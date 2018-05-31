Обзор Inspector Octopus. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информатор

2018-05-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Inspector Octopus; [197]
В наше распоряжение попал, анонсированный в конце зимы 2018 года, двухканальный видеорегистратор Inspector Octopus. Особенностью новинки стало оснащение встроенным GPS-модулем, который помимо фиксации скорости движения, умеет выводить информацию по стационарно размещенным камера фиксации нарушений ПДД. Как показала практика тестов, такие модели в условиях городской эксплуатации, позволяют свести к нулю количество получаемых «писем счастья».

Inspector Octopus

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Inspector Octopus в коробке с подробным описанием технических характеристик и особенностей его работы. В комплекте с основным устройством, покупатель получает вторую камеру с кабелем для её подключения, крепление с двухсторонним скотчем, крепление с вакуумной присоской, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Inspector Octopus

Внешний вид

Выполнен Inspector Octopus в стильном корпусе вытянутой формы с закругленными углами. Сборка проведена качественно.

Inspector Octopus

На фронтальной стороне расположен объектив камеры, собранный из группы стеклянных линз, с хромированной окантовкой по периметру. В этой модели используется оптика с диафрагмой F1.8.

Inspector Octopus

Со стороны водителя 3-дюймовый дисплей с разрешением 960 на 240 пикселей. На него выводится изображение с двух камер, нажатием на кнопку можно переключать приоритет отображения между камерами.

Inspector Octopus

Внешнюю камеру можно ставить как внутри салона на заднее стекло, так и разместив снаружи на номерном знаке. Она может выступать хорошим помощником во время парковки.

Inspector Octopus

Длины кабеля подключения достаточно для организации скрытого монтажа внутри салона, это же относится и к комплектному зарядному устройству. Также стоит отметить наличие USB-разъема с возможностью зарядки смартфона или подключения дополнительного устройства.

Inspector Octopus

Предусмотрели два варианта крепления. Пользователь может выбрать между креплением с двухсторонним скотчем и традиционной вакуумной присоской. Площадка со скотчем меньше по высоте и фиксируется надежней в условиях перепада температур в России.

Inspector Octopus

Паз под крепление находится на верхнем торце Inspector Octopus. Снимается и ставится боковым сдвигом.

Inspector Octopus

Справа слот для карты памяти формата microSD, miniUSB для подачи питания и microHDMI с поддержкой вывода изображения на внешний монитор.

Inspector Octopus

Inspector Octopus

На нижнем торце пять хромированных кнопок управления. Для удобства взаимодействия на экран в виде иконок выводятся соответствующие им действия.

Inspector Octopus

Настройки

Опции настроек выведены общим списком. Пользователь сможет настроить съемку основной и дополнительной камер. Задать сценарий работы для GPS-информатора. Выставить печать номерного знака и активировать режимы помощи водителю во время движения. С экрана видеорегистратора можно просмотреть отснятые ранее файлы.

Inspector Octopus

GPS-информатор

Inspector Octopus использует базу стационарно расположенных камер контроля нарушений ПДД. При приближении к ним на экран выводится информация по разрешенной скорости и типу камеры, сопровождается все это внятными голосовыми подсказками. В базе присутствуют все типы камер. Обновления выходят ежемесячно.

Inspector Octopus

Видеозапись

Inspector Octopus на основном канале ведет съемку в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду, вторая камера пишет в HD разрешении. Ролики пишутся в расширении MOV с кодеком H.264. Они распределяются под двум отдельным папкам. Предусмотрена возможность защиты роликов от перезаписи.

Номерные знаки автомобилей хорошо читаемы как в своем потоке, так и встречном. Резкость держится по всей площади кадра. Дополнительно фиксируется скорость и маршрут движения.

Ночью снимает лучше, чем большинство протестированных ранее моделей. Номерные знаки остаются читаемыми. Компенсируется яркий свет от фонарей и фар автомобилей.

Итоги по Inspector Octopus

Золото. Выбор редакции MegaObzorInspector Octopus станет отличным выбором при поиске видеорегистратора в автомобиль. Он демонстрирует высокое качество съемки, поддерживает двухканальную съемку и парковочный режим, а также позволяет сэкономить на штрафах за превышение скорости и нарушение других правил ПДД. В условиях мегаполиса он заменяет функционал отдельно устанавливаемого радар-детектора. Из приятных мелочей, отметим наличие в комплекте двух вариантов крепления и возможность скрытого монтажа в салоне.
Inspector Octopus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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