Обзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистратор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 1 800 рублей.
Harper DVHR-240 обзор
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона с изображением видеорегистратора и подробными данными по его характеристикам. Комплект включает зарядное устройство и крепление на лобовое стекло, а также руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен в корпусе классической формы. Его отличают компактные габариты. Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев.
По центру фронтальной центры находится объектив с углом обзора 120 градусов. На этой стороне отсутствуют броские декоративные элементы. Он не привлекает к себе повышенного внимания со стороны улицы.
Крепится при помощи вакуумной присоски с прижимной ножкой. Есть возможность поворота вокруг оси и изменение угла наклона.
На верхнем торце у Harper DVHR-240 miniUSB, используемый для подачи питания. Здесь же кнопка включения.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Слот на нижней грани. Замковое крепление исключает случайное извлечение.
На стороне водителя находится двухдюймовый дисплей. Он утоплен относительно основной плоскости. Справа от экрана ряд из четырех механических кнопок.
Зафиксированы в корпусе хорошо. При движении по неровным дорогам не дребезжат. Маркировка нанесена на сами кнопки.
Комплектный адаптер питания с запасом по длине кабеля. С помощью него можно будет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.
НастройкаВ меню управления предлагается выбрать разрешение и цикл съемки. Откорректировать ручные параметры.
Включаются дополнительные датчики. Выбирается штамп записи. Просматриваются отснятые ранее файлы.