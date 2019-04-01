Обзор Inspector Raptor. Компактный и недорогой видеорегистратор

2019-04-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Inspector Raptor; [396]
Сегодня героем нашего обзора будет компактный видеорегистратор Inspector Raptor с поддержкой съемки в Full HD разрешение с углом обзора в 150 градусов. Он не требует много места на лобовом стекле и остается не приметным со стороны улицы. Есть функция интервальной съемки с заданным интервалом, при просмотре таких роликов изображение будет выглядеть ускоренным.

Inspector Raptor

Средняя стоимость составляет 3600 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Inspector Raptor обзор

Комплектация

Inspector Raptor

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным оформлением и подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Inspector Raptor

Внешний вид

Inspector Raptor

Общие габариты Inspector Raptor составляют 55x60x30 мм. Выполнен в очень компактном корпусе, сопоставимым со спичечным коробком.

Inspector Raptor

Лицевая сторона с матовой текстурой. По центру объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 150 градусов. Есть хромированная окантовка.

Inspector Raptor

Выводится изображение на 2-дюймовый цветной экран с разрешением 960 на 240 пикселей.

Inspector Raptor

Под экраном четыре механические кнопки с нанесенной маркировкой. Ход кнопок короткий. Разобраться с управлением будет не сложно.

Inspector Raptor

На правой грани microUSB, используемый для подачи питания и выгрузки файлов на компьютер без извлечения карты памяти.

Inspector Raptor

Сверху паз под комплектное крепление. Выбор сделан в пользу надежного и удобного крепежа с двухсторонним скотчем. Оно не отлипает при низких температурах и не выступает заметно за пределы плоскости лобового стекла.

Inspector Raptor

Можно поворачивать вокруг оси и изменять угол наклона. Регистратор не трясется при движении по неровным дорогам.

Inspector Raptor

Запись ведется на карту памяти формата microSD, поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.

Inspector Raptor

Настройка

В настройках можно изменить разрешение съемки, длительность роликов, провести корректировку общих параметров работы. Провести корректировку яркости и экспозиции. Доступен режим Time Lapse с выбором степени ускорения. С экрана видеорегистратора можно будет просмотреть ранее отснятые файлы.

Inspector Raptor

Тесты

Построен Inspector Raptor на базе платформы GeneralPlus GPCV2159A с матрицей Aptina AR0330. Запись ведется в разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Объектив с диафрагмой F/1.8.

Дневная съемка Inspector Raptor

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Записанные ролики могут использоваться в качестве доказательной базы.

Ночная съемка Inspector Raptor

Итоги по Inspector Raptor

Inspector Raptor недорогой и компактный видеорегистратор с поддержкой съемки с высоким качеством. Поддержка записи по движению и удару. Удобное и функциональное крепление на лобовое стекло и возможность скрытого монтажа.

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