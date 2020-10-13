Обзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкой

С выходом «девятки» компания GoPro вновь поднимает планку экшн-камер, предложив съемку в разрешении 5К и улучшенную стабилизацию HyperSmooth 3.0. Помимо из нововведений второй цветной дисплей, увеличенная емкость аккумулятора, поддержка дополнительных модов и встроенный крепеж.

GoPro HERO9 Black Edition

Стоимость в сравнении с прошлым поколением у GoPro HERO9 Black Edition выросла примерно на 50$. К моменту публикации ее уже можно приобрести в российских магазинах.

GoPro HERO9 Black Edition обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в чехол с замком-молнией, который можно будет использовать в дальнейшем для хранения камеры и аксессуаров. Комплект включает площадки, винтовой крепеж, USB-кабель и набор документации.

GoPro HERO9 Black Edition

Внешний вид

Общий дизайн камеры хорошо узнаваемый. Лицевая панель из прорезиненного материала темно-серого цвета.

GoPro HERO9 Black Edition

Камера не боится попадания попадания брызг воды и грязи. Без дополнительного бокса можно погружать на глубину до 10 метров.

GoPro HERO9 Black Edition

Учтен общий тренд с использованием экшн-камер, не только для экстремальной съемки, но и влогов. При размещении в руке версий ранних версий пользователь видел только общую техническую информацию.

GoPro HERO9 Black Edition

Сейчас же GoPro HERO9 Black Edition выводит на него цветное изображение, позволяя оперативно корректировать угол съемки и постановку кадра. В настройках для него предлагается несколько вариантов вывода.

GoPro HERO9 Black Edition

Улучшения коснулись и основного экрана. Его диагональ была увеличена. Появилась возможность сенсорного зумирования. Для двух экранов предусмотрена возможность отключения вручную или через заданный интервал времени.

GoPro HERO9 Black Edition

Из полезных улучшений на основании добавлена складной крепеж. Теперь для установки не требуется использование рамки и кейса. Ставится камера может напрямую.

GoPro HERO9 Black Edition

На лицевой стороне расположен объектив. Добавлена поддержка съемный объективов. Одним из вариантов станет фирменный MAX Lens, улучшающий стабилизацию и добавляющий сверхширокий угол.

GoPro HERO9 Black Edition

Управляется камера при помощи двух механических кнопок. Запустить и включить камеру можно в один клик.

GoPro HERO9 Black Edition

Увеличилась емкость аккумулятора. Они теперь не совместимы с ранними версиями. В отсеке с батарейкой находится также слот для карты памяти и USB Type-C.

Управление

В интерфейсе произошли изменения, связанные с появлением новых возможностей. При выборе угла можно выбрать не только классический набор, но и выравнивание горизонта.

GoPro HERO9 Black Edition

Кнопки быстрого доступа можно перенастроить. Предлагается три основных режима: таймлапс, видео и фото.

GoPro HERO9 Black Edition

Предлагается добавить настройки в виде пресетов с последующим быстрым переключением.

GoPro HERO9 Black Edition

Выбор разрешения и скорости кадров.

GoPro HERO9 Black Edition

Несколько вариантов по стабилизации изображения.

GoPro HERO9 Black Edition

Есть отдельный экран с полными настройками.

GoPro HERO9 Black Edition

Поддерживается дистанционное управление с экрана смартфона. Для Wi-Fi можно выбрать диапазон 2.4 или 5 ГГц.

GoPro HERO9 Black Edition

Режим веб-камеры с подключением к компьютеру или ноутбуку по USB-кабелю. С ним также будет работать стабилизация.

GoPro HERO9 Black Edition

Съемка

Оснащена GoPro HERO9 Black Edition матрицей с разрешением 23.6 Мп. Теперь камера умеет вести съемку в разрешении 5К со скоростью 30 кадров в секунду. Для него также поддерживается стабилизация.

5К дневная съемка GoPro HERO9 Black Edition

5К ночная съемка GoPro HERO9 Black Edition

Для 4К разрешения съемка ведется в разрешении 60 FPS. Более продвинутая стабилизация видео HyperSmooth 3.0, выравнивающая линию горизонта при съемке.

4К дневная съемка GoPro HERO9 Black Edition

4К ночная съемка GoPro HERO9 Black Edition

При уменьшении разрешении съемки становятся доступными варианты с увеличением количества кадров.

4К 60FPS с HyperSmooth 3.0 днем на велосипеде GoPro HERO9 Black Edition

Фотосъемка может вести в RAW. Распознает улыбки и моргание. В последующем приложение отбирает на основе данных обработки лучшие съемки.

Автономная работа

GoPro HERO9 Black Edition при съемке в 4К разрешении со скоростью 60 кадров в секунду проработала 1.5 часа. Снижением разрешения можно продлить время до 2 часов.

Сравнение

GoPro HERO8 Black Edition GoPro HERO9 Black Edition
РАЗМЕРЫ66,3 x 48,6 x 28,4 мм71 x 55 x 33,6 мм
ВЕС117 г.158 г.
СЕНСОР1-Chip CMOS, 12 MP1-Chip CMOS, 23.6 MP
СТАБИЛИЗАЦИЯ ВИДЕОHyperSmooth 2.0HyperSmooth 3.0
ФОТО12 Мп + суперфотка с HDR20 Мп + суперфотка с HDR
РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО4K/60, FHD/2405K/30, 4K/60, FHD/240
БИТРЕЙТ 100 МБИТ/С4K / 2.7K5K / 4K / 2.7K
АККУМУЛЯТОР1220mAh1720mAh

Итоги по GoPro HERO9 Black Edition

Золото. Выбор редакции MegaObzorGoPro HERO9 Black Edition предлагает улучшенную технологию стабилизации с выравниванием горизонта, увеличенное до 5К разрешение съемки, выбор режимов, цветной дополнительный дисплей для отслеживания съемки, увеличенная емкость аккумулятора, поддержка модулей, встроенное складное крепление. Но все это отразилось и на стоимости.
GoPro HERO9 Black Edition получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GoPro HERO9 Black Edition
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