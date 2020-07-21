Обзор GRAVITERO 4G. Двухканальный видеорегистратор с дистанционным мониторингом

На прошлой неделе мы детально изучали продвинутый видеорегистратор GRAVITERO NAVI 4G с дистанционным мониторингом, навигационным софтом и доступом к магазину приложений. Сегодня в центре внимания будет GRAVITERO 4G с интересной реализацией дополнительной камеры, позволяющей рассматривать его не только для частной эксплуатации, но и для оснащения коммерческого транспорта.

GRAVITERO 4G обзор

Продажи его уже стартовали. Стоимость схожа с ранее рассмотренной моделью, составляет 24 900 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона. Комплект включает основной блок, адаптер питания, заглушку для отсека и салазки под SIM, скрепку для извлечения карты, карту памяти объемом 16 Гбайт, SIM-карту, внешнюю GPS-антенну, крепежную площадку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В отличие от ранее рассмотренной модели, тут нет встроенного дисплея. Вместо него выведена группа светодиодных индикаторов.

Они дополнены выводом голосовых подсказок по ключевым сменам рабочих статусов. На момент тестирования это был английский, в ближайшем будущем будет добавлен русский.

На стороне водителя расположен блок камеры с группой ИК-диодов. GRAVITERO 4G вторым каналом ведет запись всего происходящего в салоне.

Одна из особенностей, которая позволяет рассматривать его для установки в коммерческий транспорт и такси, включает сценарии работы с UBER и Яндекс.Такси, обеспечивающие защиту от обвинений в противоправных действиях со стороны пассажиров, а также для профилактики таких нарушений. Наличие камеры в салоне дисциплинирует и водителя, и пассажиров. Угла обзора достаточно для наблюдения всего пространства.

В верхней части находятся два отдельных блока с металлическими радиаторами. Они отвечают за отвод тепла от чипа и предотвращают перегрев во время длительной работы.

На стекле фиксируется при помощи компактной площадки с двухсторонним скотчем. Снимается и ставится сдвигом.

Сама форма повторяет линию лобового стекла. Оптимально для установки за салонным зеркалом.

С фронтальной стороны расположен объектив, зафиксированный подвижно. Есть возможность изменения угла наклона и линии горизонта.

Кабель подключения с нейлоновой оплеткой. На его конце разъемы для подключения источника питания и внешней GPS-антенны.

Антенна в виде компактного блока. Также крепится при помощи двухстороннего скотча. Можно будет разместить на удалении для обеспечения оптимального качества приема.

Как и ранее, тут продуман вопрос обеспечения съемки на время длительной парковки. Блок питания подключается к бортовой сети питания автомобиля. Оснащен контроллером, исключающим разрядку аккумулятора.

Софт

На боковой грани у GRAVITERO 4G расположены отсеки под SIM-карту и накопитель формата microSD. Они уже идут в комплекте. В дальнейшем разъемы можно будет защитить, закрыв эту зону металлической заглушкой.Для дистанционной связи с видеорегистратором потребуется загрузка утилиты на смартфон, работающий на базе Android или iOS. После авторизации предлагается соединить первое устройство. В случае с тестируемым это проводится подключением к точке доступа.

После успешного добавления можно будет получить удаленную картинку с одной из двух камер.

Провести настройку системы. В этом разделе будет полезно выставить время съемки во время парковки. Есть разные интервалы после последнего движения в кадре.

Выбранные файлы переносятся в память смартфона. Так для получения важных данных не потребуется съем карты памяти или видеорегистратора. Для дистанционной связи устройство оснащается собственным 4G-модулем. Проблем с качеством приема замечено не было.

Тесты

Дневная съемка Gravitero 4G

Ночная съемка Gravitero 4G

За работу системы отвечает процессор Spreadtrum SL8541E. Угол обзора основной камеры 140 градусов. Пишет файлы с двух камер в отдельные файлы. Просмотреть можно будет без установки дополнительного программного обеспечения.

Вторая камера Gravitero 4G

Для камеры, направленной в салон, автоматически включается ИК-подсветка. Так изображение будет с хорошим качеством вне зависимости от уровня освещения.

Итоги по GRAVITERO 4G

Видеорегистартор GRAVITERO 4G можно рассматривать для установки в такси и коммерческий транспорт, фиксируя происходящее на дороге и в салоне автомобиля, а также позволяя вести дистанционный мониторинг местоположения и получения изображения с камер. Хорош и для частного транспорта, обеспечивая беспрерывную съемку на время парковки.