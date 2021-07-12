Обзор Genio Windy W250. Лучший робот для мойки окон 2021

Пыль, пыльца – все это со временем оседает на окнах наших квартир и домов. Как минимум два раза в год приходится проводить мойку стекол, но помимо затраченного времени и сил это может нести риск выпадения, как результат, приходится обращаться к помощи клининговых служб. Эффективно этот вопрос решает робот для мойки окон, в прошлом году мы проводили тестирование Genio Windy W200 . В 2021 году линейка была обновлена и сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации Genio Windy W250.

Комплектация

К моменту публикации его можно приобрести с рекомендованной стоимостью 21 990 рублей.Упакован в коробку с аккуратным оформлением, на лицевой стороне которой обозначены его ключевые особенности.

Комплект включает салфетку из микрофибры, блок питания, страховочный трос с карабином, пульт ДУ, руководство пользователя, бутылку-пузырек для моющего средства и основной блок.

Внешний вид

Заметным отличием в сравнении с моделью Windy W200 стала форма корпуса. Здесь она квадратная, это решает вопрос слепых зон по углам окон.

Выполнен корпус из износоустойчивого пластика белого цвета. Качество сборки и исполнения высокое.

Центральная часть – выступ, используемый как ручка для переноски и фиксации робота на стекле. На ней помимо логотипа, светодиодный индикатор.

Еще одним улучшением в Genio Windy W250 стало появление резервуара под моющее средство. Горловина сопровождается резиновой заглушкой.

На внутренней стороне два ряда роликов с прорезиненной гусеницей. Эти элементы отвечают за перемещение по поверхности стекла.

По периметру липкая лента. На ней фиксируется салфетка из микрофибры. Она идет вдоль всего периметра.

Можно обратить внимание на продольное углубление с одной из сторон. Через него подается залитая в резервуар жидкость.

Механический тумблер питания и скрытый под заглушкой сервисный USB-разъем. В центре вентиляционные отверстия, через которые при работе откачивается воздух и создается разряженное давление для фиксации на стекле.

Тесты

К корпусу зафиксирован трос, перед началом работы нужно будет зафиксировать страховочный с карабином. А его, в свою очередь, к тяжелому предмету в помещении или радиатору отопления.Корпус с высотой 76 мм. Он легкий. Хорошо и надежно фиксируется на стекле. За работу отвечает надежный японский мотор NIDEC, он бесщеточный. Используется процессор ARM Cortex M3, он на основе данных с датчиком и гироскопа строит маршрут перемещения по стеклу, плитке или полу.

Появление резервуара для жидкости повышает эффективность в случае наличия засохших загрязнений на стекле. Плюс при большой площади стекла, использовать ручной пульверизатор со стороны улицы рискованно и проблематично. Здесь же сам Genio Windy W250 через группу сопел подает равномерно ее при перемещении.

Сам процесс запуска и очистки прост. Заливаем жидкость, фиксируем страховочный трос и можно запускать очистку. Подходит он для стекол разной площади. Мы использовали его для генеральной очистки окон в двухэтажном частном доме и квартире, расположенной на 11 этаже с застекленными фасадами.

Отмывает стекла качественно. В отличие от рассмотренной ранее модели, он оставляет минимальные неочищенные зоны по углам окон. Также во время тестов использовали его для очистки стен из плитки в ванной комнате.

Управлять помимо автоматического построения маршрута можно вручную, воспользовавшись пультом ДУ. Он же позволяет изменять частоту прохождения поверхности стекла и вести смену направления перемещения. В сравнении с моделью W200 чистит значительно быстрее и работает на безрамочных окнах, т.е. можно мыть прямые двери душевой кабины или стеклянный стол и робот не упадет. К слову — в углах как раз эти датчики перепада высоты расположены.

Итоги

Для уборки робот требует подачи питания через комплектный блок питания. Предусмотрели возможность случайного обрыва сети, он будет продолжать держаться на стекле до 20 минут, используя резервный аккумулятор.Genio Windy W250 взял все лучшее от модели W200 в виде эффективного построения маршрута движения по стеклу, надежного японского мотора и резервного аккумулятора, и предложил целый ряд конструктивных улучшений. Среди них отметим датчики перепада высоты, квадратную форму с захватом зон по углам окон и систему подачи воды при чистке. Все это делает его одним из лучших решений среди роботов для мойки окон в 2021 году.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".