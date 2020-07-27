Обзор Genio Deluxe 480. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкой

Средняя его стоимость составляет 15 990 рублей. Находится в широком доступе в маркетплейсах Озон и Wildberries.
Genio Deluxe 480 обзор
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона с удобной ручкой для транспортировки. Комплект включает контейнеры для сухой и влажной уборки, виртуальную магнитную стену, щетку для очистки, сменные кисточки, блок питания, пульт ДУ, ленты с двухсторонним скотчем, базовую станцию и руководство пользователя.
Внешний видКорпус тоньше обычного, будет эффективнее убирать под мягкой мебелью. Основным материалом выступает износоустойчивый пластик.
Верхняя часть представляет собой пластину из закаленного стекла, устойчивого к механическим повреждениям и появлению царапин.
Нанесен рисунок в виде направленных в сторону от блока кнопок линий. Рисунок хорошо скрывает накопившуюся на поверхности пыль.
За управление отвечает пара клавиш. Они расположены на компактном островке. Отвечают за запуск или остановку уборки, а также принудительную отправку на базовую станцию. Периметр подсвечивается.
На основании у Genio Deluxe 480 группа контактов, поворотный ролик, щеточки, валик и кнопка включения под защитной силиконовой крышкой. Есть три блока датчиков перепада высоты, предотвращающие падение с лестницы.
Основные колеса на подпружиненных подвесах. Диаметр увеличен в сравнении со стандартными моделями. Они оснащены покрышками с зацепами. Проходимость отличная.
В комплекте идет два контейнера. Один под сухую, второй под влажную уборку. Последний отличает встроенная емкость под жидкость и устанавливаемая на нее салфетка из микрофибры.
По периметру корпуса можно обратить внимание на скошенный край. Так проще преодолеваются переходы между разными типами половых покрытий.
Для исключения повреждений мебели и самого пылесоса передний бампер пружинит при контакте с твердым покрытием.
Базовая станция также выполнена в привычном формате. Внутри основания можно будет спрятать лишнюю длину адаптера питания. Для исключения соскальзывания по полу в комплекте идет площадка с двухсторонним скотчем.
В комплекте идет пульт ДУ с дисплеем, отображающим базовые данные по пылесосу, а также текущее время. С него можно будет запустить уборку, задать расписание и уровень мощности, а также управлять движением вручную.
В завершение отметим поддержку звуковых подсказок по изменению ключевых статусов.
ТестыВладелец Genio Deluxe 480 сможет выбрать между несколькими вариантами уборки:
- движение вдоль стен и препятствий,
- автоматическая уборка,
- хаотичное движение по помещению до прохода всей площади или истощению заряда аккумулятора,
- интенсивная уборка с высоким уровнем мощности,
- ручное движение по помещению с помощью пульта.
Предлагается возможность задать расписание, по которому пылесос будет запускать цикл уборки. В последующем возвращается корректно на зарядную станцию. Нужно не забывать очищать контейнер между уборками или по мере его заполнения.
Мы эксплуатировали пылесос в помещении с покрытием в виде плитки. Также в одной из комнат убирал корректно ковер. Заезжал и съезжал без затруднений. Определяет препятствия, исключая столкновения. Предусмотрена возможность самостоятельно ограничить доступ к мебели или зоне в комнате при помощи комплектной магнитной ленты.
Эффективность сборки мусора высокая. Не пропускает мелкую грязь, расположенную вдоль стен. Встроенного аккумулятора хватает примерно на 1.5 часа работы с максимальным уровнем мощности. Последующая очистка контейнера реализована так, чтобы не контактировать с собранной пылью.
Итоги по Genio Deluxe 480Genio Deluxe 480 предлагает высокую эффективность уборки с регулируемым уровнем мощности всасывания. Из преимуществ отметим корректную работу системы ориентации в пространстве, позволяющую оптимально прокладывать маршрут по помещению. Хорошая стартовая комплектация с запасными щетками, поддержка уборки по расписанию, пульт с экраном, контейнер для влажной уборки. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.
Genio Deluxe 480 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".