Обзор HIPER HJS600A. Недорогой электрический лобзик

Сегодня в центре внимания у нас недорогой электрический лобзик HIPER HJS600A мощностью 600 Вт. Рассчитан он на дерево толщиной до 65 мм, поддерживает регулировку оборотов и оснащен выходом под пылесос. Из особенностей отмечаются металлический ключевой патрон, регулировка наклона до 45 градусов и фиксатор пуска для длительных распилов.

HIPER HJS600A

Приобрести можно в ключевых российских магазинах с рекомендованной стоимостью 2 090 рублей. Сопровождается 5-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в картонной коробке с нанесенной информацией по особенностям и техническим характеристикам.

HIPER HJS600A

Комплект включает шестигранный ключ, пильное полотно, две запасные щетки и инструкцию.

Внешний вид

Выполнен в привычном для такого типа электроинструмента корпусе. Окрашен в красный цвет.

HIPER HJS600A

Прорезиненная ручка с удобным хватом. В основании ее кнопка пуска. Предусмотрен отдельный фиксатор, позволяющий осуществлять пропилы без зажатия кнопки пуска.

HIPER HJS600A

На верхней грани барабан регулировки скорости оборотов. Доступно пять режимов работы. Смена проходит плавно, изменять можно не меняя хвата.

HIPER HJS600A

У HIPER HJS600A нет поддержки маятникового хода. Пильное полотно двигается только вверх-вниз. Стабилизация с помощью металлического ролика, уменьшающего биение.

HIPER HJS600A

Для крепления полотна нужно расслабить два винта с помощью ключа. После установки затянуть. Такой способ крепления считается более надежным в сравнении с быстрозажимным, но требует больше времени на замену.

HIPER HJS600A

На фронтальной части прозрачная защитная панель. Она решает вопрос защиты от вылетающей стружки.

HIPER HJS600A

Этот электрический лобзик можно подключить к строительному пылесосу. Сопло на тыльной части корпуса. Будет полезно при больших объемах работ.

HIPER HJS600A

Многофункциональная подошва. Есть возможность делать рез под разными углами. Для смены расслабляем винты комплектным ключом.

HIPER HJS600A

Для того чтобы он не потерялся и был в быстром доступе, на кабеле зафиксирован карабин. Хранить можно будет в нем.

HIPER HJS600A

Хвостовик кабеля упругий, защищен от перегиба и излома. Подключается с помощью евровилки с заземлением.

Начинка

С учетом наличия в комплекте запасных щеток, пользователь имеет возможность провести замену. Корпус скреплен при помощи группы винтов. Разбирается крестовой отверткой. Оценить качество исполнения можно на снимке ниже.

HIPER HJS600A

Как можно заметить, применена смазка. Ее тут с запасом для правильной работы узлов без повышенного их износа. Ключевые элементы из металла. Подшипники закрытого типа с защитой от попадания грязи и пыли.

HIPER HJS600A

Тесты

HIPER HJS600A

Мощность HIPER HJS600A до 600 Вт. Ее хватает для большинства типов работ. Мы за время тестирования делали пропил по дереву, пластику (трубки кастомной системы охлаждения) и металлу. Для дерева оптимальнее выбор максимальных оборотов, для пластика и металла минимальных. Важно правильно подобрать полотно для работы, комплектное рассчитано на дерево.

HIPER HJS600A

HIPER HJS600A

HIPER HJS600A

Электрический лобзик использовался для создания подставки для мисок в стиле лофт. Доска толщиной 50 мм.

HIPER HJS600A

HIPER HJS600A

Так выглядит финальный результат. По вопросам приобретения подставки для мисок можно писать в комментариях :)

HIPER HJS600A

Явных проблем или сбоев в ходе длительной работы оператором замечены не были.

HIPER HJS600A

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER HJS600A подходит идеально для домашнего использования. Невысокая стоимость не отразилась негативно на качестве исполнения. Из плюсов выделим аккуратный внешний вид, запасные щетки в комплекте, достаточная мощность, регулировка мощности, регулировка основания до 45 градусов, фиксация пуска. Не устроить может способ крепления полотна с помощью винтов, быстросъемное быстрее и удобнее.
HIPER HJS600A получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HIPER HJS600A
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