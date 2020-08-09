Обзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистратор

Сегодня в центре внимания недорогой видеорегистратор Harper DVHR-240 с поддержкой съемки Full HD. Помимо этого заявлены датчик движения и удара, а также широкий угол обзора.

Harper DVHR-240 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 1 800 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением видеорегистратора и подробными данными по его характеристикам. Комплект включает зарядное устройство и крепление на лобовое стекло, а также руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в корпусе классической формы. Его отличают компактные габариты. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев.

По центру фронтальной центры находится объектив с углом обзора 120 градусов. На этой стороне отсутствуют броские декоративные элементы. Он не привлекает к себе повышенного внимания со стороны улицы.

Крепится при помощи вакуумной присоски с прижимной ножкой. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.

На верхнем торце у Harper DVHR-240 miniUSB, используемый для подачи питания. Здесь же кнопка включения.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Слот на нижней грани. Замковое крепление исключает случайное извлечение.

На стороне водителя находится двухдюймовый дисплей. Он утоплен относительно основной плоскости. Справа от экрана ряд из четырех механических кнопок.

Зафиксированы в корпусе хорошо. При движении по неровным дорогам не дребезжат. Маркировка нанесена на сами кнопки.

Комплектный адаптер питания с запасом по длине кабеля. С помощью него можно будет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Настройка

В меню управления предлагается выбрать разрешение и цикл съемки. Откорректировать ручные параметры.

Включаются дополнительные датчики. Выбирается штамп записи. Просматриваются отснятые ранее файлы.

Тесты

Пример съемки Harper DVHR-240

Harper DVHR-240 построен на базе процессора AX3291. Установлена матрица Sensor. Запись ведется с расширением AVI.

Итоги по Harper DVHR-240

Разрешение HD, но в настройках можно выбрать Full HD. В этом режиме будет идет интерполяция. Отснятые файлы позволяют составить полное представление по происходящему на дороге.Недорогой видеорегистратор Harper DVHR-240 четко выполняют свою основную функцию – беспрерывную съемку происходящего на дороге. Компактные габариты, поворотное крепление, скрытый монтаж, детальные настройки.