Нагрудный монитор сердечного ритма. Обзор IGPSPORT HR40…

Сегодня рассмотрим нагрудный монитор частоты пульсов IGPSPORT HR40, поддерживающий как подключение напрямую к смартфону, так и совместную работу с другими устройствами, используя протокол ANT+. В отличие от встроенных датчиков в умные часы, он призван повысить точность собираемых данных.

Комплектация

Поставляется в коробке из картона, на обратной стороне которой приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает сам датчик, ремень, руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид и особенность

Выполнен в компактном корпусе из черного пластика. С логотипом бренда на лицевой стороне. Корпус защищен от попадания воды.

На внутренней стороне контактная группа и крышка, скрывающая отсек с батарейкой типа CR2032, рассчитанная на 1200 часов автономной работы.

Важной частью является эластичный нагрудный ремень, который дает возможность регулировки обхвата от 65 до 95 сантиметров. Сам датчик легок, даже с учетом установки на ремень.

Эксплуатация

В IGPSPORT HR40 установлен модуль Bluetooth c поддержкой ANC+. Совместим с велокомпьютерами, часами и смартфонами.Для начала мы проверяли работу нагрудного монитора, подключив напрямую к смартфону и получая данные через приложение. В нем отображается текущая версия прошивки, заряд батарейки, текущая частота сердечных сокращений, средний, минимальный и максимальный пульс.

Носили во время силовых и кардиотренировок. Занятиям не мешал, движения не ограничивал. Данные он передает в реальном времени, за 2 недели активной эксплуатации не сталкивались со сбоями и проблемами в работе.

Совместную эксплуатацию пробовали с велосипедным компьютером IGPSPORT BSC100S, его детальный обзор выйдет позже. Связь между ними прошла без проблем, в дальнейшем выводились данные по пульсу на экране самого компьютера.

Итоги

Удобно во время тренировок и поездок на велосипеде, можно контролировать кардионагрузку и корректировать ее по необходимости, при этом нет необходимости тянуться к смартфону.IIGPSPORT HR40 – нагрудный монитор сердечного ритма с высокой точностью собираемых данных. Ремень с регулируемым обхватом, легкий вес, защита IPX7, низкое энергопотребление. Отличный вариант для кардиотренировок различного типа.