Обзор Genio Windy W250. Лучший робот для мойки окон 2021

Пыль, пыльца – все это со временем оседает на окнах наших квартир и домов. Как минимум два раза в год приходится проводить мойку стекол, но помимо затраченного времени и сил это может нести риск выпадения, как результат, приходится обращаться к помощи клининговых служб. Эффективно этот вопрос решает робот для мойки окон, в прошлом году мы проводили тестирование Genio Windy W200. В 2021 году линейка была обновлена и сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации Genio Windy W250.

Genio Windy W250

К моменту публикации его можно приобрести с рекомендованной стоимостью 21 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с аккуратным оформлением, на лицевой стороне которой обозначены его ключевые особенности.

Genio Windy W250

Комплект включает салфетку из микрофибры, блок питания, страховочный трос с карабином, пульт ДУ, руководство пользователя, бутылку-пузырек для моющего средства и основной блок.

Genio Windy W250

Внешний вид

Заметным отличием в сравнении с моделью Windy W200 стала форма корпуса. Здесь она квадратная, это решает вопрос слепых зон по углам окон.

Genio Windy W250

Выполнен корпус из износоустойчивого пластика белого цвета. Качество сборки и исполнения высокое.

Genio Windy W250

Центральная часть – выступ, используемый как ручка для переноски и фиксации робота на стекле. На ней помимо логотипа, светодиодный индикатор.

Genio Windy W250

Еще одним улучшением в Genio Windy W250 стало появление резервуара под моющее средство. Горловина сопровождается резиновой заглушкой.

Genio Windy W250

На внутренней стороне два ряда роликов с прорезиненной гусеницей. Эти элементы отвечают за перемещение по поверхности стекла.

Genio Windy W250

По периметру липкая лента. На ней фиксируется салфетка из микрофибры. Она идет вдоль всего периметра.

Genio Windy W250

Можно обратить внимание на продольное углубление с одной из сторон. Через него подается залитая в резервуар жидкость.

Genio Windy W250

Механический тумблер питания и скрытый под заглушкой сервисный USB-разъем. В центре вентиляционные отверстия, через которые при работе откачивается воздух и создается разряженное давление для фиксации на стекле.

Genio Windy W250

К корпусу зафиксирован трос, перед началом работы нужно будет зафиксировать страховочный с карабином. А его, в свою очередь, к тяжелому предмету в помещении или радиатору отопления.

Тесты

Корпус с высотой 76 мм. Он легкий. Хорошо и надежно фиксируется на стекле. За работу отвечает надежный японский мотор NIDEC, он бесщеточный. Используется процессор ARM Cortex M3, он на основе данных с датчиком и гироскопа строит маршрут перемещения по стеклу, плитке или полу.

Genio Windy W250

Появление резервуара для жидкости повышает эффективность в случае наличия засохших загрязнений на стекле. Плюс при большой площади стекла, использовать ручной пульверизатор со стороны улицы рискованно и проблематично. Здесь же сам Genio Windy W250 через группу сопел подает равномерно ее при перемещении.

Genio Windy W250

Сам процесс запуска и очистки прост. Заливаем жидкость, фиксируем страховочный трос и можно запускать очистку. Подходит он для стекол разной площади. Мы использовали его для генеральной очистки окон в двухэтажном частном доме и квартире, расположенной на 11 этаже с застекленными фасадами.

Genio Windy W250

Отмывает стекла качественно. В отличие от рассмотренной ранее модели, он оставляет минимальные неочищенные зоны по углам окон. Также во время тестов использовали его для очистки стен из плитки в ванной комнате.

Genio Windy W250

Управлять помимо автоматического построения маршрута можно вручную, воспользовавшись пультом ДУ. Он же позволяет изменять частоту прохождения поверхности стекла и вести смену направления перемещения. В сравнении с моделью W200 чистит значительно быстрее и работает на безрамочных окнах, т.е. можно мыть прямые двери душевой кабины или стеклянный стол и робот не упадет. К слову — в углах как раз эти датчики перепада высоты расположены.

Genio Windy W250

Для уборки робот требует подачи питания через комплектный блок питания. Предусмотрели возможность случайного обрыва сети, он будет продолжать держаться на стекле до 20 минут, используя резервный аккумулятор.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGenio Windy W250 взял все лучшее от модели W200 в виде эффективного построения маршрута движения по стеклу, надежного японского мотора и резервного аккумулятора, и предложил целый ряд конструктивных улучшений. Среди них отметим датчики перепада высоты, квадратную форму с захватом зон по углам окон и систему подачи воды при чистке. Все это делает его одним из лучших решений среди роботов для мойки окон в 2021 году.
Genio Windy W250 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Genio Windy W250
DJI готовит к выпуску новый бюджетный кв...
DJI Mini SE имеет компактный размер. Дрон оснащен той же камерой 2.7K, что и в DJI Mini. Заявленная автон...
Обзор HIPER Shadow FPV. Недорогой квадро...
Пилотирование редко кого может оставить равнодушным. Но, как и любой навык, он требует времени на освоени...
Обзор HIPER Wing K1. Детский электросамо...
Не так давно мы изучали легкий и мощный электросамокат HIPER Slim...
Обзор HIPER Slim VX900 (2021). Легкий и ...
Электросамокаты сейчас можно встретить на улицах большинства российских городов. Экологичный тип транспор...
Лучший робот мойки окон. REDMOND RV-RW001SЛучший робот мойки окон. REDMOND RV-RW001S
Обзор HIPER Shadow FPV. Недорогой квадрокоптер с камеройОбзор HIPER Shadow FPV. Недорогой квадрокоптер с камерой
Обзор HIPER Slim VX900 (2021). Легкий и мощный электросамокат для городаОбзор HIPER Slim VX900 (2021). Легкий и мощный электросамокат для города
Обзор HIPER Wing K1. Детский электросамокатОбзор HIPER Wing K1. Детский электросамокат
Лучшие квадрокоптеры до 20 000. MJX Bugs 4 WЛучшие квадрокоптеры до 20 000. MJX Bugs 4 W
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor