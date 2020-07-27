Обзор Genio Deluxe 480. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкой

За последние несколько лет роботы пылесосы стали заметно доступнее, плюс появился хороший выбор. И сейчас даже в сегменте 15 000 - 20 000 рублей можно получить технологии, которые долгое время были уделом только топовых моделей. Как пример, тестируемый сегодня Genio Deluxe 480 оснащен встроенным гироскопом, используемым для построения маршрута по квартире. Поддерживает функции влажной и сухой уборки.

Genio Deluxe 480 обзор

Средняя его стоимость составляет 15 990 рублей. Находится в широком доступе в маркетплейсах Озон и Wildberries.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с удобной ручкой для транспортировки. Комплект включает контейнеры для сухой и влажной уборки, виртуальную магнитную стену, щетку для очистки, сменные кисточки, блок питания, пульт ДУ, ленты с двухсторонним скотчем, базовую станцию и руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус тоньше обычного, будет эффективнее убирать под мягкой мебелью. Основным материалом выступает износоустойчивый пластик.

Верхняя часть представляет собой пластину из закаленного стекла, устойчивого к механическим повреждениям и появлению царапин.

Нанесен рисунок в виде направленных в сторону от блока кнопок линий. Рисунок хорошо скрывает накопившуюся на поверхности пыль.

За управление отвечает пара клавиш. Они расположены на компактном островке. Отвечают за запуск или остановку уборки, а также принудительную отправку на базовую станцию. Периметр подсвечивается.

На основании у Genio Deluxe 480 группа контактов, поворотный ролик, щеточки, валик и кнопка включения под защитной силиконовой крышкой. Есть три блока датчиков перепада высоты, предотвращающие падение с лестницы.

Основные колеса на подпружиненных подвесах. Диаметр увеличен в сравнении со стандартными моделями. Они оснащены покрышками с зацепами. Проходимость отличная.

В комплекте идет два контейнера. Один под сухую, второй под влажную уборку. Последний отличает встроенная емкость под жидкость и устанавливаемая на нее салфетка из микрофибры.

По периметру корпуса можно обратить внимание на скошенный край. Так проще преодолеваются переходы между разными типами половых покрытий.

Для исключения повреждений мебели и самого пылесоса передний бампер пружинит при контакте с твердым покрытием.

Базовая станция также выполнена в привычном формате. Внутри основания можно будет спрятать лишнюю длину адаптера питания. Для исключения соскальзывания по полу в комплекте идет площадка с двухсторонним скотчем.

В комплекте идет пульт ДУ с дисплеем, отображающим базовые данные по пылесосу, а также текущее время. С него можно будет запустить уборку, задать расписание и уровень мощности, а также управлять движением вручную.

Тесты

движение вдоль стен и препятствий,

автоматическая уборка,

хаотичное движение по помещению до прохода всей площади или истощению заряда аккумулятора,

интенсивная уборка с высоким уровнем мощности,

ручное движение по помещению с помощью пульта.

В завершение отметим поддержку звуковых подсказок по изменению ключевых статусов.Владелец Genio Deluxe 480 сможет выбрать между несколькими вариантами уборки:Есть возможность выбрать мощность работы системы всасывания или снизить для уменьшения шума. Для влажной уборки нужно предварительно смочить комплектную салфетку из микрофибры, а также добавить воды в контейнер. После завершения промыть тряпку под струей воды.

Предлагается возможность задать расписание, по которому пылесос будет запускать цикл уборки. В последующем возвращается корректно на зарядную станцию. Нужно не забывать очищать контейнер между уборками или по мере его заполнения.

Мы эксплуатировали пылесос в помещении с покрытием в виде плитки. Также в одной из комнат убирал корректно ковер. Заезжал и съезжал без затруднений. Определяет препятствия, исключая столкновения. Предусмотрена возможность самостоятельно ограничить доступ к мебели или зоне в комнате при помощи комплектной магнитной ленты.

Эффективность сборки мусора высокая. Не пропускает мелкую грязь, расположенную вдоль стен. Встроенного аккумулятора хватает примерно на 1.5 часа работы с максимальным уровнем мощности. Последующая очистка контейнера реализована так, чтобы не контактировать с собранной пылью.

Итоги по Genio Deluxe 480

Genio Deluxe 480 предлагает высокую эффективность уборки с регулируемым уровнем мощности всасывания. Из преимуществ отметим корректную работу системы ориентации в пространстве, позволяющую оптимально прокладывать маршрут по помещению. Хорошая стартовая комплектация с запасными щетками, поддержка уборки по расписанию, пульт с экраном, контейнер для влажной уборки. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".