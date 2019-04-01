Обзор Inspector Raptor. Компактный и недорогой видеорегистратор

Сегодня героем нашего обзора будет компактный видеорегистратор Inspector Raptor с поддержкой съемки в Full HD разрешение с углом обзора в 150 градусов. Он не требует много места на лобовом стекле и остается не приметным со стороны улицы. Есть функция интервальной съемки с заданным интервалом, при просмотре таких роликов изображение будет выглядеть ускоренным.
Средняя стоимость составляет 3600 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Inspector Raptor обзор
Комплектация
Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным оформлением и подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид
Общие габариты Inspector Raptor составляют 55x60x30 мм. Выполнен в очень компактном корпусе, сопоставимым со спичечным коробком.
Лицевая сторона с матовой текстурой. По центру объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 150 градусов. Есть хромированная окантовка.
Выводится изображение на 2-дюймовый цветной экран с разрешением 960 на 240 пикселей.
Под экраном четыре механические кнопки с нанесенной маркировкой. Ход кнопок короткий. Разобраться с управлением будет не сложно.
На правой грани microUSB, используемый для подачи питания и выгрузки файлов на компьютер без извлечения карты памяти.
Сверху паз под комплектное крепление. Выбор сделан в пользу надежного и удобного крепежа с двухсторонним скотчем. Оно не отлипает при низких температурах и не выступает заметно за пределы плоскости лобового стекла.
Можно поворачивать вокруг оси и изменять угол наклона. Регистратор не трясется при движении по неровным дорогам.
Запись ведется на карту памяти формата microSD, поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.
НастройкаВ настройках можно изменить разрешение съемки, длительность роликов, провести корректировку общих параметров работы. Провести корректировку яркости и экспозиции. Доступен режим Time Lapse с выбором степени ускорения. С экрана видеорегистратора можно будет просмотреть ранее отснятые файлы.