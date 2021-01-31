Обзор INTEGO TITANIUM S. Сигнатурный радар-детектор

В конце прошлого года мы проводили тестирование радар-детектора INTEGO ZIRCON S и тогда же отмечали о наличии еще одной новинки INTEGO TITANIUM S с другим типом дисплея. С подведением итогов по этой модели мы решили повременить, предварительно изучив график выхода обновлений и изменения прошивки на продолжительном интервале времени. Сегодня же по прошествии 3 месяцев готовы поделиться опытом длительного тестирования.

INTEGO TITANIUM S обзор

Эта модель из-за более продвинутого дисплея стоит дороже, в среднем в зависимости от магазина, на 1 тысячу рублей. Рекомендованная стоимость для него составляет 6 690 рублей.

Комплектация

Стартовый набор его включает USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную пару предохранителей, металлический кронштейн, присоски на лобовое стекло. Упаковано все в коробку с описанием основных особенностей.

Внешний вид

Внешний вид корпуса схож с рассмотренной ранее моделью. Это классический моноблок из черного пластика.

На верхней грани у радар-детектора расположена группа из четырех сенсорных кнопок, корректно реагирующих на нажатия.

С помощью них можно переключать режимы работы, активировать беззвучный режим, добавлять пользовательские точки, корректировать яркость экрана.

Устройство помимо звуковых предупреждений поддерживает вывод голосовых подсказок. Громкость регулируется с помощью барабана на левой грани. Этот же элемент совмещен с кнопкой выключения.

Ключевое отличие у INTEGO TITANIUM S касается дисплея. Тут установлен матричный OLED-экран. Он информативнее, выглядит лучше.

Такой способ экрана обеспечивает хорошие углы обзора. Яркость экрана можно будет корректировать.

Разъем питания расположен на левой грани. Используется распространённый разъем с питанием 12V. Он сквозной, позволяя подключить еще один адаптер.

Для крепления на лобовом стекле используется металлический кронштейн с парой присосок. На крышке выведен дополнительный фиксатор для упрощения извлечения.

Настройки

Радар-детектор поддерживает функцию вывода информации по напряжению аккумулятора в автомобиле и вывода предупреждения при разрядке.

В разделе «настройки системы» выключаются каждый из диапазонов отдельности. Можно задать порог скорости. Выключаются отдельные типы стационарных камер. Можно удалить пользовательские точки.

Тесты

Функция автоприглушения временных интервалов. Пороги превышения. Есть несколько режимов работы. Можно выставить пороги для переключения пресетов в режиме СМАРТ.За 3 месяца эксплуатации были получены несколько обновлений. База обновляется регулярно. Загрузить актуальную можно с официального сайта производителя. Наполнение хорошее, уже учтена глобальная замена комплексов в Казани. Выводятся предупреждения по системам, установленным в конце 2020 года.

Поддерживается одновременный вывод как срабатывания в одном из диапазонов, так и предупреждения по стационарным системами. Само устройство предлагает несколько режимов работы: ТРАССА, ГОРОД 1, ГОРОД 2, ГОРОД 3 и СМАРТ. Чаще всего в этот продолжительный период использовали СМАРТ. В нем коррекция пресета проходит автоматически в зависимости от скорости движения.

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