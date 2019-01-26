Обзор HARPER DVHR-223. Ультрабюджетный видеорегистратор

Тестируемый сегодня видеорегистратор HARPER DVHR-223 относится к ультрабюджетному сегменту, поддерживая при этом съемку в распространённом Full HD разрешении. Обзор будет интересен для тех, кто серьезно ограничен в средствах на покупку регистратора. Насколько он хорошо справляется с основной задачей предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

Комплектация

Внешний вид

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.В комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением видеорегистратора и общие данные по характеристикам.Корпус HARPER DVHR-223 компактен. Основным материалом выступает пластик. Внешний вид строгий и аскетичный.

На фронтальной стороне находится объектив, выступающий над поверхностью корпуса. Угол обзора в 120 градусов.

Сверху miniUSB, AV-разъем и механическая кнопка включения. Здесь же по центру ушко под комплектную ножку крепления. Используется кронштейн с вакуумной присоской. Есть возможность изменение угла наклона и поворота вокруг оси.

С учетом расположения гнезда питания, упрощается скрытый монтаж проводки под обшивкой. Длина кабеля позволяет это сделать.

Настройки

Картинка выводится на 2-дюймовый дисплей. Справа от экрана четыре механические кнопки с иконками. Управление HARPER DVHR-223 не сложное.В настройках можно будет изменить разрешение съемки, длительность интервалов и общие параметры работы системы. Меню локализовано под русскоязычных пользователей.

Видео

Расширение AVI. Файл продолжительностью 3 минуты занимает 500 Мбайт на карте памяти. Максимальное разрешение съемки Full HD. По визуальной оценке, используется интерполяция с HD-разрешения. Номерные знаки читаемы четко только в дневное время при отсутствии высокой скорости движения объекта. Присутствует размытие.

Общая дорожная обстановка читаема. В ночное время качество ожидаемо падает

Итоги по HARPER DVHR-223

HARPER DVHR-223 стоит рассматривать для покупки при серьезном ограничении на покупку видеорегистратора. При своей скромной стоимости он четко выполняет свою основную функцию, ведет беспрерывную съемку всего происходящего на дороге.