Обзор INTEGO TITANIUM S. Сигнатурный радар-детектор

Эта модель из-за более продвинутого дисплея стоит дороже, в среднем в зависимости от магазина, на 1 тысячу рублей. Рекомендованная стоимость для него составляет 6 690 рублей.
INTEGO TITANIUM S обзор
КомплектацияСтартовый набор его включает USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную пару предохранителей, металлический кронштейн, присоски на лобовое стекло. Упаковано все в коробку с описанием основных особенностей.
Внешний видВнешний вид корпуса схож с рассмотренной ранее моделью. Это классический моноблок из черного пластика.
На верхней грани у радар-детектора расположена группа из четырех сенсорных кнопок, корректно реагирующих на нажатия.
С помощью них можно переключать режимы работы, активировать беззвучный режим, добавлять пользовательские точки, корректировать яркость экрана.
Устройство помимо звуковых предупреждений поддерживает вывод голосовых подсказок. Громкость регулируется с помощью барабана на левой грани. Этот же элемент совмещен с кнопкой выключения.
Ключевое отличие у INTEGO TITANIUM S касается дисплея. Тут установлен матричный OLED-экран. Он информативнее, выглядит лучше.
Такой способ экрана обеспечивает хорошие углы обзора. Яркость экрана можно будет корректировать.
Разъем питания расположен на левой грани. Используется распространённый разъем с питанием 12V. Он сквозной, позволяя подключить еще один адаптер.
Для крепления на лобовом стекле используется металлический кронштейн с парой присосок. На крышке выведен дополнительный фиксатор для упрощения извлечения.
НастройкиРадар-детектор поддерживает функцию вывода информации по напряжению аккумулятора в автомобиле и вывода предупреждения при разрядке.
В разделе «настройки системы» выключаются каждый из диапазонов отдельности. Можно задать порог скорости. Выключаются отдельные типы стационарных камер. Можно удалить пользовательские точки.
Функция автоприглушения временных интервалов. Пороги превышения. Есть несколько режимов работы. Можно выставить пороги для переключения пресетов в режиме СМАРТ.
ТестыЗа 3 месяца эксплуатации были получены несколько обновлений. База обновляется регулярно. Загрузить актуальную можно с официального сайта производителя. Наполнение хорошее, уже учтена глобальная замена комплексов в Казани. Выводятся предупреждения по системам, установленным в конце 2020 года.
Поддерживается одновременный вывод как срабатывания в одном из диапазонов, так и предупреждения по стационарным системами. Само устройство предлагает несколько режимов работы: ТРАССА, ГОРОД 1, ГОРОД 2, ГОРОД 3 и СМАРТ. Чаще всего в этот продолжительный период использовали СМАРТ. В нем коррекция пресета проходит автоматически в зависимости от скорости движения.
За этот период предупреждения по переносным радарам выносились заблаговременно. Корректно детектируются новые типы систем с маломощным излучением. Эффективно работает система подавления помех. Ложные срабатывания встречались крайне редко.
Итоги по INTEGO TITANIUM SВ итоге INTEGO TITANIUM S оставил самые положительные впечатления, продемонстрировав высокую точность детектирования и фильтрации помех. К его преимуществам отнесем информативный дисплей и регулярный выпуск обновлений, а также детальные ручные настройки. Для тех, кто не ставит приоритетом исполнение дисплея можно сэкономить и взять INTEGO ZIRCON S .
INTEGO TITANIUM S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".