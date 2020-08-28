Обзор Genio Windy W200. Робот для мойки окон

Сейчас уже сложно удивить возможностью автоматизировать и упростить уборку напольного покрытия с помощью робота-пылесоса. Один из таких вариантов мы тестировали на примере Genio Deluxe 480 с влажным и сухим режимами уборки. Сегодня же хотим поговорить об эффективном и безопасном решении вопроса мойки окон. В центре внимания робот-мойщик окон Genio Windy W200.

Его продажи к моменту публикации уже стартовали. Находится в широком доступе в маркетплейсах Озон и Wildberries.

Genio Windy W200 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с удобной ручкой для переноски. Внутри комплектующие распределены по отдельным контейнерам. Комплект включает пульт ДУ, набор из 6 пар салфеток, страховочный шнур, пульверизатор, адаптер питания с кабелем подключения и подробную инструкцию на русском языке.

Внешний вид

Выполнен в корпусе с небольшой толщиной. Высота корпуса не превышает 8.5 сантиметров.

На верхней грани расположены две кнопки управления, отвечающие за включение и ручной запуск или остановку уборки.

Контролировать работу можно при помощи группы светодиодных индикаторов. Завершение цикла уборки или потеря питания сопровождаются хорошо слышимыми звуковыми предупреждениями.

На основании расположены два колеса с установленными на них салфетками. В комплекте производитель предлагает 6 сменных пар. Плюс они рассчитаны на многоразовое использование.

Запускать цикл уборки Genio Windy W200 можно с помощью кнопок на корпусе или комплектного пульта ДУ. Возможности последнего шире, с пультом можно задать направление движения вручную, выбрать один из режимов уборки, а также задать интенсивность прохождения участков.

Для исключения риска падения, особенно актуально при эксплуатации в многоэтажных домах, в комплекте идет страховочный шнур с карабином. Он фиксируется в комнате к любому тяжелому предмету.

Кабель подключения несъемный. Его место выхода усилено. Подключается к источнику питания. Для работы требуется постоянная подача питания. Аккумулятор задействуется только для резервной работы в режиме ожидания снятия со стекла. Суммарная длина кабеля 5 метров.

Тесты

Genio Windy W200 может убирать любые твердые поверхности: стекло, зеркала, плитку, столешницы, паркет и даже напольные покрытия. К ним он прижимается при помощи японского бесщеточного мотора NIDEC с силой всасывания более 2400 Па. Сила фиксации очень высокая, в рабочем режиме снять его руками не представляется возможным.

За движение по стеклу отвечает процессор, составляющий маршрут, обеспечивающий эффективную очистку всей убираемой площади. Но стоит отметить, что из-за круглой формы колес остаются неочищенные участки по углам, они небольшие.

Процесс уборки простой. На салфетку наносится средство для очистки. То, что обычно используется для очистки стекол и зеркал с помощью пульверизатора. Объем наносимого средства меньше, чем при традиционной уборке руками. Экономия на бытовой химии.

Во время очистки стекол продемонстрировал высокую эффективность удаления загрязнений разного типа, включая жировые разводы от рук. На стекле не остается разводов. Проходит всю площадь стекла.

Также тесты проводились во время уборки ванной комнаты, стены которой выполнены из плитки с матовым покрытием. На салфетки также наносили средство, используемое для стекол. Проблем с надежностью фиксации замечено не было.

Использовать его можно и для горизонтальных покрытий. Так, например, очистить поверхность столешницы. Но тут необходимо самостоятельно сделать бортик для предотвращения падения во время перемещения. Датчиков распознавания перепада высоты из-за особенностей конструкции тут, в отличие от робота-пылесоса, нет.

После завершения уборки с колес снимается салфетка. Ее можно будет промыть под струей воды или очистить в стиральной машине на щадящем режиме стирки. С учетом того, что в комплекте есть 6 пар, при генеральной уборке можно будет несколько раз сменить набор салфеток по мере загрязнения.

Итоги по Genio Windy W200

Золото. Выбор редакции MegaObzorGenio Windy W200 можно смело рекомендовать всем жителям мегаполисов, решая эффективно вопрос не только очистки стекол, но и безопасности. Также за счет кабеля длиной в 5 метров позволяет убирать высокие витражные стекла в частных домах, а также труднодоступные участки. К плюсам отнесем систему интеллектуального построения маршрута, шесть пар салфеток из микрофибры, пульт ДУ, несколько режимов уборки, высокую мощность всасывания. Бонусом получаем экономию на чистящих средствах. К условному минусу отнесем пропуск угловых участков окна из-за круглой формы колес.
Genio Windy W200 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Genio Windy W200
Обзоры:
Обзор Genio Windy W200. Робот для мойки оконОбзор Genio Windy W200. Робот для мойки окон
Умный аквариум 800литров: Rubetek RE-3310, лампочки Rubetek RL-3103, датчики Rubetek RS-3220...Умный аквариум 800литров: Rubetek RE-3310, лампочки Rubetek RL-3103, датчики Rubetek RS-3220...
Рейтинг робот-пылесосов 2020 года. Xiaomi Mi Robot Vacuum CleanerРейтинг робот-пылесосов 2020 года. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
Новости:
Умный дом Legrand. Комплект умного дома Legrand стартовый Valena Life with NETATMO (белый)

Розетки, выключатели и другие электроустановочные изделия Legrand получили широкое распространение в Росс...
Лучшие квадрокоптеры до 20 000. MJX Bugs 4 W

Квадрокоптер — это летающий дрон с четырьмя пропеллерами, которые вращают четыре электромотора. Сегодня м...
Обзор Genio Windy W200. Робот для мойки окон

Сейчас уже сложно удивить возможностью автоматизировать и упростить уборку напольного покрытия с помощью ...
Обзор Genio Windy W200. Робот для мойки оконОбзор Genio Windy W200. Робот для мойки окон
Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600
Обзор Candy CCRN 6200W. Двухкамерный холодильник с Total No FrostОбзор Candy CCRN 6200W. Двухкамерный холодильник с Total No Frost
Обзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторамиОбзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторами
Лучший VR-шлем. Oculus Rift SЛучший VR-шлем. Oculus Rift S
Blizzard готовит юбилейное обновление к ...
Blizzard готовит юбилейное обновление к StarCraft II скоро исполнится 10 лет и в честь десятой годовщины компания Blizzard готовит юбилейное обн...
Motorola Razr 5G TUV получит быструю зар...
Motorola Razr 5G TUV получит быструю зарВокруг смартфона Motorola Razr 5G TUV ходит очень много различной информации, но никто точно не может ска...
Realme 5 Pro в новом цвете...
Realme 5 Pro в новом цветеВ последнее время производители стали все чаще выпускать новые версии своего смартфона, так как это реаль...
Стильный смартфон LG Velvet получит верс...
Стильный смартфон LG Velvet получит версСетевые источники сообщают о том, что компания LG готовит более доступную версию недавнего смартфона Velv...
Камеру Sony A7SIII показали на качествен...
Камеру Sony A7SIII показали на качественВ сети появились качественные изображения полнокадровой беззеркальной камеры Sony A7SIII, которая будет о...
Обзор MARVO K656. Игровая мембранная кла...
Обзор MARVO K656. Игровая мембранная клаТестируемая сегодня клавиатура MARVO K656 относится к недорогому сегменту. Используются в ней мембранные ...
Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSI...
Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSIТестируемая сегодня мышка Cougar Surpassion ST затачивалась под игры в жанре шутеры. Она стала обновление...
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 подеше...
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 подешеКомпания Xiaomi продолжает снижать цены на свой флагманский смартфон Xiaomi Mi 10. Правда, это касается л...
Ноутбук MSI Modern 14 получил процессор ...
Ноутбук MSI Modern 14 получил процессор Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Modern 14 (B4MW), которая предназначена для создател...
Анонсирован трейлер легендарной игры Wor...
Анонсирован трейлер легендарной игры WorWorms легендарная игра в которую играли практически все. Разработчик Team17 Digital Ltd представила трейл...
Samsung Galaxy Watch готовятся к релизу...
Samsung Galaxy Watch готовятся к релизуДлительное время на просторах интернета обсуждали новости о выходе умных часов Samsung Galaxy Watch, кото...
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электри...
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электриСегодня в центре внимания у нас будет электрический чайник REDMOND RK-G161. Эта модель не может похвастат...
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300UОбзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300U
Обзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюденияОбзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюдения
Обзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесосОбзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесос
Обзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звукомОбзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звуком
Обзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбайт/секОбзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбайт/сек
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor