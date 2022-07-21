Обзор HIPER IoT Pet Feeder LE. Умная автоматическая кормушка для кошек и собак

Современные технологии и гаджеты позволяют автоматизировать подачу воды и корма для домашних питомцев. В сценариях, когда кошки и собаки остаются одни на время рабочего дня в квартире и даже при постоянном нахождении дома, есть возможность нормировать объем порций и приучать к подаче в определенное время дня. На прошлой неделе мы уже затрагивали вопрос обеспечения постоянного доступа к проточной воде на примере умной поилки HIPER IoT Pet Fountain, сегодня рассмотрим умную автоматическую кормушку HIPER IoT Pet Feeder LE, поддерживающую управление через приложение Hiper IoT.

Комплектация

Приобрести можно в среднем за 6859 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.В комплект поставки входит само устройство, лоток для кормления, пакетик с гидрогелем, кабель питания длиной 2 метра, адаптер питания, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Внешний вид

Собрано все в коробке с изображением кормушки и данными по ее особенностям работы, поддерживаемым технологиям и техническим характеристикам.Гаджет выполнен в виде колонны из белого пластика и прозрачного контейнера для корма. Хорошо смотрится в паре с поилкой IoT Pet Fountain.

Конструкция кормушки разборная. Это позволяет проводить ее чистку и обслуживание в ходе эксплуатации.

Состоит она из основания, съемного лотка для кормления и контейнера с крышкой. Все элементы после сбора дополнительно фиксируются, исключая риск высыпания корма при опрокидывании.

Хотя опрокинуть ее нужно еще постараться. Широкое основание и дополнительная площадь миски сводят это к минимуму даже с собаками средней комплекции. Емкость контейнера для сухого корма в HIPER IoT Pet Feeder LE составляет 4 литра. Это сопоставимо с 2 килограммами корма. На внутренней стороне крышке есть отсек для установки пакета с гидрогелем. Он уменьшит влажность в контейнере и предотвратит образование плесени.

Органы управления включают четыре кнопки. Одна из них отвечает за подачу порции корма. Две другие используются для записи голоса и воспроизведения аудиозаписи. Так можно записать своим голосом команду или призыв для питомца. Громкость невысокая, но собаки и кошки реагировали на нее хорошо.

На тыльной стороне разъем питания. Комплектный питающий кабель с защитной тканевой оплеткой длиной 2 метра.

Предусмотрена автономная подача питания. На основании находится отсек под батарейки. Так даже с отключенным питанием ваш питомец не останется голодным.

Подача корма идет на пластиковую миску. Ее можно будет снимать и мыть отдельно.

Софт

Для управления со смартфона или планшета HIPER IoT Pet Feeder LE оснащен модулем Wi-Fi. Первоначальный процесс настройки прост, разобраться можно будет и не имея опыта работы с умным домом. Все этапы с иллюстрациями и подсказками на русском языке.

Мы тестирование вели в течение месяца. За это время не сталкивались с проблемами соединения. Кормушкой можно управлять как находясь в квартире, так и в другой точке земного шара, где имеется доступ к интернету.

В главном окне управления выводятся кнопки для ручной подачи корма и управления автоматическим кормлением.

При добавлении времени можно сделать разовую подачу или запланировать по дням недели с нужной периодичностью. Важно, что для каждого периода задается свое количество порций.

Для удобства система выдает ближайшее количество порций в очереди на подачу.

Тесты

HIPER IoT Pet Feeder LE рассчитана под сухой корм. Подходит как кошкам, так и собакам. За подачу корма внутри отвечает поворотный механизм, каждый отсек которого соответствует одной порции. Такое исполнение исключает пересыпание или недосыпание излишков во время кормления.

Сама подача проходит несколькими способами. Это ручная подача нажатием на кнопку на корпусе, ручная нажатием на кнопку в приложении или согласно выставленному расписанию.

Объема контейнера хватит для кормления кошки в течение всей недели, а для средних собак на 2-4 дня. Привыкание к кормушке не потребовалось, уже после первой подачи корма животные понимали ее предназначение. Спустя несколько дней заметили, что уже при приближении к времени подачи корма по расписанию с приложения, животные уже находятся возле нее и начинают ожидать подачу.

Помимо решения задачи подачи корма во время отсутствия или автоматизации самого процесса, она также подходит для нормирования объема порций. Так можно будет избежать переедания и ожирения питомцев.

Итоги

HIPER IoT Pet Feeder LE можно смело рекомендовать всем владельцам собак и кошек, автоматизируя и нормируя кормление питомцев сухим кормом. Аккуратный внешний вид, резервное автономное питание, возможность очистки элементов конструкции отдельно от основного блока, приложение с русскоязычным интерфейсом, детализированное программирование расписания подачи корма, наглядный контроль заполняемости резервуара.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".