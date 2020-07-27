Обзор Genio Deluxe 480. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкой

За последние несколько лет роботы пылесосы стали заметно доступнее, плюс появился хороший выбор. И сейчас даже в сегменте 15 000 - 20 000 рублей можно получить технологии, которые долгое время были уделом только топовых моделей. Как пример, тестируемый сегодня Genio Deluxe 480 оснащен встроенным гироскопом, используемым для построения маршрута по квартире. Поддерживает функции влажной и сухой уборки.

Genio Deluxe 480

Средняя его стоимость составляет 15 990 рублей. Находится в широком доступе в маркетплейсах Озон и Wildberries.

Genio Deluxe 480 обзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с удобной ручкой для транспортировки. Комплект включает контейнеры для сухой и влажной уборки, виртуальную магнитную стену, щетку для очистки, сменные кисточки, блок питания, пульт ДУ, ленты с двухсторонним скотчем, базовую станцию и руководство пользователя.

Genio Deluxe 480

Внешний вид

Корпус тоньше обычного, будет эффективнее убирать под мягкой мебелью. Основным материалом выступает износоустойчивый пластик.

Genio Deluxe 480

Верхняя часть представляет собой пластину из закаленного стекла, устойчивого к механическим повреждениям и появлению царапин.

Genio Deluxe 480

Нанесен рисунок в виде направленных в сторону от блока кнопок линий. Рисунок хорошо скрывает накопившуюся на поверхности пыль.

Genio Deluxe 480

За управление отвечает пара клавиш. Они расположены на компактном островке. Отвечают за запуск или остановку уборки, а также принудительную отправку на базовую станцию. Периметр подсвечивается.

Genio Deluxe 480

На основании у Genio Deluxe 480 группа контактов, поворотный ролик, щеточки, валик и кнопка включения под защитной силиконовой крышкой. Есть три блока датчиков перепада высоты, предотвращающие падение с лестницы.

Genio Deluxe 480

Основные колеса на подпружиненных подвесах. Диаметр увеличен в сравнении со стандартными моделями. Они оснащены покрышками с зацепами. Проходимость отличная.

Genio Deluxe 480

В комплекте идет два контейнера. Один под сухую, второй под влажную уборку. Последний отличает встроенная емкость под жидкость и устанавливаемая на нее салфетка из микрофибры.

Genio Deluxe 480

По периметру корпуса можно обратить внимание на скошенный край. Так проще преодолеваются переходы между разными типами половых покрытий.

Genio Deluxe 480

Для исключения повреждений мебели и самого пылесоса передний бампер пружинит при контакте с твердым покрытием.

Genio Deluxe 480

Базовая станция также выполнена в привычном формате. Внутри основания можно будет спрятать лишнюю длину адаптера питания. Для исключения соскальзывания по полу в комплекте идет площадка с двухсторонним скотчем.

Genio Deluxe 480

В комплекте идет пульт ДУ с дисплеем, отображающим базовые данные по пылесосу, а также текущее время. С него можно будет запустить уборку, задать расписание и уровень мощности, а также управлять движением вручную.

Genio Deluxe 480

В завершение отметим поддержку звуковых подсказок по изменению ключевых статусов.

Тесты

Владелец Genio Deluxe 480 сможет выбрать между несколькими вариантами уборки:
  • движение вдоль стен и препятствий,
  • автоматическая уборка,
  • хаотичное движение по помещению до прохода всей площади или истощению заряда аккумулятора,
  • интенсивная уборка с высоким уровнем мощности,
  • ручное движение по помещению с помощью пульта.
Есть возможность выбрать мощность работы системы всасывания или снизить для уменьшения шума. Для влажной уборки нужно предварительно смочить комплектную салфетку из микрофибры, а также добавить воды в контейнер. После завершения промыть тряпку под струей воды.

Genio Deluxe 480

Предлагается возможность задать расписание, по которому пылесос будет запускать цикл уборки. В последующем возвращается корректно на зарядную станцию. Нужно не забывать очищать контейнер между уборками или по мере его заполнения.

Genio Deluxe 480

Мы эксплуатировали пылесос в помещении с покрытием в виде плитки. Также в одной из комнат убирал корректно ковер. Заезжал и съезжал без затруднений. Определяет препятствия, исключая столкновения. Предусмотрена возможность самостоятельно ограничить доступ к мебели или зоне в комнате при помощи комплектной магнитной ленты.

Genio Deluxe 480

Эффективность сборки мусора высокая. Не пропускает мелкую грязь, расположенную вдоль стен. Встроенного аккумулятора хватает примерно на 1.5 часа работы с максимальным уровнем мощности. Последующая очистка контейнера реализована так, чтобы не контактировать с собранной пылью.

Genio Deluxe 480

Итоги по Genio Deluxe 480

Золото. Выбор редакции MegaObzorGenio Deluxe 480 предлагает высокую эффективность уборки с регулируемым уровнем мощности всасывания. Из преимуществ отметим корректную работу системы ориентации в пространстве, позволяющую оптимально прокладывать маршрут по помещению. Хорошая стартовая комплектация с запасными щетками, поддержка уборки по расписанию, пульт с экраном, контейнер для влажной уборки. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.
Genio Deluxe 480 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Genio Deluxe 480
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