Обзор HIPER IoT Pet Feeder LE. Умная автоматическая кормушка для кошек и собак

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Собрано все в коробке с изображением кормушки и данными по ее особенностям работы, поддерживаемым технологиям и техническим характеристикам.
Конструкция кормушки разборная. Это позволяет проводить ее чистку и обслуживание в ходе эксплуатации.
Состоит она из основания, съемного лотка для кормления и контейнера с крышкой. Все элементы после сбора дополнительно фиксируются, исключая риск высыпания корма при опрокидывании.
Хотя опрокинуть ее нужно еще постараться. Широкое основание и дополнительная площадь миски сводят это к минимуму даже с собаками средней комплекции. Емкость контейнера для сухого корма в HIPER IoT Pet Feeder LE составляет 4 литра. Это сопоставимо с 2 килограммами корма. На внутренней стороне крышке есть отсек для установки пакета с гидрогелем. Он уменьшит влажность в контейнере и предотвратит образование плесени.
Органы управления включают четыре кнопки. Одна из них отвечает за подачу порции корма. Две другие используются для записи голоса и воспроизведения аудиозаписи. Так можно записать своим голосом команду или призыв для питомца. Громкость невысокая, но собаки и кошки реагировали на нее хорошо.
На тыльной стороне разъем питания. Комплектный питающий кабель с защитной тканевой оплеткой длиной 2 метра.
Предусмотрена автономная подача питания. На основании находится отсек под батарейки. Так даже с отключенным питанием ваш питомец не останется голодным.
Подача корма идет на пластиковую миску. Ее можно будет снимать и мыть отдельно.
Мы тестирование вели в течение месяца. За это время не сталкивались с проблемами соединения. Кормушкой можно управлять как находясь в квартире, так и в другой точке земного шара, где имеется доступ к интернету.
В главном окне управления выводятся кнопки для ручной подачи корма и управления автоматическим кормлением.
При добавлении времени можно сделать разовую подачу или запланировать по дням недели с нужной периодичностью. Важно, что для каждого периода задается свое количество порций.
Для удобства система выдает ближайшее количество порций в очереди на подачу.
Сама подача проходит несколькими способами. Это ручная подача нажатием на кнопку на корпусе, ручная нажатием на кнопку в приложении или согласно выставленному расписанию.
Объема контейнера хватит для кормления кошки в течение всей недели, а для средних собак на 2-4 дня. Привыкание к кормушке не потребовалось, уже после первой подачи корма животные понимали ее предназначение. Спустя несколько дней заметили, что уже при приближении к времени подачи корма по расписанию с приложения, животные уже находятся возле нее и начинают ожидать подачу.
Помимо решения задачи подачи корма во время отсутствия или автоматизации самого процесса, она также подходит для нормирования объема порций. Так можно будет избежать переедания и ожирения питомцев.