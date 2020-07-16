Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android

К сожалению, неприятности с автомобилем не ограничиваются только авариями и действиями мошенников во время движения, нередко в сети встречаются просьбы найти свидетелей на парковке от владельцев машин, столкнувшиеся с кражей личных вещей из салона или дефектами, появившимися во время хранения. Обычно для того, чтобы по возможности избежать ответственности, виновник пытается скрыться с места аварии. В тестируемом сегодня видеорегистраторе GRAVITERO NAVI 4G помимо ключевой функции двухканальной съемки, решается вопрос безинтервальной съемки во время парковки.

GRAVITERO NAVI 4G обзор

И это еще не все его особенности. Сегодня мы готовы поделиться опытом его длительной эксплуатации. Рекомендованная стоимость составляет 24 900 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с минималистичным оформлением. Внутри все комплектующие зафиксированы во вспененную подложку. Комплект включает ленту с двухсторонним скотчем, адаптер питания, внешнюю GPS-антенну, дополнительную камеру и ее монтажный комплект, карту памяти объемом 32 Гбайт, SIM-карту, руководство пользователя.

Внешний вид

Форма отличается от привычного формата. Со стороны водителя выведен IPS-дисплей с диагональю 4.39 дюйма.

Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона. Яркость регулируется в настройках. Несколько вариантов отображения данных, включая облегченный с выводом только времени.

Управление сенсорное. На нажатия реагирует точно. Удобнее, чем распространённый вариант с кнопками.

Для крепления используется изогнутая металлическая пластина и двухсторонний скотч. От стекла отступает минимально, позволяя спрятать в районе салонного зеркала.

Есть возможность изменения угла наклона относительно площадки крепления. Выбранное положение фиксируется хромированной гайкой на боковой грани.

Также у GRAVITERO NAVI 4G можно изменить угол горизонта поворотом объектива вверх или вниз. В последующем при движении по неровным дорогам не дребезжит.

На боковой грани скрываются два отдельных разъема под SIM-карту и карту памяти формата microSD. Напомним, они идут в комплекте, избавляя от дополнительных трат после покупки.

Все разъемы на верхней грани. Тут гнездо под GPS-антенну, вход для дополнительной камеры и порт питания.

Антенна реализована в виде внешнего компактного блока с клейкой площадкой. Можно будет разместить на удалении от видеорегистратора, обеспечив оптимальное качество приема.

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Установить можно как на заднее стекло, так и в районе номерного знака.

Отдельного внимания заслуживает адаптер питания. Для обеспечения безпрерывной съемки с выключенным двигателем, он монтирует в бортовую сеть автомобиля с постоянной подачей питания.

Для исключения риска разрядки аккумулятора автомобиля оснащен смарт-блоком, контролирующим напряжение в сети. Отключается автоматически. У нас за время эксплуатации он работал круглосуточно, без проблем с запуском двигателя через 1-2 дня после парковки.

Интерфейс и связь

Построена система на базе операционной системы Android OS 8.1 с адаптированным под видеорегистратор интерфейсом. Экран предлагает быстрый доступ к ключевым функциям.

Можно просмотреть изображение с камеры и переключаться между ними. Для большей информативности можно зафиксировать картинку с дополнительной камеры. Также она может включаться автоматически с разметкой при подключении дополнительной линии к фонарю заднего хода.

Далее перед тем, как вернуться к интерфейсу, поговорим про модули связи в GRAVITERO NAVI 4G. Здесь есть модуль Wi-Fi 2.4 ГГц с поддержкой запуска точки доступа и последующего подключения к ней со смартфона. Постоянный доступ в сеть обеспечивает 4G-модуль. Работает корректно, связь уверенная.

Вкладка с приложениями представляет собой традиционную сетку в виде иконок. По умолчанию установлены приложения для навигации, браузер, Youtube и файловый менеджер.

Есть полноценный доступ к Play Market. Пользователь сам сможет выбрать нужные приложения. Из полезного рекомендуем добавить информатор по стационарным радарам и камерам с обновляемой базой.

Наличие доступа в сеть обеспечивают актуальные карты. Во время дальних поездок загружаем в память предварительно. Выводится информация по событиям на дороге и данные по пробкам.

Софт

Отдельный интерфейс по видеорегистратору. Выключение микрофона, фотоснимок, настройки и защита ролика от перезаписи. Работает шустро, без зависания. Разобраться с работой будет несложно.

Для смартфонов на базе iOS и Android можно загрузить приложение CarKeeper. После проведения авторизации с помощью телефона или аккаунта в Googlе, можно будет добавить видеорегистратор в аккаунт сканированием QR-кода.

Это дает возможность получить с GRAVITERO NAVI 4G удаленно фото или видео с основной и дополнительной камеры. Просмотреть данные по маршруту и прослушать происходящее в салоне.

При срабатывании датчиков на смартфон отправляется уведомление.

Также отснятые файлы переносятся при прямом подключении по Wi-Fi.

Съемка

День основная камера GRAVITERO NAVI 4G

Устройство поддерживает двухканальную съемку. Процессор Spreadtrum SL8541E с матрицей 2395 2MP. Угол обзора основной камеры 140 градусов, дополнительной 130 градусов.

День вторая камера GRAVITERO NAVI 4G

Ночь основная камера GRAVITERO NAVI 4G

Разрешение Full HD. Номерные знаки хорошо читаемы. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночь вторая камера GRAVITERO NAVI 4G

Итоги по GRAVITERO NAVI 4G

GRAVITERO NAVI 4G – продвинутый видеорегистратор с возможностью установки дополнительных приложений с Play Market, дистанционного мониторинга, оснащенный 4G и Wi-Fi. Скрытый монтаж в салоне автомобиля, беспрерывная съемка во время парковки, простой и понятный интерфейс, наличие карты памяти в комплекте, приложение на смартфон. Дополнительно выполняет функцию навигатора с данными по траффику и камерам на дороге.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".