Нагрудный монитор сердечного ритма. Обзор IGPSPORT HR40

Сегодня рассмотрим нагрудный монитор частоты пульсов IGPSPORT HR40, поддерживающий как подключение напрямую к смартфону, так и совместную работу с другими устройствами, используя протокол ANT+. В отличие от встроенных датчиков в умные часы, он призван повысить точность собираемых данных.

IGPSPORT HR40

Комплектация

Поставляется в коробке из картона, на обратной стороне которой приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает сам датчик, ремень, руководство пользователя на русском языке.

IGPSPORT HR40

Внешний вид и особенность

Выполнен в компактном корпусе из черного пластика. С логотипом бренда на лицевой стороне. Корпус защищен от попадания воды.

IGPSPORT HR40

На внутренней стороне контактная группа и крышка, скрывающая отсек с батарейкой типа CR2032, рассчитанная на 1200 часов автономной работы.

IGPSPORT HR40

Важной частью является эластичный нагрудный ремень, который дает возможность регулировки обхвата от 65 до 95 сантиметров. Сам датчик легок, даже с учетом установки на ремень.

IGPSPORT HR40

В IGPSPORT HR40 установлен модуль Bluetooth c поддержкой ANC+. Совместим с велокомпьютерами, часами и смартфонами.

Эксплуатация

Для начала мы проверяли работу нагрудного монитора, подключив напрямую к смартфону и получая данные через приложение. В нем отображается текущая версия прошивки, заряд батарейки, текущая частота сердечных сокращений, средний, минимальный и максимальный пульс.

IGPSPORT HR40

Носили во время силовых и кардиотренировок. Занятиям не мешал, движения не ограничивал. Данные он передает в реальном времени, за 2 недели активной эксплуатации не сталкивались со сбоями и проблемами в работе.

IGPSPORT HR40

Совместную эксплуатацию пробовали с велосипедным компьютером IGPSPORT BSC100S, его детальный обзор выйдет позже. Связь между ними прошла без проблем, в дальнейшем выводились данные по пульсу на экране самого компьютера.

IGPSPORT HR40

Удобно во время тренировок и поездок на велосипеде, можно контролировать кардионагрузку и корректировать ее по необходимости, при этом нет необходимости тянуться к смартфону.

Итоги

IIGPSPORT HR40 – нагрудный монитор сердечного ритма с высокой точностью собираемых данных. Ремень с регулируемым обхватом, легкий вес, защита IPX7, низкое энергопотребление. Отличный вариант для кардиотренировок различного типа.
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Нагрудный монитор сердечного ритма. Обзор IGPSPORT HR40…
Сегодня рассмотрим нагрудный монитор частоты пульсов IGPSPORT HR40, поддерживающий как подключение напрям…
Нагрудный монитор сердечного ритма. Обзор IGPSPORT HR40Нагрудный монитор сердечного ритма. Обзор IGPSPORT HR40
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