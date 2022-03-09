Обзор GNET N2. Умный видеорегистратор с двухканальной съемкой

В центре внимания сегодня видеорегистратор GNET N2, выполненный в компактном корпусе и поддерживающий двухканальную съемку. Большое внимание в этой модели уделено смарт-функционалу, среди которого управление с помощью приложения для смартфона, включая просмотр и перенос записанных файлов. Эксплуатироваться может не только в легковых, но и грузовых автомобилях.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам.

Комплект включает адаптер питания для прямого монтажа, основной блок с крепежным элементом, внешнюю камеру с кабелем подключения, руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Основной блок выполнен в компактном корпусе. По габаритам он немногим больше, чем пластиковая карточка. Ширина корпуса 97 мм, высота 45 мм.

По центру лицевой стороны расположен объектив. Оптическая его группа собрана из стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.

На стороне водителя две механические кнопки управления. Вместо дисплея пара светодиодных индикатора, отображающих ключевые рабочие статусы.

Мы активно эксплуатировали GNET N2 в течение пары недель. Каких-либо неудобств выявлено не было.

На верхнем торце гнездо питания, вход под кабель подключения второй камеры и разъем для внешней GPS-антенны (дополнительный аксессуар, в комплект базовой версии не входит).

Запись видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD. Тесты велись с накопителем объемом 256 Гбайт.

Для фиксации на лобовом стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Она выполнена из полупрозрачного пластика, обеспечивая не только надежную фиксацию в широком диапазоне температур в России, но и неприметна со стороны улицы.

В комплекте идет внешняя камера, выполненная в пластиковом корпусе. Она устанавливается на заднее стекло автомобиля. Для нее можно изменять направление съемки.

Кабель ее подключения съемный. Длины достаточно для скрытого монтажа в салоне в автомобиле с разным типом кузова.

Для питания используется адаптер, предполагающий прямой монтаж в бортовую цепь. Так упрощается скрытый монтаж. Это же используется для съемки во время парковки с выключенным двигателем, устройство ведет контроль и отключается автоматически при снижении заряда бортового аккумулятора, предотвращая проблемы с запуском двигателя.

Сам видеорегистратор использует суперконденсатор. Он в отличие от распространённого литиевого аккумулятора не подвержен вздутию и возгоранию. Заметно повышается ресурс службы и надежность эксплуатации в условиях морозов и жары.

Софт

Настройки и просмотр отснятых файлов идет через бесплатное приложение для iOS и Android.

После подключения можно вывести потоковое изображение с двух камер. Вывести направляющую линию. Это полезно при первоначальном монтажа для выбора правильного направления съемки.

Отснятые файлы сортируются по времени и события. Выбранные переносятся в память смартфона или удаляются.

Проведение настроек работы GNET N2. Смена разрешения съемки и количества кадров. Ночная съемка смена яркости. Управление основным и дополнительным каналом идут в отдельности.

Управление выводом предупреждений о выезде с полосы движения и риске столкновении с препятствиями или впереди идущем автомобиле.

Тесты

Дневная съемка GNET N2

Ночная съемка GNET N2

День вторая камера GNET N2

Ночь вторая камера GNET N2

Итоги

Оба канала видеорегистратор пишет в разрешении Full HD. Пишет с высокой четкостью по всей площади кадра. Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. С примерами ночной и дневной съемки можно ознакомиться в примерах ниже.GNET N2 – смарт-видеорегистартор с поддержкой двухканальной съемки. Скрытый монтаж в салоне автомобиля с прямым подключением к бортовой цепи питания. Full HD разрешение с высокой резкостью на двух каналах, приложение для смартфона с русской локализацией, суперконденсатор, поддержка емких карт памяти, корейская сборка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".