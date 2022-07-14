Обзор HIPER IoT Pet Fountain. Умная поилка для собак и кошек…

В среднем она доступна за 4 250 рублей.
Комплект включает фильтр, кабель и адаптер питания 5V 1A, руководство пользователя на русском языке.
Собирается и разбирается интуитивно. Для удобного извлечения крышки предусмотрен «язычок» на боковой грани.
Внешняя поверхность крышки гладкая. Плоскость поверхности выполнена с учетом организации направления потока от фонтана до слива, возвращающего его в бак.
По периметру есть выступающий край из прозрачного пластика. Он предотвращает разбрызгивание капель во время использования питомцами.
На внутренней стороне крышки зафиксирована помпа, отвечающая за подъем жидкости из емкости. Со стороны возвратного углубления находится отсек для установки съемного фильтра. Такое расположение исключает попадание грязи в воду. Его можно будет промывать.
HIPER IoT Pet Fountain оформлена с преобладанием белого цвета. Не пугает животных и хорошо смотрится в интерьере.
На лицевой стороне есть две прозрачные шкалы для контроля объема жидкости в баке, на одной из них пометки по минимальному и максимальному уровням, на второй риски шагом в 0.5 литров.
В центре два светодиодных индикатора, отображающих состояние питания и беспроводного соединения. За включение и выключение, а также начальную синхронизацию отвечает механическая кнопка. Она не выступает за пределы плоскости корпуса, питомец случайно не нажмет.
С обратной стороны разъем питания. В комплекте идет кабель с тканевой оплеткой и запасом по длине. Питание получает по USB.
После добавления поилке можно присвоить имя и выбрать комнату размещения.
В окне управления кнопка включения и выключения подачи воды, активации УФ-обработки.
Помимо ручного включения и выключения есть расписание. Выбор времени и дней недели, выполнение включения и выключения подачи воды или УФ-подсветки.
Объем резервуара у HIPER IoT Pet Fountain составляет 2.5 литра. Рабочий объем – 2 литра. Заливать необходимо холодную воду. Принцип работы ее заключается в постоянном движении воды из резервуара на рабочую поверхность поилки. За счет такого движения она не застаивается и всегда остается свежей.
В этой умной поилке она еще и фильтруется, а также обрабатывается УФ-лампой, исключая бактериальное загрязнение и появление неприятных запахов. Уровень оставшейся воды можно контролировать через окошко на боковой грани.
В зависимости от типа животного и его комплекции полного объема будет хватать до 4-5 дней. По необходимости ее можно доливать. Работает бесшумно, животных не пугало.
В нашем случае собаки с ней освоились сразу. В дальнейшем с удовольствием утоляли с нее жажду. Кошки первое время относились к ней с опасением, но уже в первый вечер начали ее использовать.