Обзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистратор

Сегодня в центре внимания недорогой видеорегистратор Harper DVHR-240 с поддержкой съемки Full HD. Помимо этого заявлены датчик движения и удара, а также широкий угол обзора.

Harper DVHR-240

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 1 800 рублей.

Harper DVHR-240 обзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением видеорегистратора и подробными данными по его характеристикам. Комплект включает зарядное устройство и крепление на лобовое стекло, а также руководство пользователя и гарантийный талон.

Harper DVHR-240

Внешний вид

Выполнен в корпусе классической формы. Его отличают компактные габариты. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев.

Harper DVHR-240

По центру фронтальной центры находится объектив с углом обзора 120 градусов. На этой стороне отсутствуют броские декоративные элементы. Он не привлекает к себе повышенного внимания со стороны улицы.

Harper DVHR-240

Крепится при помощи вакуумной присоски с прижимной ножкой. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.

Harper DVHR-240

На верхнем торце у Harper DVHR-240 miniUSB, используемый для подачи питания. Здесь же кнопка включения.

Harper DVHR-240

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Слот на нижней грани. Замковое крепление исключает случайное извлечение.

Harper DVHR-240

На стороне водителя находится двухдюймовый дисплей. Он утоплен относительно основной плоскости. Справа от экрана ряд из четырех механических кнопок.

Harper DVHR-240

Зафиксированы в корпусе хорошо. При движении по неровным дорогам не дребезжат. Маркировка нанесена на сами кнопки.

Harper DVHR-240

Комплектный адаптер питания с запасом по длине кабеля. С помощью него можно будет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Harper DVHR-240

Настройка

В меню управления предлагается выбрать разрешение и цикл съемки. Откорректировать ручные параметры.

Harper DVHR-240

Включаются дополнительные датчики. Выбирается штамп записи. Просматриваются отснятые ранее файлы.

Harper DVHR-240

Тесты

Harper DVHR-240 построен на базе процессора AX3291. Установлена матрица Sensor. Запись ведется с расширением AVI.

Пример съемки Harper DVHR-240

Разрешение HD, но в настройках можно выбрать Full HD. В этом режиме будет идет интерполяция. Отснятые файлы позволяют составить полное представление по происходящему на дороге.

Итоги по Harper DVHR-240

Недорогой видеорегистратор Harper DVHR-240 четко выполняют свою основную функцию – беспрерывную съемку происходящего на дороге. Компактные габариты, поворотное крепление, скрытый монтаж, детальные настройки.
Комментарии и отзывы Harper DVHR-240
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