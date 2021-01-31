Обзор INTEGO TITANIUM S. Сигнатурный радар-детектор

В конце прошлого года мы проводили тестирование радар-детектора INTEGO ZIRCON S и тогда же отмечали о наличии еще одной новинки INTEGO TITANIUM S с другим типом дисплея. С подведением итогов по этой модели мы решили повременить, предварительно изучив график выхода обновлений и изменения прошивки на продолжительном интервале времени. Сегодня же по прошествии 3 месяцев готовы поделиться опытом длительного тестирования.

INTEGO TITANIUM S

Эта модель из-за более продвинутого дисплея стоит дороже, в среднем в зависимости от магазина, на 1 тысячу рублей. Рекомендованная стоимость для него составляет 6 690 рублей.

INTEGO TITANIUM S обзор

Комплектация

Стартовый набор его включает USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную пару предохранителей, металлический кронштейн, присоски на лобовое стекло. Упаковано все в коробку с описанием основных особенностей.

INTEGO TITANIUM S

Внешний вид

Внешний вид корпуса схож с рассмотренной ранее моделью. Это классический моноблок из черного пластика.

INTEGO TITANIUM S

На верхней грани у радар-детектора расположена группа из четырех сенсорных кнопок, корректно реагирующих на нажатия.

INTEGO TITANIUM S

С помощью них можно переключать режимы работы, активировать беззвучный режим, добавлять пользовательские точки, корректировать яркость экрана.

INTEGO TITANIUM S

Устройство помимо звуковых предупреждений поддерживает вывод голосовых подсказок. Громкость регулируется с помощью барабана на левой грани. Этот же элемент совмещен с кнопкой выключения.

INTEGO TITANIUM S

Ключевое отличие у INTEGO TITANIUM S касается дисплея. Тут установлен матричный OLED-экран. Он информативнее, выглядит лучше.

INTEGO TITANIUM S

Такой способ экрана обеспечивает хорошие углы обзора. Яркость экрана можно будет корректировать.

INTEGO TITANIUM S

Разъем питания расположен на левой грани. Используется распространённый разъем с питанием 12V. Он сквозной, позволяя подключить еще один адаптер.

INTEGO TITANIUM S

Для крепления на лобовом стекле используется металлический кронштейн с парой присосок. На крышке выведен дополнительный фиксатор для упрощения извлечения.

INTEGO TITANIUM S

Настройки

Радар-детектор поддерживает функцию вывода информации по напряжению аккумулятора в автомобиле и вывода предупреждения при разрядке.

INTEGO TITANIUM S

В разделе «настройки системы» выключаются каждый из диапазонов отдельности. Можно задать порог скорости. Выключаются отдельные типы стационарных камер. Можно удалить пользовательские точки.

INTEGO TITANIUM S

Функция автоприглушения временных интервалов. Пороги превышения. Есть несколько режимов работы. Можно выставить пороги для переключения пресетов в режиме СМАРТ.

Тесты

За 3 месяца эксплуатации были получены несколько обновлений. База обновляется регулярно. Загрузить актуальную можно с официального сайта производителя. Наполнение хорошее, уже учтена глобальная замена комплексов в Казани. Выводятся предупреждения по системам, установленным в конце 2020 года.

INTEGO TITANIUM S

Поддерживается одновременный вывод как срабатывания в одном из диапазонов, так и предупреждения по стационарным системами. Само устройство предлагает несколько режимов работы: ТРАССА, ГОРОД 1, ГОРОД 2, ГОРОД 3 и СМАРТ. Чаще всего в этот продолжительный период использовали СМАРТ. В нем коррекция пресета проходит автоматически в зависимости от скорости движения.

INTEGO TITANIUM S

За этот период предупреждения по переносным радарам выносились заблаговременно. Корректно детектируются новые типы систем с маломощным излучением. Эффективно работает система подавления помех. Ложные срабатывания встречались крайне редко.

Итоги по INTEGO TITANIUM S

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ итоге INTEGO TITANIUM S оставил самые положительные впечатления, продемонстрировав высокую точность детектирования и фильтрации помех. К его преимуществам отнесем информативный дисплей и регулярный выпуск обновлений, а также детальные ручные настройки. Для тех, кто не ставит приоритетом исполнение дисплея можно сэкономить и взять INTEGO ZIRCON S .
INTEGO TITANIUM S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы INTEGO TITANIUM S
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