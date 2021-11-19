Обзор HIPER TORNADO 4x4 (HCT-0007). Полноприводная радиоуправляемая машинка перевёртыш

Устоявшийся в Казани снег не стал препятствием для изучения полноприводной радиоуправляемой машинки HIPER TORNADO 4x4. Как и рассмотренная ранее модель HIPER DRIFT RACING она оснащена всенаправленными роликовыми колесами Mecanum. Из особенностей также отмечаются пульт-браслет, регулируемая подвеска и генератор пара.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 5290 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.Комплект включает все необходимое для начала эксплуатации. Внутри коробки с качественной полиграфией покупатель обнаружит пульт ДУ, отвертку, аккумуляторы, браслет, емкость для заливки воды, руководство пользователя, зарядники для браслета и аккумулятора.

HIPER TORNADO 4x4 обзор

Внешний вид

Выполнена в футуристичном стиле, машины в похожем исполнении катались по дорогам города в сериале «Мир дикого запада» и игры «Detroit: Become Humans».

Этакий беспилотник с вынесенной за пределы основной части подвеской. Место соединения поддерживает изменение дорожного просвета.

В обычном положении выше маневренность и скорость, а также она лучше выполняет трюки. Оптимально для движения по твердому полу или асфальту

С увеличенным просветом повышается проходимость и прыгучесть. Это для бездорожья.

Кузов у автомобиля обтекаемой формы. Есть стилизованная часть с капсулой. Внутри которой предполагается посадка пилота.

Как у HIPER HCT-0010 Force есть блок с парогенератором. Суть его заключается в выработке пара из залитой в специальный контейнер воды. Визуально это напоминает выхлоп двигателя внутреннего сгорания.

Эффекта добавляет интегрированный в выхлоп светодиод. Также подсветка есть по краям корпуса и под лобовым стеклом.

Выполнен кузов из ударопрочного ABS-пластика. Окрашен в серебристый цвет. Выполнена HIPER TORNADO 4x4 в масштабе 1:12. Длина корпуса – 40 сантиметров.

Данный автомобиль вместо привычных колес, использует всенаправленные-роликовые колеса Mecanum.

Вдоль всей длины колес идут поворотные ролики, смещенные на 45 градусов. Такие колеса позволяют не только совершать привычные движения, но и смещаться в сторону и по диагонали, а также вращаться на 360 градусов вокруг оси.

Пульт ДУ

На основании у машины защищенный отсек под комплектный аккумулятор с емкостью 1200 мАч. Зарядка его осуществляется с помощью адаптера с USB-коннектором.В комплекте с этой машинкой идет два вида инструментов управления. Один из них — это пульт ДУ, выполненный в формате геймпада.

Левый его стик – движение вперед или назад, правый – движение вправо и лево. С помощью тригерров идет движение вбок. Также есть отдельная клавиша для трансформации, то самое изменение дорожного просвета. И еще одна кнопка, отвечающая за парогенератор. Отдельно отметим «демо», нажатием по которой можно запустить режим, в котором демонстрируются возможности этой машинки.

Вторым инструментом управления станет браслет с двумя клавишами: запуска и переключения режимов. Остальное управление идет жестами. Например, подъем или опускание кулака двигает автомобиль вперед или назад, а также меняет дорожный просвет, смещение руки в стороны двигает автомобиль в стороны.

Тесты

Этот пульт фиксируется на руке. Управлять им интересно и необычно. У него есть встроенный аккумулятор и для него предусмотрен отдельный зарядный кабель.В стартовом комплекте есть все необходимое для начала эксплуатации. Потребуется только проведение зарядки аккумулятора и наручного пульта. Данная машина может эксплуатировать в помещении и на улице. С учетом исполнения и габаритов лучше подбирать место с достаточным пространством для движений.

Встроенного заряда хватает до 25 минут движений с выполнением трюков. Полный цикл восстановления займет 2 часа. За время продолжительных тестов разрядить браслет нам не удалось.

По управлению быстрее освоить традиционный пульт в виде геймпада. Он дает хороший контроль при перемещении. На команды реагирует точность, дальность стабильного соединения около 30 метров.

Браслет в свою очередь меняет общее представление по возможностям управления радиоуправляемой техникой. Интерактивно и технологично. Есть полное ощущение того, что техника управляется «силой мысли».

Двигатель в HIPER TORNADO 4x4 двигатель развивает скорость до 15 км/ч. С учетом исполнения колес и двух положений для подвески она будет радовать эффектными трюками, а также не характерными для автомобилей движениями в сторону.

На площадке, на которой планируются заезды, можно будет установить искусственные препятствия, преодолевая которые можно в полной мере опробовать особенности управления и ставят перед собой задачу перемещения между препятствиями.

Итоги

Как и отметили вначале не ограничивались только квартирой и офисом. Ее можно использовать на улице, как на асфальте и твердом грунте, так и на рыхлых поверхностях. Например, катались на ней по снегу и льду.HIPER TORNADO – машинка с регулируемой подвеской, колесами Mecanum, корпус футуристичной формы и два варианта управления в стартовом комплекте. Из особенностей также отметим хорошие показатели автономной работы, звуковые и световые эффекты, парогенератор, высокая маневренность и трюки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".