Обзор Greenworks GD24DD140: максимум возможностей в одном инструменте

Greenworks GD24DD140 — крупная ударная дрель-шуруповерт с крутящим моментом до 140 Н·м, металлическим редуктором и дополнительной рукояткой. Модель рассчитана не только на сборку мебели и мелкий ремонт, но и на работу с длинным крепежом, крупной оснасткой и твердыми материалами. Мы проверили инструмент в нескольких практических задачах.

Комплектация

В комплект поставки входят:

дрель-шуруповерт Greenworks GD24DD140;

аккумулятор High Power емкостью 5 А·ч;

быстрое зарядное устройство на 4 А;

дополнительная боковая рукоятка;

металлическая клипса для крепления на ремень;

документация.

Комплект позволяет сразу приступить к работе. Кейса для хранения и транспортировки нет, как и набора оснастки. Сверла и биты придется подбирать отдельно с учетом предстоящих задач.

Внешний вид

По размерам Greenworks GD24DD140 заметно превосходит большинство бытовых шуруповертов. Вместе с аккумулятором инструмент весит около 2,6 кг, поэтому для продолжительной работы одной рукой или над головой модель подходит не лучшим образом. При этом крупный корпус соответствует заявленным характеристикам и наличию металлического редуктора.

Корпус собран из плотного пластика, а вокруг редуктора используется металлическая часть. Такое исполнение повышает прочность конструкции и помогает отводить тепло при продолжительной нагрузке.

Быстрозажимной патрон также выполнен из металла. Его наружная часть получила выраженную насечку, поэтому затягивать оснастку удобно как голой рукой, так и в рабочих перчатках.

Рукоятка достаточно широкая и покрыта прорезиненными вставками. Инструмент надежно удерживается в ладони, хотя пользователям с небольшой кистью корпус может показаться крупным. Развесовка предсказуемо смещается вниз после установки аккумулятора.

Для задач с высокой нагрузкой предусмотрена дополнительная боковая рукоятка. Она быстро устанавливается, жестко фиксируется и позволяет удерживать дрель двумя руками. Это особенно полезно при работе крупными сверлами, длинными саморезами и в ударном режиме.

Металлическую поясную клипсу можно закрепить с любой стороны основания. Решение пригодится при работе на стремянке или в ситуациях, когда инструмент нужно периодически освобождать из рук.

Органы управления

Основные элементы управления расположены привычно. Курок поддерживает плавное изменение скорости в зависимости от силы нажатия. Над ним установлен переключатель направления вращения, который в среднем положении блокирует включение инструмента.

Сверху находится переключатель двухскоростного редуктора. Первая передача используется для работы с высоким крутящим моментом, а вторая — для сверления на повышенных оборотах.

Отдельное кольцо отвечает за выбор между закручиванием крепежа, обычным и ударным сверлением. Благодаря этому при смене режима не требуется заново выставлять ограничение крутящего момента.

Муфта получила 23 ступени регулировки. Небольшие значения подходят для аккуратной работы с мелким крепежом, а более высокие — для длинных саморезов и плотных материалов.

Светодиод размещен над курком и направлен в сторону рабочей зоны. Патрон частично перекрывает световой поток, но подсветки достаточно для работы внутри мебели, в нишах и других слабо освещенных местах.

Тестирование

Первым испытанием стало закручивание длинного самореза в деревянный брусок. Greenworks GD24DD140 провела крепеж практически на всю длину без заметной просадки оборотов и без необходимости несколько раз отпускать курок.

Высокий крутящий момент ощущается и при удержании инструмента. Для подобных задач разумнее устанавливать боковую рукоятку: с ней проще контролировать корпус при резком увеличении сопротивления.

Затем мы установили сверло диаметром 8 мм и перешли к бетонной стене. В ударном режиме инструмент выполнил отверстие под дюбель без серьезных затруднений. Скорость ниже, чем у отдельного перфоратора, но для единичных монтажных работ результата достаточно.

Вторая стена оказалась заметно плотнее. На сверление потребовалось больше времени и прижимного усилия, однако дрель также справилась с задачей и сформировала отверстие нужного диаметра.

По результатам теста Greenworks GD24DD140 уверенно работает с древесиной, длинным крепежом и позволяет сверлить бетон в ударном режиме. Рассматривать модель как замену перфоратору не стоит, но для периодического сверления отверстий под дюбели ее возможностей хватает.

Время работы

Комплектный аккумулятор High Power имеет емкость 5 А·ч. Для проверки оставшегося заряда предусмотрены кнопка и светодиодный индикатор на корпусе батареи.

Зарядное устройство с током 4 А восстанавливает заряд примерно за 80 минут. Продолжительность работы зависит от выбранного режима: закручивание небольшого крепежа расходует заряд медленнее, чем ударное сверление или работа с крупной оснасткой.

Аккумулятор относится к системе Greenworks POWERALL 24V и совместим с другими инструментами этой платформы. Владельцы соответствующей техники могут использовать уже имеющиеся батареи или приобрести дополнительную для непрерывной работы.

Итоги

Greenworks GD24DD140 — мощная ударная дрель-шуруповерт для ремонта, строительства и регулярной работы с крупным крепежом. К ее сильным сторонам относятся крутящий момент до 140 Н·м, металлический редуктор и патрон, бесщеточный двигатель, отдельные режимы сверления и дополнительная рукоятка.

Основные недостатки связаны с размерами и массой. Инструмент тяжелее компактных бытовых моделей, а кейс для хранения в комплект не входит. Для редкой сборки мебели такие характеристики будут избыточными.

Плюсы

крутящий момент до 140 Н·м;

бесщеточный двигатель DigiPro;

металлический редуктор и патрон;

ударный режим;

дополнительная боковая рукоятка;

аккумулятор High Power емкостью 5 А·ч;

быстрое зарядное устройство;

система защиты Anti-Kickback;

совместимость с Greenworks POWERALL 24V.

Минусы

нет кейса;

крупные размеры и вес около 2,6 кг;

оснастка приобретается отдельно.

Кому подойдет

Модель рассчитана на пользователей, которым регулярно требуется мощный аккумуляторный инструмент для работы с древесиной, длинным крепежом и периодического сверления твердых материалов. Для нечастых и легких домашних задач разумнее выбрать более компактную дрель-шуруповерт.