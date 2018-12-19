Обзор INTEGO VX-550HD. Видеорегистратор с магнитным креплением

Тестируемая сегодня новинка INTEGO VX-550HD предлагает сразу ряд интересных опций, среди которых магнитное крепление, модульная конструкция и компактные габариты. Это Full HD видеорегистратор, оснащенный высокочувствительной матрицей SONY IMX323.
Сам процесс снятия и установки простой и удобный. При движении по неровным дорогам не дребезжит.
Поддерживается скрытый монтаж. Длины кабелем с запасом. Адаптер питания с раздельным подключением, есть дополнительный USB.
К моменту публикации его продажи уже стартовали, рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей.
INTEGO VX-550HD обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона, внутреннее пространство которой заполнено вспененным материалом, предотвращающим тряску и повреждения при транспортировке. Комплект включает крепление на лобовое стекло, основной корпус, USB-адаптер питания в прикуриватель, USB-кабель, техническую документацию.
Внешний видВыполнен INTEGO VX-550HD в корпусе вытянутой формы. Он компактен и незаметен со стороны улицы, но при этом не забыли продумать удобство управления и эксплуатации.
В основе конструкции используется пластик с матовым покрытием. Сборка проведена качественно.
На фронтальной стороне помимо логотипа производителя расположен блок объектива, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 150 градусов.
Сторона водителя разделена визуально на две части. Одна из них с 1.4-дюймовым дисплеем, вторая с четырьмя механическими кнопками.
Прорезиненные кнопки с нанесенной маркировкой. Разобраться с управлением будет не сложно. Нажимаются кнопки с небольшим усилием, ложные нажатия исключены.
На левом торце два светодиодных индикатора. Справа скрытая кнопка перезагрузки и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.
Для крепления на стекле в INTEGO VX-550HD используется основание с двухсторонним скотчем. Такой вариант в зимнее время обеспечивает надежное сцепление и отсутствие проблем с самопроизвольным падением на приборную панель.
На крышке находится контактная группа и магниты. Ставится и снимается в основание. Возможности поворота в сторону ограничены.
Сам процесс снятия и установки простой и удобный. При движении по неровным дорогам не дребезжит.
К основанию владелец сможет модульно подключить блок с GPS антенной. Она также фиксируется при помощи магнитов. Приобретается отдельно.
Поддерживается скрытый монтаж. Длины кабелем с запасом. Адаптер питания с раздельным подключением, есть дополнительный USB.
НастройкиМеню представлено двумя вкладками: настройка главных параметров съемки и корректировка общих параметров работы. Меняются разрешение съемки, длительность роликов, WDR, экспозиция. На встроенном экране можно будет просмотреть отснятые ранее файлы.