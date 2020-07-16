Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android

К сожалению, неприятности с автомобилем не ограничиваются только авариями и действиями мошенников во время движения, нередко в сети встречаются просьбы найти свидетелей на парковке от владельцев машин, столкнувшиеся с кражей личных вещей из салона или дефектами, появившимися во время хранения. Обычно для того, чтобы по возможности избежать ответственности, виновник пытается скрыться с места аварии. В тестируемом сегодня видеорегистраторе GRAVITERO NAVI 4G помимо ключевой функции двухканальной съемки, решается вопрос безинтервальной съемки во время парковки.

GRAVITERO NAVI 4G

И это еще не все его особенности. Сегодня мы готовы поделиться опытом его длительной эксплуатации. Рекомендованная стоимость составляет 24 900 рублей.

GRAVITERO NAVI 4G обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с минималистичным оформлением. Внутри все комплектующие зафиксированы во вспененную подложку. Комплект включает ленту с двухсторонним скотчем, адаптер питания, внешнюю GPS-антенну, дополнительную камеру и ее монтажный комплект, карту памяти объемом 32 Гбайт, SIM-карту, руководство пользователя.

GRAVITERO NAVI 4G

Внешний вид

Форма отличается от привычного формата. Со стороны водителя выведен IPS-дисплей с диагональю 4.39 дюйма.

GRAVITERO NAVI 4G

Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона. Яркость регулируется в настройках. Несколько вариантов отображения данных, включая облегченный с выводом только времени.

GRAVITERO NAVI 4G

Управление сенсорное. На нажатия реагирует точно. Удобнее, чем распространённый вариант с кнопками.

GRAVITERO NAVI 4G

Для крепления используется изогнутая металлическая пластина и двухсторонний скотч. От стекла отступает минимально, позволяя спрятать в районе салонного зеркала.

GRAVITERO NAVI 4G

Есть возможность изменения угла наклона относительно площадки крепления. Выбранное положение фиксируется хромированной гайкой на боковой грани.

GRAVITERO NAVI 4G

Также у GRAVITERO NAVI 4G можно изменить угол горизонта поворотом объектива вверх или вниз. В последующем при движении по неровным дорогам не дребезжит.

GRAVITERO NAVI 4G

На боковой грани скрываются два отдельных разъема под SIM-карту и карту памяти формата microSD. Напомним, они идут в комплекте, избавляя от дополнительных трат после покупки.

GRAVITERO NAVI 4G

Все разъемы на верхней грани. Тут гнездо под GPS-антенну, вход для дополнительной камеры и порт питания.

GRAVITERO NAVI 4G

Антенна реализована в виде внешнего компактного блока с клейкой площадкой. Можно будет разместить на удалении от видеорегистратора, обеспечив оптимальное качество приема.

GRAVITERO NAVI 4G

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Установить можно как на заднее стекло, так и в районе номерного знака.

GRAVITERO NAVI 4G

Отдельного внимания заслуживает адаптер питания. Для обеспечения безпрерывной съемки с выключенным двигателем, он монтирует в бортовую сеть автомобиля с постоянной подачей питания.

GRAVITERO NAVI 4G

Для исключения риска разрядки аккумулятора автомобиля оснащен смарт-блоком, контролирующим напряжение в сети. Отключается автоматически. У нас за время эксплуатации он работал круглосуточно, без проблем с запуском двигателя через 1-2 дня после парковки.

GRAVITERO NAVI 4G

Интерфейс и связь

Построена система на базе операционной системы Android OS 8.1 с адаптированным под видеорегистратор интерфейсом. Экран предлагает быстрый доступ к ключевым функциям.

GRAVITERO NAVI 4G

Можно просмотреть изображение с камеры и переключаться между ними. Для большей информативности можно зафиксировать картинку с дополнительной камеры. Также она может включаться автоматически с разметкой при подключении дополнительной линии к фонарю заднего хода.

GRAVITERO NAVI 4G

Далее перед тем, как вернуться к интерфейсу, поговорим про модули связи в GRAVITERO NAVI 4G. Здесь есть модуль Wi-Fi 2.4 ГГц с поддержкой запуска точки доступа и последующего подключения к ней со смартфона. Постоянный доступ в сеть обеспечивает 4G-модуль. Работает корректно, связь уверенная.

GRAVITERO NAVI 4G

Вкладка с приложениями представляет собой традиционную сетку в виде иконок. По умолчанию установлены приложения для навигации, браузер, Youtube и файловый менеджер.

GRAVITERO NAVI 4G

Есть полноценный доступ к Play Market. Пользователь сам сможет выбрать нужные приложения. Из полезного рекомендуем добавить информатор по стационарным радарам и камерам с обновляемой базой.

Наличие доступа в сеть обеспечивают актуальные карты. Во время дальних поездок загружаем в память предварительно. Выводится информация по событиям на дороге и данные по пробкам.

GRAVITERO NAVI 4G

Отдельный интерфейс по видеорегистратору. Выключение микрофона, фотоснимок, настройки и защита ролика от перезаписи. Работает шустро, без зависания. Разобраться с работой будет несложно.

Софт

GRAVITERO NAVI 4G

Для смартфонов на базе iOS и Android можно загрузить приложение CarKeeper. После проведения авторизации с помощью телефона или аккаунта в Googlе, можно будет добавить видеорегистратор в аккаунт сканированием QR-кода.

GRAVITERO NAVI 4G

Это дает возможность получить с GRAVITERO NAVI 4G удаленно фото или видео с основной и дополнительной камеры. Просмотреть данные по маршруту и прослушать происходящее в салоне.

GRAVITERO NAVI 4G

При срабатывании датчиков на смартфон отправляется уведомление.

GRAVITERO NAVI 4G

Также отснятые файлы переносятся при прямом подключении по Wi-Fi.

GRAVITERO NAVI 4G

Съемка

Устройство поддерживает двухканальную съемку. Процессор Spreadtrum SL8541E с матрицей 2395 2MP. Угол обзора основной камеры 140 градусов, дополнительной 130 градусов.

День основная камера GRAVITERO NAVI 4G

День вторая камера GRAVITERO NAVI 4G

Разрешение Full HD. Номерные знаки хорошо читаемы. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночь основная камера GRAVITERO NAVI 4G

Ночь вторая камера GRAVITERO NAVI 4G

Итоги по GRAVITERO NAVI 4G

Золото. Выбор редакции MegaObzorGRAVITERO NAVI 4G – продвинутый видеорегистратор с возможностью установки дополнительных приложений с Play Market, дистанционного мониторинга, оснащенный 4G и Wi-Fi. Скрытый монтаж в салоне автомобиля, беспрерывная съемка во время парковки, простой и понятный интерфейс, наличие карты памяти в комплекте, приложение на смартфон. Дополнительно выполняет функцию навигатора с данными по траффику и камерам на дороге.
GRAVITERO NAVI 4G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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