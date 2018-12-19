Обзор INTEGO VX-550HD. Видеорегистратор с магнитным креплением

2018-12-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - INTEGO VX-550HD; [422]
Тестируемая сегодня новинка INTEGO VX-550HD предлагает сразу ряд интересных опций, среди которых магнитное крепление, модульная конструкция и компактные габариты. Это Full HD видеорегистратор, оснащенный высокочувствительной матрицей SONY IMX323.

INTEGO VX-550HD

К моменту публикации его продажи уже стартовали, рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей.

INTEGO VX-550HD обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, внутреннее пространство которой заполнено вспененным материалом, предотвращающим тряску и повреждения при транспортировке. Комплект включает крепление на лобовое стекло, основной корпус, USB-адаптер питания в прикуриватель, USB-кабель, техническую документацию.

INTEGO VX-550HD

Внешний вид

Выполнен INTEGO VX-550HD в корпусе вытянутой формы. Он компактен и незаметен со стороны улицы, но при этом не забыли продумать удобство управления и эксплуатации.

INTEGO VX-550HD

В основе конструкции используется пластик с матовым покрытием. Сборка проведена качественно.

INTEGO VX-550HD

На фронтальной стороне помимо логотипа производителя расположен блок объектива, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 150 градусов.

INTEGO VX-550HD

Сторона водителя разделена визуально на две части. Одна из них с 1.4-дюймовым дисплеем, вторая с четырьмя механическими кнопками.

INTEGO VX-550HD

Прорезиненные кнопки с нанесенной маркировкой. Разобраться с управлением будет не сложно. Нажимаются кнопки с небольшим усилием, ложные нажатия исключены.

INTEGO VX-550HD

На левом торце два светодиодных индикатора. Справа скрытая кнопка перезагрузки и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

INTEGO VX-550HD

Для крепления на стекле в INTEGO VX-550HD используется основание с двухсторонним скотчем. Такой вариант в зимнее время обеспечивает надежное сцепление и отсутствие проблем с самопроизвольным падением на приборную панель.

INTEGO VX-550HD

На крышке находится контактная группа и магниты. Ставится и снимается в основание. Возможности поворота в сторону ограничены.

Сам процесс снятия и установки простой и удобный. При движении по неровным дорогам не дребезжит.

INTEGO VX-550HD

К основанию владелец сможет модульно подключить блок с GPS антенной. Она также фиксируется при помощи магнитов. Приобретается отдельно.

Поддерживается скрытый монтаж. Длины кабелем с запасом. Адаптер питания с раздельным подключением, есть дополнительный USB.

Настройки

Меню представлено двумя вкладками: настройка главных параметров съемки и корректировка общих параметров работы. Меняются разрешение съемки, длительность роликов, WDR, экспозиция. На встроенном экране можно будет просмотреть отснятые ранее файлы.

INTEGO VX-550HD

Тесты

Используется платформа NT96658 с матрицей SONY IMX323. Расширение MOV с кодеком H.264. INTEGO VX-550HD поддерживает съемку в Full HD разрешении.

Дневная съемка INTEGO VX-550HD

Ролики с высокой детализацией и резкостью по всей площади кадра. Номерные знаки хорошо читаемы в своем и соседнем потоках. Компенсируется излишний свет от фар автомобилей и фонарей на дороге.

Ночная съемка INTEGO VX-550HD

Ночные и дневные ролики можно будет использовать в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций в суде и ГАИ.

Итоги по INTEGO VX-550HD

INTEGO VX-550HD – видеорегистратор с магнитным креплением и модульной конструкцией. Ролики с высокой детализацией и резкостью. Аккуратный внешний вид, удобное управление и возможность скрытого монтажа.

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