Обзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумов

Если в аквариумах небольшого объема при организации фильтрации можно ограничиться внутренним или навесным фильтром, то с увеличением объема все недостатки таких решений усиливаются и необходимо или использование сампа или внешнего фильтра. Одним из вариантов является Fluval FX6, рассчитанный на использования в объеме до 1500 литров.

Hagen Fluval FX6 обзор

Это не новинка. С момента выхода прошло более 5 лет, за это время он претерпел небольшие косметические изменения.

Комплектация

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Стартовый набор включает пару кранов, трубки, два металлических хомута, заглушку для выхода под слив, губки для корзин, мешки для наполнителей, держатели для шлангов с клипсами, руководство пользователя, трубки.Форма у корпуса фильтра цилиндрическая. Выполнен из износоустойчивого черного пластика. Есть ряд элементов ярко-красного цвета.

Круглая крышка фиксируется при помощи группы механических зажимов. Распределены они по всему периметру крышки.

В поздних версиях производитель отказался от двух барабанов, фиксирующих время последнего обслуживания.

Ставится два пластиковых крана с резиновыми уплотнителями. Каждый сопровождается краном для перекрытия потока на время обслуживания.

Комплектуется Fluval FX6 двумя шлангами диаметром 25мм. В отличие от конкурентов он гофрированный, заметно уменьшающий риск заиливания в ходе длительной эксплуатации.

Заборная трубка с регулируемой длиной. Телескопическое крепление. Для увеличения надежности фиксации есть держатели на боковую грань аквариума с зажимами.

На выпускную трубку ставится раздельный выхлоп. Он выдает равномерное течение, близкое по принципу работы к LilyPipe.

Помпа фиксируется снаружи основного контейнера, сохраняя общую полезную площадь загрузки. Также отметим отдельный выпускной кран, позволяющий сливать воду.

Внутри находится три пластиковые корзины из белого пластика. На старте каждая сопровождается двумя крупнопористыми губками. В центре отсек для наполнителя.

Тесты

Для удобного извлечения есть две направляющие. Они же соединяют все корзины в общий блок.В фильтре Fluval FX6 установлена умная помпа. После включения в розетку он запускается на 1-2 минуты, после этого выключается для выпуска лишнего воздуха, далее автоматически продолжает работу. В дальнейшем он будет останавливаться каждые 12 часов для той же цели. Сам риск завоздушивания помпы также снижается за счет нижнего расположения помпы. Вторая технология заключается в корректировке скорости вращения помпы в зависимости от уровня загрязнения основного отсека.

Общий объем корзина около 20 литров. Но для биологической загрузки доступно только 6 литров. Остальное задействуется под механическую фильтрацию с помощью губок. В нашем случае мы сменили в последующем замену наполнителя на керамические кольца и лаву.

Для запуска необходимо будет после установки корзин с наполнителями. Нужно будет залить около 10 литров воды в основной контейнер. Далее закрываем крышку, равномерно прижимая по периметру. Остается включить в розетку.

Отдельный кран в нижней части использоваться может для двух целей. При обслуживании с помощью него, предварительно перекрыв оба крана можно будет слить воду с фильтра, упростив перенос с помощью ручек на корпусе. Он же упрощает процесс слива воды при подмене. Подключив шланг и перекрыв выпускной кран в верхней части, можно будет сливать воду в канализацию. В это же время будет частично сливаться внутренние загрязнения в рабочем контейнере.

В нашем 800 литровом аквариуме с дискусами стоит два таких фильтра со смешанной загрузкой. С задачей механической и биологической фильтрации справляется на отлично. Работает бесшумно. Обслуживать его удобно.

Итоги по Fluval FX6

Fluval FX6 – добротный внешний фильтр, рассчитанный на работу в больших аквариумах. Надежная конструкция, гофрированные шланги с широким сечением, возможность упрощения подмены воды в аквариуме, умная помпа, исключение риска завоздушивания, расширенная стартовая комплектация, высокая производительность.