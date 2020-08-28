Обзор Genio Windy W200. Робот для мойки окон

Сейчас уже сложно удивить возможностью автоматизировать и упростить уборку напольного покрытия с помощью робота-пылесоса. Один из таких вариантов мы тестировали на примере Genio Deluxe 480 с влажным и сухим режимами уборки. Сегодня же хотим поговорить об эффективном и безопасном решении вопроса мойки окон. В центре внимания робот-мойщик окон Genio Windy W200.

Genio Windy W200 обзор

Его продажи к моменту публикации уже стартовали. Находится в широком доступе в маркетплейсах Озон и Wildberries.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с удобной ручкой для переноски. Внутри комплектующие распределены по отдельным контейнерам. Комплект включает пульт ДУ, набор из 6 пар салфеток, страховочный шнур, пульверизатор, адаптер питания с кабелем подключения и подробную инструкцию на русском языке.

Внешний вид

Выполнен в корпусе с небольшой толщиной. Высота корпуса не превышает 8.5 сантиметров.

На верхней грани расположены две кнопки управления, отвечающие за включение и ручной запуск или остановку уборки.

Контролировать работу можно при помощи группы светодиодных индикаторов. Завершение цикла уборки или потеря питания сопровождаются хорошо слышимыми звуковыми предупреждениями.

На основании расположены два колеса с установленными на них салфетками. В комплекте производитель предлагает 6 сменных пар. Плюс они рассчитаны на многоразовое использование.

Запускать цикл уборки Genio Windy W200 можно с помощью кнопок на корпусе или комплектного пульта ДУ. Возможности последнего шире, с пультом можно задать направление движения вручную, выбрать один из режимов уборки, а также задать интенсивность прохождения участков.

Для исключения риска падения, особенно актуально при эксплуатации в многоэтажных домах, в комплекте идет страховочный шнур с карабином. Он фиксируется в комнате к любому тяжелому предмету.

Кабель подключения несъемный. Его место выхода усилено. Подключается к источнику питания. Для работы требуется постоянная подача питания. Аккумулятор задействуется только для резервной работы в режиме ожидания снятия со стекла. Суммарная длина кабеля 5 метров.

Тесты

Genio Windy W200 может убирать любые твердые поверхности: стекло, зеркала, плитку, столешницы, паркет и даже напольные покрытия. К ним он прижимается при помощи японского бесщеточного мотора NIDEC с силой всасывания более 2400 Па. Сила фиксации очень высокая, в рабочем режиме снять его руками не представляется возможным.

За движение по стеклу отвечает процессор, составляющий маршрут, обеспечивающий эффективную очистку всей убираемой площади. Но стоит отметить, что из-за круглой формы колес остаются неочищенные участки по углам, они небольшие.

Процесс уборки простой. На салфетку наносится средство для очистки. То, что обычно используется для очистки стекол и зеркал с помощью пульверизатора. Объем наносимого средства меньше, чем при традиционной уборке руками. Экономия на бытовой химии.

Во время очистки стекол продемонстрировал высокую эффективность удаления загрязнений разного типа, включая жировые разводы от рук. На стекле не остается разводов. Проходит всю площадь стекла.

Также тесты проводились во время уборки ванной комнаты, стены которой выполнены из плитки с матовым покрытием. На салфетки также наносили средство, используемое для стекол. Проблем с надежностью фиксации замечено не было.

Использовать его можно и для горизонтальных покрытий. Так, например, очистить поверхность столешницы. Но тут необходимо самостоятельно сделать бортик для предотвращения падения во время перемещения. Датчиков распознавания перепада высоты из-за особенностей конструкции тут, в отличие от робота-пылесоса, нет.

После завершения уборки с колес снимается салфетка. Ее можно будет промыть под струей воды или очистить в стиральной машине на щадящем режиме стирки. С учетом того, что в комплекте есть 6 пар, при генеральной уборке можно будет несколько раз сменить набор салфеток по мере загрязнения.

Итоги по Genio Windy W200

Genio Windy W200 можно смело рекомендовать всем жителям мегаполисов, решая эффективно вопрос не только очистки стекол, но и безопасности. Также за счет кабеля длиной в 5 метров позволяет убирать высокие витражные стекла в частных домах, а также труднодоступные участки. К плюсам отнесем систему интеллектуального построения маршрута, шесть пар салфеток из микрофибры, пульт ДУ, несколько режимов уборки, высокую мощность всасывания. Бонусом получаем экономию на чистящих средствах. К условному минусу отнесем пропуск угловых участков окна из-за круглой формы колес.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".