Обзор Intego VX-850FHD. Недорогой видеорегистратор с магнитным креплением

2019-10-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Intego VX-850FHD; [192]
Большинство российских автолюбителей ежедневно вынуждены снимать с лобового стекла установленный видеорегистратор, снижая риск кражи устройства на время длительной парковки. Неудивительно, помимо потери оборудования, потребуются серьезные затраты на замену разбитого стекла. В новинке Intego VX-850FHD эта процедура заметно упрощена.

Intego VX-850FHD

Относится она к недорогому ценовому сегменту, рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Intego VX-850FHD обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным оформлением. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.

Intego VX-850FHD

Внешний вид

Выполнен Intego VX-850FHD в компактном корпусе. Несмотря на невысокую стоимость, корпус металлический.

Intego VX-850FHD

Лицевая панель окрашена в черный цвет. Со стороны улицы устройство не привлекает к себе повышенного внимания.

Intego VX-850FHD

На фронтальной стороне расположен объектив с углом обзора в 150 градусов, собранный из группы стеклянных линз.

Intego VX-850FHD

Слева слот для карты памяти формата microSD. Заявлена поддержка накопителей объемом до 32 Гбайт. Ниже кнопка включения.

Intego VX-850FHD

С противоположной стороны механические кнопки управления с нанесенной маркировкой. Зафиксированы в корпусе хорошо.

Intego VX-850FHD

Картинка выводится на 2-дюймовый цветной дисплей. Оно хорошо читается под разными углами наклона. Поддерживается режим автоматического выключения через заданный интервал времени.

Intego VX-850FHD

На верхнем торце выведен miniUSB-разъем, используемый для подачи питания. Комплектный адаптер с запасом по длине кабеля, позволяющий организовать аккуратный монтаж в салоне.

Intego VX-850FHD

В Intego VX-850FHD используется магнитное крепление. Подсоединяется к площадке с двухсторонним скотчем. В собранном состоянии он только незначительно выступает за пределы лобового стекла.

Intego VX-850FHD

Снимается и ставится без усилий. При движении по неровным дорогам не дребезжит. Можно поворачивать в стороны, а также развернуть сам видеорегистратор на 180 градусов, направив в салон автомобиля.

Intego VX-850FHD

Настройки

В настройках владелец получает доступ к выбору разрешения и длительности съемки. Корректировки дополнительных параметров. Отключаются и включаются модули.

Intego VX-850FHD

Просматриваются отснятые ранее файлы. Доступен режим фотосъемки.

Intego VX-850FHD

Тесты

С матрицы SC2053P 2Mp обрабатывает изображение процессор GP 5168. Intego VX-850FHD поддерживает беспрерывную съемку в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение MOV с кодеком H.264.

Дневная съемка Intego VX-850FHD

Номерные знаки хорошо читаемы в своем и соседнем потоках. Резкость держится по всей площади кадра.

Итоги по Intego VX-850FHD

Intego VX-850FHD – недорогой видеорегистратор с удобным типом крепления. Full HD съемка, металлический корпус, возможность скрытого монтажа, детальные настройки, аккуратный внешний вид.

Комментарии и отзывы Intego VX-850FHD
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