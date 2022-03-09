Обзор GNET N2. Умный видеорегистратор с двухканальной съемкой

Комплект включает адаптер питания для прямого монтажа, основной блок с крепежным элементом, внешнюю камеру с кабелем подключения, руководство пользователя на русском языке.
По центру лицевой стороны расположен объектив. Оптическая его группа собрана из стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.
На стороне водителя две механические кнопки управления. Вместо дисплея пара светодиодных индикатора, отображающих ключевые рабочие статусы.
Мы активно эксплуатировали GNET N2 в течение пары недель. Каких-либо неудобств выявлено не было.
На верхнем торце гнездо питания, вход под кабель подключения второй камеры и разъем для внешней GPS-антенны (дополнительный аксессуар, в комплект базовой версии не входит).
Запись видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD. Тесты велись с накопителем объемом 256 Гбайт.
Для фиксации на лобовом стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Она выполнена из полупрозрачного пластика, обеспечивая не только надежную фиксацию в широком диапазоне температур в России, но и неприметна со стороны улицы.
В комплекте идет внешняя камера, выполненная в пластиковом корпусе. Она устанавливается на заднее стекло автомобиля. Для нее можно изменять направление съемки.
Кабель ее подключения съемный. Длины достаточно для скрытого монтажа в салоне в автомобиле с разным типом кузова.
Для питания используется адаптер, предполагающий прямой монтаж в бортовую цепь. Так упрощается скрытый монтаж. Это же используется для съемки во время парковки с выключенным двигателем, устройство ведет контроль и отключается автоматически при снижении заряда бортового аккумулятора, предотвращая проблемы с запуском двигателя.
Сам видеорегистратор использует суперконденсатор. Он в отличие от распространённого литиевого аккумулятора не подвержен вздутию и возгоранию. Заметно повышается ресурс службы и надежность эксплуатации в условиях морозов и жары.
После подключения можно вывести потоковое изображение с двух камер. Вывести направляющую линию. Это полезно при первоначальном монтажа для выбора правильного направления съемки.
Отснятые файлы сортируются по времени и события. Выбранные переносятся в память смартфона или удаляются.
Проведение настроек работы GNET N2. Смена разрешения съемки и количества кадров. Ночная съемка смена яркости. Управление основным и дополнительным каналом идут в отдельности.
Управление выводом предупреждений о выезде с полосы движения и риске столкновении с препятствиями или впереди идущем автомобиле.