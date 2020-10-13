Обзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкой

С выходом «девятки» компания GoPro вновь поднимает планку экшн-камер, предложив съемку в разрешении 5К и улучшенную стабилизацию HyperSmooth 3.0. Помимо из нововведений второй цветной дисплей, увеличенная емкость аккумулятора, поддержка дополнительных модов и встроенный крепеж.

GoPro HERO9 Black Edition обзор

Стоимость в сравнении с прошлым поколением у GoPro HERO9 Black Edition выросла примерно на 50$. К моменту публикации ее уже можно приобрести в российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в чехол с замком-молнией, который можно будет использовать в дальнейшем для хранения камеры и аксессуаров. Комплект включает площадки, винтовой крепеж, USB-кабель и набор документации.

Внешний вид

Общий дизайн камеры хорошо узнаваемый. Лицевая панель из прорезиненного материала темно-серого цвета.

Камера не боится попадания попадания брызг воды и грязи. Без дополнительного бокса можно погружать на глубину до 10 метров.

Учтен общий тренд с использованием экшн-камер, не только для экстремальной съемки, но и влогов. При размещении в руке версий ранних версий пользователь видел только общую техническую информацию.

Сейчас же GoPro HERO9 Black Edition выводит на него цветное изображение, позволяя оперативно корректировать угол съемки и постановку кадра. В настройках для него предлагается несколько вариантов вывода.

Улучшения коснулись и основного экрана. Его диагональ была увеличена. Появилась возможность сенсорного зумирования. Для двух экранов предусмотрена возможность отключения вручную или через заданный интервал времени.

Из полезных улучшений на основании добавлена складной крепеж. Теперь для установки не требуется использование рамки и кейса. Ставится камера может напрямую.

На лицевой стороне расположен объектив. Добавлена поддержка съемный объективов. Одним из вариантов станет фирменный MAX Lens, улучшающий стабилизацию и добавляющий сверхширокий угол.

Управляется камера при помощи двух механических кнопок. Запустить и включить камеру можно в один клик.

Управление

Увеличилась емкость аккумулятора. Они теперь не совместимы с ранними версиями. В отсеке с батарейкой находится также слот для карты памяти и USB Type-C.В интерфейсе произошли изменения, связанные с появлением новых возможностей. При выборе угла можно выбрать не только классический набор, но и выравнивание горизонта.

Кнопки быстрого доступа можно перенастроить. Предлагается три основных режима: таймлапс, видео и фото.

Предлагается добавить настройки в виде пресетов с последующим быстрым переключением.

Выбор разрешения и скорости кадров.

Несколько вариантов по стабилизации изображения.

Есть отдельный экран с полными настройками.

Поддерживается дистанционное управление с экрана смартфона. Для Wi-Fi можно выбрать диапазон 2.4 или 5 ГГц.

Режим веб-камеры с подключением к компьютеру или ноутбуку по USB-кабелю. С ним также будет работать стабилизация.

Съемка

5К дневная съемка GoPro HERO9 Black Edition

Оснащена GoPro HERO9 Black Edition матрицей с разрешением 23.6 Мп. Теперь камера умеет вести съемку в разрешении 5К со скоростью 30 кадров в секунду. Для него также поддерживается стабилизация.

5К ночная съемка GoPro HERO9 Black Edition

4К дневная съемка GoPro HERO9 Black Edition

Для 4К разрешения съемка ведется в разрешении 60 FPS. Более продвинутая стабилизация видео HyperSmooth 3.0, выравнивающая линию горизонта при съемке.

4К ночная съемка GoPro HERO9 Black Edition

4К 60FPS с HyperSmooth 3.0 днем на велосипеде GoPro HERO9 Black Edition

При уменьшении разрешении съемки становятся доступными варианты с увеличением количества кадров.

Автономная работа

Сравнение

GoPro HERO8 Black Edition GoPro HERO9 Black Edition РАЗМЕРЫ 66,3 x 48,6 x 28,4 мм 71 x 55 x 33,6 мм ВЕС 117 г. 158 г. СЕНСОР 1-Chip CMOS, 12 MP 1-Chip CMOS, 23.6 MP СТАБИЛИЗАЦИЯ ВИДЕО HyperSmooth 2.0 HyperSmooth 3.0 ФОТО 12 Мп + суперфотка с HDR 20 Мп + суперфотка с HDR РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО 4K/60, FHD/240 5K/30, 4K/60, FHD/240 БИТРЕЙТ 100 МБИТ/С 4K / 2.7K 5K / 4K / 2.7K АККУМУЛЯТОР 1220mAh 1720mAh

Итоги по GoPro HERO9 Black Edition

Фотосъемка может вести в RAW. Распознает улыбки и моргание. В последующем приложение отбирает на основе данных обработки лучшие съемки.GoPro HERO9 Black Edition при съемке в 4К разрешении со скоростью 60 кадров в секунду проработала 1.5 часа. Снижением разрешения можно продлить время до 2 часов.GoPro HERO9 Black Edition предлагает улучшенную технологию стабилизации с выравниванием горизонта, увеличенное до 5К разрешение съемки, выбор режимов, цветной дополнительный дисплей для отслеживания съемки, увеличенная емкость аккумулятора, поддержка модулей, встроенное складное крепление. Но все это отразилось и на стоимости.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".