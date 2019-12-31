Обзор городского электробайка IconBIT E-Bike K202

Каждый крупный город сегодня задыхается от пробок, и даже строительство дополнительных разъездов и дорог не способно решить проблему. Чтобы не стоять в заторах, с каждым годом все больше людей пересаживаются на более маневренные виды транспорта: скутеры или велосипеды. Впрочем, и тут есть нюансы: для управления первым нужны права, а во втором случае далеко без хорошей выносливости не доедешь. Более рациональным станет выбор в пользу городских электровелосипедов. Об одном из них мы сегодня и расскажем - IconBIT E-Bike K202.

Колеса

Байки с привычными нам 26-29 дюймовыми колесами имеют хорошую проходимость и могут обеспечивать большую максимальную скорость, зато велосипеды на небольших движителях лучше маневрируют, быстрее набирают и сбрасывают скорость, а также проще форсируют возвышенности. А поскольку данная модель – городская, и подразумевается, что большую часть времени она будет эксплуатироваться в режиме разгон-торможение и объезжать препятствия, то установленные здесь небольшие 14-дюймовые колеса шириной 56 мм – правильный выбор. Впрочем, даже они позволяют велосипеду легко преодолевать лежащих полицейских и низкие бордюры.

Колеса безспицевые и каждое оборудовано дисковыми тормозами. Управление каждым осуществляется раздельно с помощью соответствующего рычажка на руле. Подобная конструкция заметно эффективнее останавливает байк, но требует привыкания, так как при резкой блокировке колеса на скорости, есть шанс перелететь через руль. А вот педалями тормозить тут не получится. Над колесами установлены крылья, предохраняющие от брызг.

Несущая система

Рама выполнена из стали. Она складная, что заметно облегчает транспортировку велосипеда: в сложенном состоянии, его размеры всего 73x72x47 см. Перед началом использования необходимо разложить байк и настроить седло и руль под себя.

Они имеют широкий диапазон регулировки по высоте, позволяя использовать велик людям, чей рост находится в пределах от 120 см до 190 см. Вес водителя не должен превышать 120 кг. Вся фиксация выполняется вручную, без дополнительных инструментов. Люфтов в сочленениях нет, а выдвижные узлы не складываются, если это не нужно. Несмотря на кажущуюся миниатюрность, весит байк 25 кг.

Передняя вилка снабжена амортизирующими элементами, которые скрадывают неровности при движении. Седло довольно жесткое (для длительных поездок рекомендуется использовать такие), но никто вам не помешает заменить его более комфортабельным. Педали складываются, чтобы не задевать за ноги, пока катишь велосипед рядом. При желании, их также можно заменить.

Рулевое управление

Руль здесь прямого типа, с накладными пластиковыми ручками. Под большим пальцем левой руки находится управляющая панель с парой кнопок и переключателем. С ее помощью включается свет фар, подается сигнал (довольно громкий) и меняется режим помощи от двигателя (малая, средняя или высокая). Рядом расположен держатель для телефона с USB-разъемом, поэтому велосипед может использоваться в качестве повербанка во время навигации. За держателем находится механический звонок.

На правой части располагается гнездо ключа зажигания: повернул –получаешь помощь от электромотора, вернул обратно – и снова под вам обычный велосипед. С помощью комплектного брелока, можно удаленно заводить и ставить байк на сигнализацию – стоит кому-то его сдвинуть с места, как он начнет подавать пронзительные сигналы. Рядом расположено табло, показывающее заряд батареи.

Мотор и батарея

Правая рукоять представляет собой «педаль газа»: поворот ее на себя превращает велосипед в скутер: двигатель самостоятельно начинает разгонять байк, при этом, можно либо крутить педали, либо дать ногам отдохнуть.От педального блока отходит цепь к заднему движителю, внутри которого расположен тихий бесщеточный мотор с планетарным редуктором мощностью 250 Вт. Не стоит пугаться невысоких характеристик, ведь согласно ПДД, все транспортные средства, оборудованные мотором более высокой мощности, требуют наличия прав категории М. Механизм переключения передач отсутствует.

За сиденьем установлена съемный литий-ионный аккумулятор, который фиксируется там с помощью ключа. Его емкость составляет 8 Ач, сила тока – 8 А, напряжение – 48 В. Применяются ячейки ведущих компаний, а запатентованная технология SMART Battery Management System защищает батарею от перезаряда. Для удобства, имеется рукоять для переноски, а зарядка осуществляется от домашней сети с помощью дополнительного блока в течение 5 часов.

На велосипеде установлены не отражатели, а полноценные LED-фары: впереди – белая, а сзади – красная. Такой подход заметно увеличивает безопасность в темное время суток. Проводка располагается снаружи и заключена в специальную защитную оплетку. Все компоненты защищены от влаги, поэтому на байке можно без проблем ездить в дождь.

Дополнительные элементы

Для удобства переноски велосипеда на короткие дистанции предусмотрена специальная рукоять. На раме можно закрепить емкость для воды. Над задним движителем находится мягкое сиденье, а на уровне оси – откидные подставки для ног. Более или менее удобно там окажется лишь детям-дошкольникам. Там же расположили откидную ножку для стоянки. Отдельно продается специальная навесная сумка для продуктов, крепящаяся на руль.

Режимы работы

«Режим велосипеда» - зажигание выключено. Используется лишь ноги для движения. Максимальная скорость на горизонтальной дороге - 20 км/ч, а пройденный пусть ничем не ограничен. Стоит только отметить, что накатом байк будет двигаться несколько хуже, чем обычный велосипед.

«Режим скутера» - зажигание включено, ручка на руле повернута. Ноги отдыхают, предоставив разгон электродвигателю. Максимальная скорость не более 15 км/ч, а пробег около 30 км (для меня), но если ваш вес меньше 60 кг, то можно рассчитывать на все 45 км. Мощности хватает, чтобы подняться на уклон 7-8%.

«Режим помощника» - зажигание включено, ручку не трогаем. Вращаем педали, а двигатель облегчает задачу, тоже создавая момент (до 80% от суммарного). Хотя ехать быстрее 20 км/ч у меня не вышло, но вот пройденный на одном заряде путь увеличился до 100 км.

«Режим разгона» - зажигание включено, ручка на руле повернута, дополнительно крутим педали. На горизонтальной дороге мой рекорд был 30 км/ч, а на уклоне удалось достигнуть 40 км/ч. Ехать быстрее уже вряд ли получится, так как не успеваешь крутить педали, чтобы дать дополнительный момент. Максимальный путь соответствует «Режиму скутера».

Личные впечатления

На IconBIT E-Bike K202 можно передвигаться несколькими способами:Поначалу кататься на байке со столь небольшими колесами довольно непривычно, но привыкнув, начинаешь ценить все их преимущества. В отличие от традиционного велосипеда, на IconBIT E-Bike K202 очень легко трогаться: нужно всего лишь сесть, а движение начнет электродвигатель. «Режим скутера» – просто великолепная вещь: при длительных заездах, бывает, силы заканчиваются, и тогда байк начинает вести тебя сам. Благодаря опции круиз-контроль (активируется автоматически после удержания рукояти «газа» более 5 с), велик может двигаться в этом режиме без необходимости «газовать».

Благодаря «режиму помощи», подъемы преодолеваются без усилий. Электрическая и механическая система оповещения, а также фонари позволяют чувствовать себя значительно увереннее на дороге. Хороший запас хода позволяет не задумываться, хватит ли заряда на поездку. Довольно удобно маневрировать в пробке, благодаря чему можно добраться до работы даже быстрее, чем на автомобиле. А вот съезжать и заезжать на тротуар не всегда удобно ввиду малого диаметра колес.

Вывод

Электровелосипеды – высокотехнологичные машины, которые могут ломаться, поэтому довольно важно наличие гарантийного и постгарантийного обслуживания. Если заказать велик из Китая, то, конечно, можно сэкономить пару тысяч, но вот если он сломается, то это потребует от вас намного более значительной суммы. У IconBIT же уже отлажена сеть сервисных центров по всей стране.IconBIT E-Bike K202 – отличное городское транспортное средство: небольшие колеса повышают маневренность, хороший запас хода позволяет не беспокоиться о том, что батарея разрядится в пути, а «режим скутера» дает возможность двигаться, не прилагая усилий. Благодаря складной конструкции, велосипед удобно транспортировать в машине, а после приводить в рабочее состояние голыми руками. Конструкция не ограничивает владельца в росте, а ее надежность и хорошее сервисное обслуживание сведет к минимуму дополнительные расходы. Самое же приятное, что цена в 39 тычяч рублей заметно ниже, чем у байков с большими колесами.Автор: Артем Костенко