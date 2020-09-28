Обзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистратор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 4 400 рублей.
КомплектацияУкомплектован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Набор включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительную камеру с монтажным комплектом, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен в классическом исполнении. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.
На фронтальной панели расположена декоративная пластина с текстурным рисунком под шлифованный металл.
Объектив собран из группы стеклянных линз. Он выступает за пределы основной плоскости. Угол обзора 150 градусов.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Рекомендованы накопители объемом до 32 Гбайт с классом скорости до 10.
Управляется INTEGO VX-375DUAL при помощи группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.
Изображение выводится на 3-дюймовый IPS-дисплей. Изображение четкое, хорошо читается под разными углами наклона.
Нажатием на кнопку есть возможность переключения приоритета между камерами. Поддерживается режим автоматического вывода разметки при движении задним ходом.
Для этого владельцу видеорегистратора нужно будет подключить дополнительную линию к фонарю заднего хода.
Вторую камеру можно будет поставить как снаружи автомобиля, так и на заднее стекло. Длина кабеля ее подключения пять метров.
Все разъемы расположены на верхней грани. Тут гнездо для подключения внешней камеры и порт питания miniUSB.
На стекле фиксируется при помощи вакуумной присоски. Поддерживается поворот на 360 градусов.
НастройкиМеню у INTEGO VX-375DUAL выполнено в виде иконок. Наглядно и информативно. Выставляются параметры съемки.
Включаются и выключаются дополнительные модули. Проводятся общие настройки системы.
Устройство оснащено датчиком движения и G-сенсором.