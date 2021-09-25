Обзор Грифон G-6. Портативная двухдиапазонная рация...

Сегодня в центре внимания у нас портативная двухдиапазонная радиостанция с многострочным дисплеем и полнофункциональной клавиатурой. Ее рабочий диапазон 136–174 МГц / 400–520 МГц, поддерживает 128 каналов с блокировкой занятого. Из особенностей также отмечаются яркий фонарь, 9 уровней шумоподавления, авто определение ID вызывающей станции и FM-радио.

Комплектация

Средняя стоимость – 3750 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в компактную коробку из картона, на гранях которой приведены подробные данные по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает зарядную станцию, блок питания, клипсу, проводную гарнитуру, шнурок-темляк и руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

К отмеченным выше комплектующим также стоит отнести батарею с емкостью 1800 мАч. Она съемная и является общей частью корпуса.

Зарядка проходит в комплектной станции. Выполнена по типу «стакана». К ней в свою очередь подключается блок питания с евровилкой.

Для удобства эксплуатации и ношения есть возможность зафиксировать клипсу на обратную сторону рации. Также есть темляк.

На лицевой стороне расположен многострочный дисплей с многоцветной подсветкой. Информация хорошо читается в дневное и ночное время.

Выше экрана зона с динамиком и островок с логотипом бренда. Как показала практика эксплуатации, он не забивается пылью.

Под экраном полноценная цифровая клавиатура с клавишами управления. Кнопки прорезинены, символы на них нанесены белой краской.

На левой грани прорезиненные клавиши PTT (тангента), вызова и MONI. Последняя совмещена с управлением фонарика.

Сам фонарик на верхнем торце. Для него доступны два режима работы: постоянное свечение и мигание. Яркость высокая.

Рядом с ним поворотный регулятор громкости и он же включает/выключает питания.

Антенна съемная. Используется распространённый тип винтового крепления. При необходимости антенну можно будет заменить.

Есть свтеодиодный индикатор. Он горит зеленым при приеме сигнала и красным при передаче. Также можно изменять цвет подсветки дисплея.

На правой грани заглушка, под которой находится разъем для подключения гарнитуры. Напомним, в комплекте изначально ее предусмотрели.

У нее помимо микрофона и мононаушника, есть еще и блок с кнопкой, позволяющий пользоваться рацией, не доставая из внутреннего кармана куртки или рюкзака.

Тесты

Отдельной информации по защите от пыли и воды Грифон G-6 для нее производитель не отмечает.Габариты у рации компактные. Она легкая и удобная. Свободно помещается во внутреннем кармане или с помощью клипсы на ремне. По удобству расположения элементов нареканий.

Теперь по дальности приема. Мы использовали ее в условиях города с плотной городской застройкой. Рация демонстрировала уверенны прием на расстоянии 800-900 метров. При отдалении на расстояние более 1 км начинались обрывы и потеря связи. Тут стоит учитывать, что помимо железобетонных зданий, в городе эфир засорен.



Уверенный прием с чистым голосом.



Обрывы и частые помехи в голосе.

На открытой местности за пределами гора с небольшими лесопосадками, получали уверенный прием на расстоянии 4 километров. На расстоянии 5 километров связь сохранялась, но были обрывы.



Уверенный прием с чистым голосом.



Обрывы и частые помехи в голосе.

Мощность передатчика у Грифон G-6 до 5 Вт. Уровень приема и передачи у этой рации хороший. Понравился динамик, голос собеседника чистый. В нашем случае тестировались две такие рации, поэтому мы могли рассмотреть еще и работу микрофона. Он не искажает.

Итоги

Тестировались рации в течение 2 недель. За это время разрядить батарею с емкостью 1800 мАч не удалось. Возможно, может не устроить возможность зарядки напрямую, в отрыве от цивилизации нужно будет найти свободную розетку и брать с собой комплектную зарядную станцию.Грифон G-6 – компактная и удобная рация с невысокой стоимостью. Озвучка изменения ключевых режимов работы, длительное время автономной работы, двухстрочный символьно-цифровой дисплей, гарнитура в комплекте, возможность работы в узкой и широкой полосе пропускания, хорошее качество работы микрофона и динамика. Не устроить может отсутствие защиты от воды и возможности зарядки батарейки напрямую с помощью USB-кабеля.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".