Обзор двухканальных видеорегистраторов IROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7

Видеорегистраторы со скрытной установкой, как показала практика тестов и дискуссий с читателями, актуальны и востребованы. Чего стоит только отсутствие необходимости в ежедневной процедуре съема и установки на стекло во время длительной парковки. А если сюда добавить свободное пространство обзора и неприметность в салоне автомобиля, секрет успеха становится очевидным. Сегодня мы протестируем сразу две новинки IROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7, поддерживающие беспроводное подключение и синхронизацию со смартфоном, ADAS, двухканальную запись и скрытную установку.
Отличия между ними заключаются в цвете блока основной камеры, у IROAD DASH CAM Q9 она черная, у CAM Q7 серебристая. Более весомая разница в разрешении съемки на втором канале, со второй камеры младшая версия пишет в HD-разрешении, старшая в Full HD. Обе модели уже доступны в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
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КомплектацияПоставляются в компактной коробке с темным минималистичным оформлением. Внутри комплектующие зафиксированы во вспененной подложке.
Комплект включает карту памяти, переходник на SD-карточку, комплект для прямого подключения питания площадку со скотчем, сменные полоски со скотчем, блок второй камеры, кабель подключения второй камеры, основной блок, беспроводной адаптер, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видIROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7 выполнены в виде компактного блока без встроенного дисплея. Продолговатая форма с блоком поворотной камеры.
Предусмотрена возможность изменения угла наклона, поворотом в пределах 45 градусов. В оптике используется группы из стеклянных линз с ИК-фильтром.
На стороне, обращенной к водителю, расположены два светодиодных индикатора. Один отображает процесс записи, второй активное GPS-подключение. Для информирования в обеих моделях предусмотрены голосовые уведомления, внятным женским голосом.
Произносятся все важные изменения в режимах работы, подсказки по системе активной помощи водителю ADAS. Эти оповещения не останутся без внимания и при работающей в салоне магнитоле.
Кнопки управления только две. Пригодятся они для ручного выключения видеорегистратора и защиты ролика от перезаписи во время движения.
Ставится и снимается на контактную площадку, фиксируемую при помощи двухстороннего скотча. Самопроизвольно не смещается.
Справа у IROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7 полноразмерный USB-порт, используемый для установки блока Wi-Fi. Он компактен и не заметен после установки.
На верхней грани слот под карту памяти формата microSD, защищенный резиновой заглушкой. Напомним, в комплекте уже идет накопитель объемом 16 Гбайт, избавляя владельца от дополнительных трат после покупки. Емкости его достаточно для повседневной эксплуатации, особенно с учетом возможностей быстрого резервного копирования файлов на смартфон и защиты важного ролика от перезаписи.
Здесь же порт для подключения внешней антенны, microUSB под вторую камеру и порт питания. Выбор в пользу внешней GPS-антенны улучшает качество и точность сигнала, а также избавляет от проблем в автомобилях, оснащенных стеклами с подогревом.
Вторая камера по дизайну напоминает основной блок, но с уменьшенными габаритами. На боковом торце microUSB, есть светодиодный индикатор с синей подсветкой для контроля активности.
Крепится на прозрачной ножке с двухсторонним скотчем. Механизм с возможностью поворота относительно оси крепления.
Подключается при помощи кабеля с двумя microUSB. Его длины достаточно для организации скрытого монтажа под обшивкой. Отдельно стоит отметить, что для питания вместо классического кабеля в прикуриватель, производитель изначально предложил готовый набор для прямого подключения.
Качество исполнения IROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7 не вызывает вопросов. Произведены обе модели в Корее.
Софт для смартфонаПоддержка Wi-Fi подключения используется для синхронизации со смартфонами, работающими на базе Android и iOS. Необходимо будет загрузить приложение iRoad. Процесс добавления организован дружелюбно и интуитивно понятно. Несколько шагов с наглядными подсказками.
На главном экрана доступны изображение модели и меню с быстрым доступом к разделам. Так с экрана смартфона можно будет провести детальные настройки системы. Выставив разрешение для двух камер и скорость съемки. Синхронизируется время, выставляются общие параметры системы, активируется функция ADAS. Задается сценария работы по событиям.
Можно просмотреть изображение с двух камер, переключаясь между ними. С этого экрана можно получить доступ к записям и сделать снимок экрана. Нужные файлы могут быть сохранены в память смартфона.
Софт для ПКПрограмма для установки записана в память накопителя. После установки и подключения карты памяти, утилита при первом запуске проводит контроль актуальности прошивки. В главном окне отображается панель управления, изображение с двух камер, список файлов и карта с маршрутом движения.
Вместе с изображением выводятся данные по скорости, ускорению, положению и маршруту движения. Установка программы будет важна еще и для сохранения файлов в распространённых форматах, изначально они пишутся в проприетарном расширении.
В меню экспорта выводится список из доступных расширений. С окна программы можно провести настройки IROAD DASH CAM Q9 и IROAD DASH CAM Q7, которые при возврате карты памяти будут внесены в видеорегистратор.