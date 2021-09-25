Обзор Грифон G-6. Портативная двухдиапазонная рация...

Средняя стоимость – 3750 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Зарядка проходит в комплектной станции. Выполнена по типу «стакана». К ней в свою очередь подключается блок питания с евровилкой.
Для удобства эксплуатации и ношения есть возможность зафиксировать клипсу на обратную сторону рации. Также есть темляк.
На лицевой стороне расположен многострочный дисплей с многоцветной подсветкой. Информация хорошо читается в дневное и ночное время.
Выше экрана зона с динамиком и островок с логотипом бренда. Как показала практика эксплуатации, он не забивается пылью.
Под экраном полноценная цифровая клавиатура с клавишами управления. Кнопки прорезинены, символы на них нанесены белой краской.
На левой грани прорезиненные клавиши PTT (тангента), вызова и MONI. Последняя совмещена с управлением фонарика.
Сам фонарик на верхнем торце. Для него доступны два режима работы: постоянное свечение и мигание. Яркость высокая.
Рядом с ним поворотный регулятор громкости и он же включает/выключает питания.
Антенна съемная. Используется распространённый тип винтового крепления. При необходимости антенну можно будет заменить.
Есть свтеодиодный индикатор. Он горит зеленым при приеме сигнала и красным при передаче. Также можно изменять цвет подсветки дисплея.
На правой грани заглушка, под которой находится разъем для подключения гарнитуры. Напомним, в комплекте изначально ее предусмотрели.
У нее помимо микрофона и мононаушника, есть еще и блок с кнопкой, позволяющий пользоваться рацией, не доставая из внутреннего кармана куртки или рюкзака.
Отдельной информации по защите от пыли и воды Грифон G-6 для нее производитель не отмечает.
Теперь по дальности приема. Мы использовали ее в условиях города с плотной городской застройкой. Рация демонстрировала уверенны прием на расстоянии 800-900 метров. При отдалении на расстояние более 1 км начинались обрывы и потеря связи. Тут стоит учитывать, что помимо железобетонных зданий, в городе эфир засорен.
Уверенный прием с чистым голосом.
На открытой местности за пределами гора с небольшими лесопосадками, получали уверенный прием на расстоянии 4 километров. На расстоянии 5 километров связь сохранялась, но были обрывы.
Обрывы и частые помехи в голосе.
Уверенный прием с чистым голосом.
Мощность передатчика у Грифон G-6 до 5 Вт. Уровень приема и передачи у этой рации хороший. Понравился динамик, голос собеседника чистый. В нашем случае тестировались две такие рации, поэтому мы могли рассмотреть еще и работу микрофона. Он не искажает.
Обрывы и частые помехи в голосе.
Тестировались рации в течение 2 недель. За это время разрядить батарею с емкостью 1800 мАч не удалось. Возможно, может не устроить возможность зарядки напрямую, в отрыве от цивилизации нужно будет найти свободную розетку и брать с собой комплектную зарядную станцию.