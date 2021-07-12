Обзор Genio Windy W250. Лучший робот для мойки окон 2021

К моменту публикации его можно приобрести с рекомендованной стоимостью 21 990 рублей.
Комплект включает салфетку из микрофибры, блок питания, страховочный трос с карабином, пульт ДУ, руководство пользователя, бутылку-пузырек для моющего средства и основной блок.
Выполнен корпус из износоустойчивого пластика белого цвета. Качество сборки и исполнения высокое.
Центральная часть – выступ, используемый как ручка для переноски и фиксации робота на стекле. На ней помимо логотипа, светодиодный индикатор.
Еще одним улучшением в Genio Windy W250 стало появление резервуара под моющее средство. Горловина сопровождается резиновой заглушкой.
На внутренней стороне два ряда роликов с прорезиненной гусеницей. Эти элементы отвечают за перемещение по поверхности стекла.
По периметру липкая лента. На ней фиксируется салфетка из микрофибры. Она идет вдоль всего периметра.
Можно обратить внимание на продольное углубление с одной из сторон. Через него подается залитая в резервуар жидкость.
Механический тумблер питания и скрытый под заглушкой сервисный USB-разъем. В центре вентиляционные отверстия, через которые при работе откачивается воздух и создается разряженное давление для фиксации на стекле.
К корпусу зафиксирован трос, перед началом работы нужно будет зафиксировать страховочный с карабином. А его, в свою очередь, к тяжелому предмету в помещении или радиатору отопления.
Появление резервуара для жидкости повышает эффективность в случае наличия засохших загрязнений на стекле. Плюс при большой площади стекла, использовать ручной пульверизатор со стороны улицы рискованно и проблематично. Здесь же сам Genio Windy W250 через группу сопел подает равномерно ее при перемещении.
Сам процесс запуска и очистки прост. Заливаем жидкость, фиксируем страховочный трос и можно запускать очистку. Подходит он для стекол разной площади. Мы использовали его для генеральной очистки окон в двухэтажном частном доме и квартире, расположенной на 11 этаже с застекленными фасадами.
Отмывает стекла качественно. В отличие от рассмотренной ранее модели, он оставляет минимальные неочищенные зоны по углам окон. Также во время тестов использовали его для очистки стен из плитки в ванной комнате.
Управлять помимо автоматического построения маршрута можно вручную, воспользовавшись пультом ДУ. Он же позволяет изменять частоту прохождения поверхности стекла и вести смену направления перемещения. В сравнении с моделью W200 чистит значительно быстрее и работает на безрамочных окнах, т.е. можно мыть прямые двери душевой кабины или стеклянный стол и робот не упадет. К слову — в углах как раз эти датчики перепада высоты расположены.
Для уборки робот требует подачи питания через комплектный блок питания. Предусмотрели возможность случайного обрыва сети, он будет продолжать держаться на стекле до 20 минут, используя резервный аккумулятор.