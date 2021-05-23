Обзор HIPER HJS600A. Недорогой электрический лобзик

Сегодня в центре внимания у нас недорогой электрический лобзик HIPER HJS600A мощностью 600 Вт. Рассчитан он на дерево толщиной до 65 мм, поддерживает регулировку оборотов и оснащен выходом под пылесос. Из особенностей отмечаются металлический ключевой патрон, регулировка наклона до 45 градусов и фиксатор пуска для длительных распилов.

Комплектация

Приобрести можно в ключевых российских магазинах с рекомендованной стоимостью 2 090 рублей. Сопровождается 5-летней гарантией.Поставляется в картонной коробке с нанесенной информацией по особенностям и техническим характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает шестигранный ключ, пильное полотно, две запасные щетки и инструкцию.Выполнен в привычном для такого типа электроинструмента корпусе. Окрашен в красный цвет.

Прорезиненная ручка с удобным хватом. В основании ее кнопка пуска. Предусмотрен отдельный фиксатор, позволяющий осуществлять пропилы без зажатия кнопки пуска.

На верхней грани барабан регулировки скорости оборотов. Доступно пять режимов работы. Смена проходит плавно, изменять можно не меняя хвата.

У HIPER HJS600A нет поддержки маятникового хода. Пильное полотно двигается только вверх-вниз. Стабилизация с помощью металлического ролика, уменьшающего биение.

Для крепления полотна нужно расслабить два винта с помощью ключа. После установки затянуть. Такой способ крепления считается более надежным в сравнении с быстрозажимным, но требует больше времени на замену.

На фронтальной части прозрачная защитная панель. Она решает вопрос защиты от вылетающей стружки.

Этот электрический лобзик можно подключить к строительному пылесосу. Сопло на тыльной части корпуса. Будет полезно при больших объемах работ.

Многофункциональная подошва. Есть возможность делать рез под разными углами. Для смены расслабляем винты комплектным ключом.

Для того чтобы он не потерялся и был в быстром доступе, на кабеле зафиксирован карабин. Хранить можно будет в нем.

Начинка

Хвостовик кабеля упругий, защищен от перегиба и излома. Подключается с помощью евровилки с заземлением.С учетом наличия в комплекте запасных щеток, пользователь имеет возможность провести замену. Корпус скреплен при помощи группы винтов. Разбирается крестовой отверткой. Оценить качество исполнения можно на снимке ниже.

Как можно заметить, применена смазка. Ее тут с запасом для правильной работы узлов без повышенного их износа. Ключевые элементы из металла. Подшипники закрытого типа с защитой от попадания грязи и пыли.

Тесты

Мощность HIPER HJS600A до 600 Вт. Ее хватает для большинства типов работ. Мы за время тестирования делали пропил по дереву, пластику (трубки кастомной системы охлаждения) и металлу. Для дерева оптимальнее выбор максимальных оборотов, для пластика и металла минимальных. Важно правильно подобрать полотно для работы, комплектное рассчитано на дерево.

Электрический лобзик использовался для создания подставки для мисок в стиле лофт. Доска толщиной 50 мм.

Так выглядит финальный результат. По вопросам приобретения подставки для мисок можно писать в комментариях :)

Явных проблем или сбоев в ходе длительной работы оператором замечены не были.

Итоги

HIPER HJS600A подходит идеально для домашнего использования. Невысокая стоимость не отразилась негативно на качестве исполнения. Из плюсов выделим аккуратный внешний вид, запасные щетки в комплекте, достаточная мощность, регулировка мощности, регулировка основания до 45 градусов, фиксация пуска. Не устроить может способ крепления полотна с помощью винтов, быстросъемное быстрее и удобнее.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".