканальный видеорегистрат…
Обзор Prestigio RoadRunner 380. Двухканальный видеорегистратНеобходимость видеофиксации происходящего в салоне автомобиля актуальна в служебном транспорте, при грузо…
Обзор CARCAM C1. Видеорегистратор со скрытой установкой…
Обзор CARCAM C1. Видеорегистратор со скрытой установкойТестируемый сегодня видеорегистратор CARCAM C1 выполнен в компактных габаритах, не отнимая полезной площа…
Обзор Navitel RS2 Duo. Видеорегистратор для такси и служебно…
Обзор Navitel RS2 Duo. Видеорегистратор для такси и служебноПоявление таких сервисов, как Яндекс.Такси и UBER, позволило зарабатывать извозом не только профессиональ…
Обзор Mio MiVue R47D. Двухканальный видеорегистратор зеркало…
Обзор Mio MiVue R47D. Двухканальный видеорегистратор зеркалоТестируемый сегодня видеорегистратор Mio MiVue R47D выполнен в виде накладки на салонное зеркало. Он сопр…
Обзор Digma FreeDrive 214 Night FHD. Двухканальный видеореги…
Обзор Digma FreeDrive 214 Night FHD. Двухканальный видеорегиТестируемый сегодня видеорегистратор Digma FreeDrive 214 Night FHD один из самых доступных среди моделей …
Обзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор Mio MiVue R47D. Двухканальный видеорегистратор зеркало с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue R47D. Двухканальный видеорегистратор зеркало с GPS-информатором
Обзор AXPER Policecam X7. Персональный нагрудный видеорегистраторОбзор AXPER Policecam X7. Персональный нагрудный видеорегистратор
Обзор LEXAND LR14. Недорогой Full HD видеорегистраторОбзор LEXAND LR14. Недорогой Full HD видеорегистратор
Обзор Digma FreeDrive 214 Night FHD. Двухканальный видеорегистратор зеркало до 4000 рубОбзор Digma FreeDrive 214 Night FHD. Двухканальный видеорегистратор зеркало до 4000 руб
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor