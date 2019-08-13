Обзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3G

Сегодня героем нашего обзора будет видеорегистратор Goluk M1 с поддержкой двухканальной съемки, а также оснащенный GPS, Wi-Fi и 3G-модулями. Этот тест будет интересен тем, кто при поиске устройства не готов мириться с компромиссами и отдает приоритет возможности скрытого монтажа в салоне автомобиле. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Goluk M1 обзор

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из черного картона с минималистичным оформлением. На боковую сторону нанесена наклейка с техническими данными. Внутри устройство зафиксировано на жесткой подложке, предотвращающей тряску и повреждения при транспортировке.

Комплект включает набор клипс, сменные пластины двухстороннего скотча, вторую камеру с кабелем подключения, внешнюю GPS-антенну, кабель для прямого монтажа питания, SIM-карту, карту памяти, внешнюю кнопку, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Основной корпус Goluk M1 выполнен в корпусе каплевидной формы. Он очень компактен, повторяя плоскость лобового стекла.

После установки он остается неприметным со стороны улицы. Полностью отпадает необходимость съема на время длительной парковки.

На фронтальной стороне расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 156 градусов и апертурой f2.0. Зафиксирован подвижно, дается возможность изменения угла наклона.

В этом видеорегистратора отсутствует дисплей, вместо этого выводятся голосовые подсказки на русском языке и звуковые уведомления. Громкость можно будет отрегулировать.

Динамик находится со стороны водителя, здесь же пара светодиодных индикаторов. Под зоной динамика выведена единственная механическая кнопка.

На правой грани слот под карту памяти формата microSD и SIM-карту. Поддерживаются емкие накопители.

Кабель в этом видеорегистраторе несъемный. Расположен на верхнем торце. Он идет с защитной оплеткой.

На стекле фиксируется с помощью компактной площадки с двухсторонним скотчем. Снимается сдвигов вверх. Но, как и говорили, съем и установка в ходе эксплуатации не потребуются.

Внешняя камера

Внешняя камера выполнена в виде компактного тубуса с ножкой крепления. Можно поворачивать вокруг оси выбирая оптимальный угол съема.

GPS-модуль

Тут также используется стеклянная оптика с углом обзора 130°. По периметру объектива несколько индикаторов подсветки. Длина кабеля позволит провести скрытый монтаж в салоне автомобилей с разным типом кузова.Goluk M1 идет в виде внешнего блока, по габаритам сопоставимый со спичечным коробком. Фиксируется при помощи двухстороннего скотча. Может быть установлен на удалении от основного корпуса, обеспечив оптимальное качество приема.

Адаптер питания

Видеорегистратор не использует привычный вариант с адаптером в прикуриватель. Вместо этого предлагается провести прямой монтаж в бортовую сеть автомобиля. Преимущества такого способа заключаются в обеспечении питания при выключенном двигателе, что обеспечит владельца прямым видеопотоком или записью в режиме парковки.

Кнопка MagicKey

Во избежание глубокой зарядки, в блоке есть контроллер, останавливающий работу при снижении заряда ниже 11.8V.В комплекте с видеорегистратором идет внешняя кнопка. Её можно будет разместить в пределах быстрой доступности, кликом по ней создается снимок с двух камер.

Настройка и софт

Отсутствие встроенного дисплея в Goluk M1 подразумевает настройку с помощью смартфона. Для этого потребуется загрузка утилиты Goluk Care. Активируется Wi-Fi подключение с авторизацией паролем.

На главный экран выводится информация по отснятым роликам с внутренней памяти или облака. Выбранные файлы могут быть загружены в память смартфона. Для просмотра последующего не потребуется установка кодеков и программного обеспечения. Эти файлы могут быть переданы сотрудникам ГАИ или для публикации в социальных сетях. По файлам также выводится маршрут и дополнительная информация.

Есть опции по настройке параметров съемки. Здесь можно изменить разрешение съемки, выбрать громкость уведомлений. Провести обновление прошивки.

Важно отметить, что вместе с доступом к самому видеорегистратору, устройство раздает доступ в сеть, используя 3G-модуль. Так можно будет обеспечить доступ другим устройствам в автомобиле. Этот же модуль используется для передачи сообщений удаленно владельцу или членам семьи.

Тесты

Дневная съемка Goluk M1

Просмотреть то, что происходит перед автомобилем. В экстренных ситуациях при столкновении или ударе отправляется сообщение.

Ночная съемка Goluk M1

За работу Goluk M1 отвечает процессор MediaTek MT6582. Основной канал пишется с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Вторая камера Goluk M1

Ролики с высокой резкостью и четкостью по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Ночные и дневные записи обеспечивают полный объем информативности.

Итоги по Goluk M1

Goluk M1 – видеорегистратор премиального уровня. Дистанционное управление, скрытый монтаж в салоне автомобиля, двухканальная съемка, быстрая выгрузка отснятых файлов в смартфон, мониторинг автомобиля, раздача доступа в сеть, высокое качество съемки, режим безопасной парковки, расширенная комплектация.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".