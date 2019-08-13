Обзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3G

2019-08-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Goluk M1; [58]
Сегодня героем нашего обзора будет видеорегистратор Goluk M1 с поддержкой двухканальной съемки, а также оснащенный GPS, Wi-Fi и 3G-модулями. Этот тест будет интересен тем, кто при поиске устройства не готов мириться с компромиссами и отдает приоритет возможности скрытого монтажа в салоне автомобиле. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Goluk M1

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Goluk M1 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из черного картона с минималистичным оформлением. На боковую сторону нанесена наклейка с техническими данными. Внутри устройство зафиксировано на жесткой подложке, предотвращающей тряску и повреждения при транспортировке.

Goluk M1

Комплект включает набор клипс, сменные пластины двухстороннего скотча, вторую камеру с кабелем подключения, внешнюю GPS-антенну, кабель для прямого монтажа питания, SIM-карту, карту памяти, внешнюю кнопку, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Goluk M1

Внешний вид

Основной корпус Goluk M1 выполнен в корпусе каплевидной формы. Он очень компактен, повторяя плоскость лобового стекла.

Goluk M1

После установки он остается неприметным со стороны улицы. Полностью отпадает необходимость съема на время длительной парковки.

Goluk M1

На фронтальной стороне расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 156 градусов и апертурой f2.0. Зафиксирован подвижно, дается возможность изменения угла наклона.

Goluk M1

В этом видеорегистратора отсутствует дисплей, вместо этого выводятся голосовые подсказки на русском языке и звуковые уведомления. Громкость можно будет отрегулировать.

Goluk M1

Динамик находится со стороны водителя, здесь же пара светодиодных индикаторов. Под зоной динамика выведена единственная механическая кнопка.

Goluk M1

На правой грани слот под карту памяти формата microSD и SIM-карту. Поддерживаются емкие накопители.

Goluk M1

Кабель в этом видеорегистраторе несъемный. Расположен на верхнем торце. Он идет с защитной оплеткой.

Goluk M1

На стекле фиксируется с помощью компактной площадки с двухсторонним скотчем. Снимается сдвигов вверх. Но, как и говорили, съем и установка в ходе эксплуатации не потребуются.

Goluk M1

Внешняя камера

Внешняя камера выполнена в виде компактного тубуса с ножкой крепления. Можно поворачивать вокруг оси выбирая оптимальный угол съема.

Goluk M1

Тут также используется стеклянная оптика с углом обзора 130°. По периметру объектива несколько индикаторов подсветки. Длина кабеля позволит провести скрытый монтаж в салоне автомобилей с разным типом кузова.

GPS-модуль

Goluk M1 идет в виде внешнего блока, по габаритам сопоставимый со спичечным коробком. Фиксируется при помощи двухстороннего скотча. Может быть установлен на удалении от основного корпуса, обеспечив оптимальное качество приема.

Goluk M1

Адаптер питания

Видеорегистратор не использует привычный вариант с адаптером в прикуриватель. Вместо этого предлагается провести прямой монтаж в бортовую сеть автомобиля. Преимущества такого способа заключаются в обеспечении питания при выключенном двигателе, что обеспечит владельца прямым видеопотоком или записью в режиме парковки.

Во избежание глубокой зарядки, в блоке есть контроллер, останавливающий работу при снижении заряда ниже 11.8V.

Кнопка MagicKey

В комплекте с видеорегистратором идет внешняя кнопка. Её можно будет разместить в пределах быстрой доступности, кликом по ней создается снимок с двух камер.

Goluk M1

Настройка и софт

Goluk M1

Отсутствие встроенного дисплея в Goluk M1 подразумевает настройку с помощью смартфона. Для этого потребуется загрузка утилиты Goluk Care. Активируется Wi-Fi подключение с авторизацией паролем.

Goluk M1

Goluk M1

Goluk M1

На главный экран выводится информация по отснятым роликам с внутренней памяти или облака. Выбранные файлы могут быть загружены в память смартфона. Для просмотра последующего не потребуется установка кодеков и программного обеспечения. Эти файлы могут быть переданы сотрудникам ГАИ или для публикации в социальных сетях. По файлам также выводится маршрут и дополнительная информация.

Goluk M1

Goluk M1

Есть опции по настройке параметров съемки. Здесь можно изменить разрешение съемки, выбрать громкость уведомлений. Провести обновление прошивки.

Goluk M1

Важно отметить, что вместе с доступом к самому видеорегистратору, устройство раздает доступ в сеть, используя 3G-модуль. Так можно будет обеспечить доступ другим устройствам в автомобиле. Этот же модуль используется для передачи сообщений удаленно владельцу или членам семьи.

Goluk M1

Просмотреть то, что происходит перед автомобилем. В экстренных ситуациях при столкновении или ударе отправляется сообщение.

Тесты

Дневная съемка Goluk M1

За работу Goluk M1 отвечает процессор MediaTek MT6582. Основной канал пишется с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная съемка Goluk M1

Ролики с высокой резкостью и четкостью по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Ночные и дневные записи обеспечивают полный объем информативности.

Вторая камера Goluk M1

Итоги по Goluk M1

Золото. Выбор редакции MegaObzorGoluk M1 – видеорегистратор премиального уровня. Дистанционное управление, скрытый монтаж в салоне автомобиля, двухканальная съемка, быстрая выгрузка отснятых файлов в смартфон, мониторинг автомобиля, раздача доступа в сеть, высокое качество съемки, режим безопасной парковки, расширенная комплектация.
Goluk M1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Goluk M1
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