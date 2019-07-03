Обзор GoPro Fusion (CHDHZ-103). Экшн-камера для панорамных видео

2019-07-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - GoPro Fusion; [310]
Долгое время съемка 360 видео была доступна только ограниченному числу энтузиастов при серьезных финансовых затратах на оборудование. Тестируемая сегодня экшен-камера GoPro Fusion ориентирована на массовый рынок. Выполнена она в компактном для этого класса устройств корпусе. Сегодня мы предлагаем рассмотреть ее возможности в рамках детального тестирования.

GoPro Fusion

Список актуальных предложений в российских магазинах представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

GoPro Fusion обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает USB-кабель, пару креплений и защитный чехол для транспортировки. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

GoPro Fusion выполнена в узнаваемой стилистике GoPro HERO7 Black. Сочетаются панели с разным типом покрытия и цветами.

GoPro Fusion

По габаритам она больше, чем линейка защищенных камер. Прямоугольный корпус с закругленными углами.

GoPro Fusion

С каждой из двух сторон расположены широкоугольные объективы с углом обзора в 190 градусов.

GoPro Fusion

Общая техническая информация выводится на компактный монохромный дисплей. Есть подсветка.

GoPro Fusion

Управлять можно с помощью трех механических кнопок. Разобраться с управлением, имея опыт с GoPro, будет несложно.

GoPro Fusion

На боковой грани находится защитная крышка, скрывающая отсек под аккумулятор и два отсека для карт памяти формата microSD.

GoPro Fusion

Под заглушкой также находится USB Type-C порт, используемый для передачи файлов на компьютер и осуществления зарядки.

GoPro Fusion

Снизу зафиксирован переходник под установку креплений. В комплекте с камерой отсутствует защитный бокс.

Тут есть защита от попадания воды, позволяющая погружать ее на глубину до 5 метров. Она же будет полезна как защита от брызг и грязи.

Из особенностей отметим выступающие сферические линзы, которые при неаккуратном обращении будут быстро собирать царапины.

Тесты и съемка

Пример дневной съемки GoPro Fusion

GoPro Fusion поддерживает съемку в разрешении 5.2К с частотой 30 кадров в секунду. Также можно будет выбрать съемку 3К со скоростью 60 кадров в секунду. Есть возможность съемки фото в RAW-формате. Максимальное разрешение 5760 на 2880 пикселей.

День съемка с рук GoPro Fusion

Пишется объемный звук. Работает достаточно четко. При просмотре в режиме VR, можно будет определить направление звука.

Статичное размещение GoPro Fusion

Поддерживается функция OverCapture, суть которой заключается в выводе плоского ролика Full HD формата из 360 градусной съемки. Ракурс может выбрать сам пользователь.

5.2К ночная съемка 360 экшн-камерой GoPro Fusion

Поддерживается стабилизация на основе гироскопа. Для оценки ее работы функция активирована в представленных примерах.

5.2К дневная съемка 360 экшн-камерой GoPro Fusion

Есть дополнительные режимы съемки: Little Planet (стереографическая проекция), Pano Flow (панорамное), TimeShift (ролик с остановкой выбранного момента) и SlowMo (замедленная съемка).

Статичная съемка 360 камерой GoPro Fusion

Маленькая планета GoPro Fusion

Fusion Studio

GoPro Fusion

Для обработки видео потребуется загрузка видеоредактора Fusion Studio. Загружать в него файлы можно автоматически, подключив камеру к ПК или перенеся с карты памяти. По картам памяти распределяются видео с двух направлений.

GoPro Fusion

Далее видео можно будет обработать, выставив дополнительные параметры, провести корректировку резкости, наложение эффектов и выбора социальных сетей для экспорта.

GoPro Fusion

Аккумулятор За автономную работу экшен-камеры отвечает батарейка с емкостью 2660 мАч. Ее хватает на 2-2.5 часа в зависимости от выбранного разрешения съемки. Автономность хорошая.

Итоги по GoPro Fusion

GoPro Fusion – одно из самых интересных решений для съемки видео в формате панорамного 360. Хорошая автономность, профессиональные средства последующей обработки, приложение для смартфона. Задуматься о целесообразности покупки может заставить только высокая стоимость с учетом ограниченного круга задач под съемку подобных видео.

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