Обзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистратор

Тестируемый сегодня видеорегистартор INTEGO VX-375DUAL, как можно догадаться по названию, поддерживает двухканальный режим съемки. Помимо этого, для него заявлены монитор и ассистент парковки, датчик движения и возможность защитить текущий ролик от перезаписи в один клик.

INTEGO VX-375DUAL

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 4 400 рублей.

Комплектация

Укомплектован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Набор включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную камеру с монтажным комплектом, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

INTEGO VX-375DUAL

Внешний вид

Выполнен в классическом исполнении. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

INTEGO VX-375DUAL

На фронтальной панели расположена декоративная пластина с текстурным рисунком под шлифованный металл.

INTEGO VX-375DUAL

Объектив собран из группы стеклянных линз. Он выступает за пределы основной плоскости. Угол обзора 150 градусов.

INTEGO VX-375DUAL

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Рекомендованы накопители объемом до 32 Гбайт с классом скорости до 10.

INTEGO VX-375DUAL

Управляется INTEGO VX-375DUAL при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

INTEGO VX-375DUAL

Изображение выводится на 3-дюймовый IPS-дисплей. Изображение четкое, хорошо читается под разными углами наклона.

INTEGO VX-375DUAL

Нажатием на кнопку есть возможность переключения приоритета между камерами. Поддерживается режим автоматического вывода разметки при движении задним ходом.

INTEGO VX-375DUAL

Для этого владельцу видеорегистратора нужно будет подключить дополнительную линию к фонарю заднего хода.

INTEGO VX-375DUAL

Вторую камеру можно будет поставить как снаружи автомобиля, так и на заднее стекло. Длина кабеля ее подключения пять метров.

Все разъемы расположены на верхней грани. Тут гнездо для подключения внешней камеры и порт питания miniUSB.

На стекле фиксируется при помощи вакуумной присоски. Поддерживается поворот на 360 градусов.

Настройки

Меню у INTEGO VX-375DUAL выполнено в виде иконок. Наглядно и информативно. Выставляются параметры съемки.

INTEGO VX-375DUAL

Включаются и выключаются дополнительные модули. Проводятся общие настройки системы.

INTEGO VX-375DUAL

Устройство оснащено датчиком движения и G-сенсором.

Тесты

Владелец сможет выбрать тип штампа на видеороликах. Есть опция по внесению госномера. Обработку изображения ведет процессор GP5168 с матрицы SONY IMX323.

Дневная съемка INTEGO VX-375DUAL

Основной канал пишет в Full HD. Номерные знаки хорошо читаемы. Резкость по всей площади кадра.

Ночная съемка INTEGO VX-375DUAL

Вторая камера пишет с разрешением VGA.

Вторая камера INTEGO VX-375DUAL

Итоги по INTEGO VX-375DUAL

INTEGO VX-375DUAL – видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля, широкий угол обзора, IPS-дисплей, меню в стиле плиток, монитор и ассистент парковки, датчики движения и удара.
Комментарии и отзывы INTEGO VX-375DUAL
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