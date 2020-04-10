Обзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбо-видеорегистратор в форм-факторе зеркала

Тестируемый сегодня комбо-видеорегистратор INTEGO VX-800MR предлагает не только поддержку сигнатурного детектирования, интеллектуальный режим SMART, технологию фильтрацию помех и съемку в высокой четкости, но и исполнение в форм-факторе накладки на салонное зеркало.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 11 990 рублей. Продажи уже стартовали.Комплект включает крепежные скобы, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, сменные предохранители, тряпочку для протирки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.

Внешний вид

Ставится устройство на штатное зеркало в автомобиле с помощью пары резиновых скоб. Такой способ исключает необходимость съема на время длительной парковки.

Он не привлекает внимание со стороны улицы. И при этом не отнимает полезной площади обзора лобового стекла.

Зеркальный элемент ровный. Есть антибликовое покрытие. По площади оно больше, чем салонное зеркало.

В центральной части находится цветной 7-дюймовый дисплей. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона.

При необходимости экран можно выключить, как вручную, так и выбрав автоматический режим через заданный интервал времени.

Информативность INTEGO VX-800MR с выключенным экраном сохраняется, устройство поддерживает вывод голосовых и звуковых подсказок. Громкость регулируется.

Управляется при помощи группы из шести кнопок на нижнем торце. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат. Для удобства маркировка нанесена над кнопками с фронтальной стороны.

На внутренней части в углу расположена патч-антенна. При установке она не перекрывается салонным зеркалом. Рядом объектив с углом обзора 170 градусов. Шарнирное крепление с возможностями изменения линии горизонта и угла наклона.

На верхнем торце гнездо питания, слот для карты памяти, выход для подключения GPS-антенны и гнездо под подключение внешней камеры.

В этом видеорегистраторе используется внешняя GPS-антенна, выполненная в виде компактной коробки, фиксируемой при помощи двухстороннего скотча.

Адаптер питания с запасом по длине кабеля, позволяет организовать скрытую укладку в салоне автомобиля. Он оснащен механической кнопкой выключения. Также владелец получает пару сменных предохранителей.

Настройки

INTEGO VX-800MR предлагает детальные ручные настройки. Четыре раздела. В первом выставляются параметры работы активного радар-детектора. Пороги скорости для каждого из режимов. Выключение отдельных диапазонов.

Wi-Fi

Корректируется поведение GPS-информатора с выбором расстояния, отключения отдельных типов комплексов. Поддерживаются пользовательские точки. Меняются разрешение и длительность. Экспозиция и яркость. Общие настройки системы. Тип штампа записи.Есть встроенный Wi-Fi модуль. При его активации создается точка доступа. Подключаемся со смартфона и запускаем приложение. В главном окне выводится потоковое изображение с камеры и кнопка для получения фотоснимка.

В разделе настроек есть опция обновления прошивки и базы камеры. Отпадает необходимость использования ноутбука и извлечения карты памяти для проведения процедуры.

Также с экрана смартфона проводится настройка самого видеорегистратора. Просмотр файлов и перенос файлов в память смартфона.

Радар-детектор

Детектируется сигнал во всех диапазонах, используемых в России и СНГ систем. Доступен режим SMART с автоматическим выбором разрешенной скорости и дальности вывода оповещений. При нахождении на пути двух разных комплексов, выводиться предупреждение будет по нескольким камерам одновременно, исключая риск получения штрафа. Также есть следующие режимы: ТРАССА, ГОРОД 1 и ГОРОД 2. Последний является сигнатурным. В нем для детектирования используется библиотека сигнатур (подписей) радаров. Процессор проводит сверку получаемого сигнала с этой библиотекой.

На момент теста она включает данные по КОРДОН, СКАТ, РОБОТ, КРИС, ИСКРА, ЛАЗЕР, ЛИСД, АМАТА, ВОКОРД, АВТОПАТРУЛЬ, ОСКОН-СМ, КРЕЧЕТ, БИНАР, ВИЗАР, СТРЕЛКА и СОКОЛ. Для исключения ложных срабатываний применяется технология фильтрации помех Enhanced Detection Technology. За время длительных тестов она продемонстрировала свою эффективность в условиях эксплуатации в мегаполисе и на трассе.

Дальности вывода было достаточно для принятия решения и корректировки скорости движения. За время длительных тестов мы не встречали системы, по которым не было уведомлений.

Тесты

Дневная съемка INTEGO VX-800MR

Дополняет активный радар-детектор в INTEGO VX-800MR система информирования на основе базы стационарных точек и текущего местоположения. Для комплекса АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. База обновляется регулярно.

Ночная съемка INTEGO VX-800MR

За обработку сигнала с 2 МП матрицы PS5260 используется процессор AIT8336. Съемка ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.

INTEGO VX-800MR обзор

Номерные знаки читаемы в дневное и ночное время. Резкость держится по всей площади кадра. Для просмотра файлов не потребуется установка дополнительного программного обеспечения.

Итоги по INTEGO VX-800MR

INTEGO VX-800MR – высокоэффективный комбо-видеорегистратор, выполненный в виде накладки на салонное зеркало. Сигнатурное детектирование, фильтрация помех, детальные настройки, съемка в Full HD разрешении, поддержка емких накопителей, частое обновление базы стационарных точек и возможность скрытого монтажа. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".