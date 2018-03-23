Обзор двухканальных видеорегистраторов IROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7

2018-03-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - IROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7; [230]
Видеорегистраторы со скрытной установкой, как показала практика тестов и дискуссий с читателями, актуальны и востребованы. Чего стоит только отсутствие необходимости в ежедневной процедуре съема и установки на стекло во время длительной парковки. А если сюда добавить свободное пространство обзора и неприметность в салоне автомобиля, секрет успеха становится очевидным. Сегодня мы протестируем сразу две новинки IROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7, поддерживающие беспроводное подключение и синхронизацию со смартфоном, ADAS, двухканальную запись и скрытную установку.

IROAD DASH CAM Q9

Отличия между ними заключаются в цвете блока основной камеры, у IROAD DASH CAM Q9 она черная, у CAM Q7 серебристая. Более весомая разница в разрешении съемки на втором канале, со второй камеры младшая версия пишет в HD-разрешении, старшая в Full HD.
Обе модели уже доступны в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

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Комплектация

Поставляются в компактной коробке с темным минималистичным оформлением. Внутри комплектующие зафиксированы во вспененной подложке.

IROAD DASH CAM Q9

Комплект включает карту памяти, переходник на SD-карточку, комплект для прямого подключения питания площадку со скотчем, сменные полоски со скотчем, блок второй камеры, кабель подключения второй камеры, основной блок, беспроводной адаптер, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

IROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7 выполнены в виде компактного блока без встроенного дисплея. Продолговатая форма с блоком поворотной камеры.

IROAD DASH CAM Q9

Предусмотрена возможность изменения угла наклона, поворотом в пределах 45 градусов. В оптике используется группы из стеклянных линз с ИК-фильтром.

IROAD DASH CAM Q9

На стороне, обращенной к водителю, расположены два светодиодных индикатора. Один отображает процесс записи, второй активное GPS-подключение. Для информирования в обеих моделях предусмотрены голосовые уведомления, внятным женским голосом.

IROAD DASH CAM Q9

Произносятся все важные изменения в режимах работы, подсказки по системе активной помощи водителю ADAS. Эти оповещения не останутся без внимания и при работающей в салоне магнитоле.

IROAD DASH CAM Q9

Кнопки управления только две. Пригодятся они для ручного выключения видеорегистратора и защиты ролика от перезаписи во время движения.

IROAD DASH CAM Q9

Ставится и снимается на контактную площадку, фиксируемую при помощи двухстороннего скотча. Самопроизвольно не смещается.

IROAD DASH CAM Q9

Справа у IROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7 полноразмерный USB-порт, используемый для установки блока Wi-Fi. Он компактен и не заметен после установки.

IROAD DASH CAM Q9

На верхней грани слот под карту памяти формата microSD, защищенный резиновой заглушкой. Напомним, в комплекте уже идет накопитель объемом 16 Гбайт, избавляя владельца от дополнительных трат после покупки. Емкости его достаточно для повседневной эксплуатации, особенно с учетом возможностей быстрого резервного копирования файлов на смартфон и защиты важного ролика от перезаписи.

IROAD DASH CAM Q9

Здесь же порт для подключения внешней антенны, microUSB под вторую камеру и порт питания. Выбор в пользу внешней GPS-антенны улучшает качество и точность сигнала, а также избавляет от проблем в автомобилях, оснащенных стеклами с подогревом.

IROAD DASH CAM Q9

Вторая камера по дизайну напоминает основной блок, но с уменьшенными габаритами. На боковом торце microUSB, есть светодиодный индикатор с синей подсветкой для контроля активности.

IROAD DASH CAM Q9

Крепится на прозрачной ножке с двухсторонним скотчем. Механизм с возможностью поворота относительно оси крепления.

IROAD DASH CAM Q9

Подключается при помощи кабеля с двумя microUSB. Его длины достаточно для организации скрытого монтажа под обшивкой. Отдельно стоит отметить, что для питания вместо классического кабеля в прикуриватель, производитель изначально предложил готовый набор для прямого подключения.

IROAD DASH CAM Q9

Качество исполнения IROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7 не вызывает вопросов. Произведены обе модели в Корее.

Софт для смартфона

Поддержка Wi-Fi подключения используется для синхронизации со смартфонами, работающими на базе Android и iOS. Необходимо будет загрузить приложение iRoad. Процесс добавления организован дружелюбно и интуитивно понятно. Несколько шагов с наглядными подсказками.

IROAD DASH CAM Q9

На главном экрана доступны изображение модели и меню с быстрым доступом к разделам. Так с экрана смартфона можно будет провести детальные настройки системы. Выставив разрешение для двух камер и скорость съемки. Синхронизируется время, выставляются общие параметры системы, активируется функция ADAS. Задается сценария работы по событиям.

IROAD DASH CAM Q9

Можно просмотреть изображение с двух камер, переключаясь между ними. С этого экрана можно получить доступ к записям и сделать снимок экрана. Нужные файлы могут быть сохранены в память смартфона.

IROAD DASH CAM Q9

Софт для ПК

Программа для установки записана в память накопителя. После установки и подключения карты памяти, утилита при первом запуске проводит контроль актуальности прошивки. В главном окне отображается панель управления, изображение с двух камер, список файлов и карта с маршрутом движения.

IROAD DASH CAM Q9

Вместе с изображением выводятся данные по скорости, ускорению, положению и маршруту движения. Установка программы будет важна еще и для сохранения файлов в распространённых форматах, изначально они пишутся в проприетарном расширении.

IROAD DASH CAM Q9

IROAD DASH CAM Q9

В меню экспорта выводится список из доступных расширений. С окна программы можно провести настройки IROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7, которые при возврате карты памяти будут внесены в видеорегистратор.

IROAD DASH CAM Q9

Съемка

Старшая модель пишет двухканальное видео в разрешениях Full HD, младшая Full HD и HD. Скорость 30 кадров в секунду.

Качество съемки позволяет разобрать в деталях номерные знаки, участников движения, дорожные знаки и разметку. Ролики могут использоваться в качестве доказательной базы при рассмотрении в суде.

Ночные ролики с хорошим качеством детализации, картинка соответствует тому, что видит человеческий глаз. Номерные знаки остаются разборчивыми. Артефакты и смазанность отсутствуют.

Стоит учитывать, что в примерах по второму каналу, на картинку влияет установленная на стекло тонировка. Наличие второго канала записи позволит подстраховать водителя от спорных ситуаций и подстав.

Итоги по IROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7

IROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7 продемонстрировали отличное качество исполнения, стабильную работу и хорошую функциональность. Главным преимуществом этих видеорегистраторов является скрытная установка в салоне автомобиля и неприметность со стороны улицы. Среди дополнительных функций отметим беспроводное подключение с синхронизацией со смартфоном, двухканальную запись, систему ADAS. Младшая модель позволит сэкономить при покупке без ущерба основному функционалу, но с уменьшением разрешения для второй камеры.

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