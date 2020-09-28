Обзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистратор

Тестируемый сегодня видеорегистартор INTEGO VX-375DUAL, как можно догадаться по названию, поддерживает двухканальный режим съемки. Помимо этого, для него заявлены монитор и ассистент парковки, датчик движения и возможность защитить текущий ролик от перезаписи в один клик.

Комплектация

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 4 400 рублей.Укомплектован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Набор включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную камеру с монтажным комплектом, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в классическом исполнении. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

На фронтальной панели расположена декоративная пластина с текстурным рисунком под шлифованный металл.

Объектив собран из группы стеклянных линз. Он выступает за пределы основной плоскости. Угол обзора 150 градусов.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Рекомендованы накопители объемом до 32 Гбайт с классом скорости до 10.

Управляется INTEGO VX-375DUAL при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

Изображение выводится на 3-дюймовый IPS-дисплей. Изображение четкое, хорошо читается под разными углами наклона.

Нажатием на кнопку есть возможность переключения приоритета между камерами. Поддерживается режим автоматического вывода разметки при движении задним ходом.

Для этого владельцу видеорегистратора нужно будет подключить дополнительную линию к фонарю заднего хода.

Настройки

Вторую камеру можно будет поставить как снаружи автомобиля, так и на заднее стекло. Длина кабеля ее подключения пять метров.Все разъемы расположены на верхней грани. Тут гнездо для подключения внешней камеры и порт питания miniUSB.На стекле фиксируется при помощи вакуумной присоски. Поддерживается поворот на 360 градусов.Меню у INTEGO VX-375DUAL выполнено в виде иконок. Наглядно и информативно. Выставляются параметры съемки.

Включаются и выключаются дополнительные модули. Проводятся общие настройки системы.

Тесты

Дневная съемка INTEGO VX-375DUAL

Устройство оснащено датчиком движения и G-сенсором.Владелец сможет выбрать тип штампа на видеороликах. Есть опция по внесению госномера. Обработку изображения ведет процессор GP5168 с матрицы SONY IMX323.

Ночная съемка INTEGO VX-375DUAL

Основной канал пишет в Full HD. Номерные знаки хорошо читаемы. Резкость по всей площади кадра.

Вторая камера INTEGO VX-375DUAL

Вторая камера пишет с разрешением VGA.

Итоги по INTEGO VX-375DUAL

INTEGO VX-375DUAL – видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля, широкий угол обзора, IPS-дисплей, меню в стиле плиток, монитор и ассистент парковки, датчики движения и удара.