Обзор GoPro HERO7 Black. Тест стабилизации 4K 60fps на склонах Роза Хутор

2019-02-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - GoPro HERO7 Black; [505]
В середине января мы начали тестирование новой экшн-камеры GoPro HERO7 Black и сегодня готовы поделиться опытом её эксплуатации. В 2018 году компания представила обновленную линейку, состоящую из трех моделей, где помимо Black также доступны Silver и White, о различиях между ними мы еще отдельно поговорим. Рекомендованная стоимость составляет 34990 рублей.

GoPro HERO7 Black

Ниже представлена таблица с актуальными предложениями, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

GoPro HERO7 Black обзор

Комплектация

GoPro HERO7 Black

Поставляется в традиционной вытянутой коробке с прозрачной крышкой. Внутри камера зафиксирована на пьедестале. Комплект включает площадку крепления, пластиковую рамку, аккумулятор, кабель USB Type-C и набор документации.

GoPro HERO7 Black

Внешний вид

GoPro HERO7 Black

Визуально корпус камеры преобразился незначительно. Все изменения по факту касаются смены тона окраски корпуса.

GoPro HERO7 Black

Как результат, GoPro HERO7 Black совместима со всеми аксессуарами актуальными для HERO5 Black. Рамка, защитный корпус.

GoPro HERO7 Black

Напомним, экшн-камеру можно погружать на глубину до 10 метров без использования защитного бокса. Эта же возможность исключает выход из строя при эксплуатации под дождем и во время попадания грязи.

GoPro HERO7 Black

Разъемы USB Type-C и HDMI скрываются под прорезиненной заглушкой. Внизу отсек под аккумулятор и карту памяти формата microSD.

GoPro HERO7 Black

Сохранена совместимость и с аккумуляторами, подходят от ранее вышедших версий.

GoPro HERO7 Black

Два экрана, один монохромный на фронтальной части и цветной сенсорный на задней. Также есть пара механических кнопок с поддержкой быстрого запуска.

GoPro HERO7 Black

Управление

GoPro HERO7 Black

Управлять камерой можно со встроенного сенсорного экрана. Разобраться с управлением будет не сложно. Меняются режимы съемки, проводятся тонкие настройки с выбором разрешения, скорости и дополнительных параметров. Есть отдельное меню с подробными опциями.

GoPro HERO7 Black

GoPro HERO7 Black

Также поддерживается Wi-Fi сопряжение со смартфоном. Загрузив приложения можно будет переносить файлы в память смартфона, проводить прямые трансляции, проводить настройки, обновлять прошивку, создавать творческие видео.

GoPro HERO7 Black

GoPro HERO7 Black

Тесты, съемка

1440p 60 FPS ночь GoPro HERO7 Black

Full HD 60 FPS ночь GoPro HERO7 Black

4K 60 FPS ночь GoPro HERO7 Black

Timelapse 4K. Спуск с Роза пик. GoPro Hero 7 Black

4K 60 FPS день GoPro HERO7 Black

2.7K 60 FPS день GoPro HERO7 Black

Роза Пик. Тритон. GoPro Hero 7 Black. 2.7k 60fps stab

Возможности

  • GPS – камера GoPro HERO7 Black обзавелась встроенным модулем GPS, позволяющий в последующем выводить во время монтажа скорость движения.
  • HyperSmooth – стабилизация изображения, поднявшая качество съемки на несколько уровней выше. В большинстве сценариев эксплуатации камера демонстрирует плавную картинку без использования трёхосного стабилизатора. Это снижает зависимость от аксессуаров. Технология поддерживается и при съемке в 4К-разрешении со скоростью 60 кадров в секунду.
  • TimeWarp – появился новый режим съемки в TimeLapse со стабилизацией.
  • Звук – проработано качество работы встроенного микрофона. Лучше фильтруются шумы и четче передается голос. Но все же для получения идеального результата все еще требуется внешнее решение.
  • Вертикальный режим – появилась автоматическая съемка в вертикальном режиме. Она будет полезна при съемке контента для социальных сетей Facebook и Instagram.
  • Прямая трансляция – используя приложение и смартфон, предлагается возможность прямой трансляции в социальные сети.

Аккумулятор

Емкости встроенного аккумулятора хватает для GoPro HERO7 Black на съемку в течение одного часа в максимальном разрешении со стабилизацией. Снизив разрешение до Full HD время продляется до 2 часов. Не лучшие показатели автономности.

Отличия внутри серии

  • GoPro HERO7 White – самая младшая модель в линейке. Её возможности ограничены съемкой 1440p со скоростью 60 кадров в секунду. Также отличия есть в отсутствующем дополнительном экране и упрощенной системой стабилизации.
  • GoPro HERO7 Silver – средняя модель в линейке. Она поддерживает съемку в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Есть GPS и голосовое управление.

Итоги по GoPro HERO7 Black

Золото. Выбор редакции MegaObzorКак и ранее, GoPro HERO7 Black унаследовав лучшие черты предшествующих поколений, готова предложить ряд полезных улучшений. Главными из них стала стабилизация HyperSmooth, вертикальный режим съемки и трансляция в социальные сети, съемка TimeWarp. Съемка 4K 60 FPS, GPS-модуль, сенсорное управление, защищенный корпус, софт для ПК и смартфона, совместимость с аксессуарами и аккумуляторами, простой в освоении интерфейс.
GoPro HERO7 Black получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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