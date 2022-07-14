Обзор HIPER IoT Pet Fountain. Умная поилка для собак и кошек…

Собакам и кошкам обязательно нужна чистая вода, особенно если предпочтение в рационе отдается сухому корму. К сожалению, не всегда есть возможность поддерживать необходимый объем воды в миске, плюс ее необходимо оперативно менять. На помощь здесь приходят современные технологии, как пример, умная поилка-фонтан HIPER IoT Pet Fountain, обеспечивающая питомцам источник проточной воды с системой фильтрации и УФ-обработки.

Комплектация

В среднем она доступна за 4 250 рублей.Упакована в коробку из плотного картона с пластиковой ручкой для удобной переноски. На ее боковой грани, помимо изображения, также выведена информация по ключевым особенностям работы и поддерживаемым технологиям. Внутри все комплектующие и само устройство дополнительно защищено транспортировочными пакетами.

HIPER IoT Pet Fountain обзор

Внешний вид

Комплект включает фильтр, кабель и адаптер питания 5V 1A, руководство пользователя на русском языке.Умная поилка HIPER IoT Pet Fountain разделяется на несколько частей. Это основание, резервуар и крышка с помпой.

Собирается и разбирается интуитивно. Для удобного извлечения крышки предусмотрен «язычок» на боковой грани.

Внешняя поверхность крышки гладкая. Плоскость поверхности выполнена с учетом организации направления потока от фонтана до слива, возвращающего его в бак.

По периметру есть выступающий край из прозрачного пластика. Он предотвращает разбрызгивание капель во время использования питомцами.

На внутренней стороне крышки зафиксирована помпа, отвечающая за подъем жидкости из емкости. Со стороны возвратного углубления находится отсек для установки съемного фильтра. Такое расположение исключает попадание грязи в воду. Его можно будет промывать.

HIPER IoT Pet Fountain оформлена с преобладанием белого цвета. Не пугает животных и хорошо смотрится в интерьере.

На лицевой стороне есть две прозрачные шкалы для контроля объема жидкости в баке, на одной из них пометки по минимальному и максимальному уровням, на второй риски шагом в 0.5 литров.

В центре два светодиодных индикатора, отображающих состояние питания и беспроводного соединения. За включение и выключение, а также начальную синхронизацию отвечает механическая кнопка. Она не выступает за пределы плоскости корпуса, питомец случайно не нажмет.

Софт

С обратной стороны разъем питания. В комплекте идет кабель с тканевой оплеткой и запасом по длине. Питание получает по USB.HIPER IoT Pet Fountain оснащена модулем Wi-Fi, подключаемым к домашнему роутеру в диапазоне 2.4 ГГц. Для управления и настройки используется приложение Hiper Iot с интерфейсом на русском языке. Процесс первоначального добавления описан как текстом, так и наглядными иллюстрациями.

После добавления поилке можно присвоить имя и выбрать комнату размещения.

В окне управления кнопка включения и выключения подачи воды, активации УФ-обработки.

Помимо ручного включения и выключения есть расписание. Выбор времени и дней недели, выполнение включения и выключения подачи воды или УФ-подсветки.

Тесты

Объем резервуара у HIPER IoT Pet Fountain составляет 2.5 литра. Рабочий объем – 2 литра. Заливать необходимо холодную воду. Принцип работы ее заключается в постоянном движении воды из резервуара на рабочую поверхность поилки. За счет такого движения она не застаивается и всегда остается свежей.

В этой умной поилке она еще и фильтруется, а также обрабатывается УФ-лампой, исключая бактериальное загрязнение и появление неприятных запахов. Уровень оставшейся воды можно контролировать через окошко на боковой грани.

В зависимости от типа животного и его комплекции полного объема будет хватать до 4-5 дней. По необходимости ее можно доливать. Работает бесшумно, животных не пугало.

В нашем случае собаки с ней освоились сразу. В дальнейшем с удовольствием утоляли с нее жажду. Кошки первое время относились к ней с опасением, но уже в первый вечер начали ее использовать.

Итоги

HIPER IoT Pet Fountain – умная поилка, эффективно решающая вопрос обеспечения кошек и собак запасом проточной воды на несколько дней. С ней можно будет обеспечить комфортные условия как при нахождении хозяев дома, так и оставляя на время краткосрочной поездки. В отличие от обычных мисок, вода в ней остается всегда чистой и без посторонних запахов. Механическая и УФ-фильтрация, приложение для дистанционного управления из любой точки мира, где есть доступ в интернет.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".