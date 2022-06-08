Обзор KazEr Avangard. Видеорегистратор-зеркало с GPS-информатором

Большинство автолюбителей сталкиваются с необходимостью снятия видеорегистратора с лобового стекла на время длительной парковки предотвращая кражу. Тестируемый сегодня KazEr Avangard, выполненный в формате накладки на салонное зеркало, лишен этого недостатка. Помимо этого, он не отнимает полезной площади лобового стекла, помогает во время парковки, эффективно закрывая вопрос слепой зоны при движении задним ходом.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает основной блок, зарядное устройство в прикуриватель, набор крепежа, внешнюю камеру с интерфейсным кабелем, руководство пользователя на русском языке

KazEr Avangard обзор

Внешний вид

Для фиксации в автомобиле этот видеорегистратор использует салонное зеркало. За счет особенностей исполнения он универсален и подходит под авто с разным типом кузова.

Крепится при помощи двух резиновых скоб, обеспечивающих плотный прижим и отсутствие дрожания при движении по неровным дорогам.

Объектив размещен на выдвижном блоке, таким образом можно будет отрегулировать его положения в зависимости от ширины салонного зеркала.

В его оптической группе используются стеклянные линзы. Угол обзора камеры составляет 170 градусов. Есть возможность изменения линии горизонта и угла наклона.

Сторону водителя у KazEr Avangard занимает ровный зеркальный элемент с антибликовым покрытием. Общее качество сборки соответствует моделям премиального уровня.

Всю площадь занимает цветной 9.66-дюймовый дисплей. Информация с него читается под разными углами наклона. Управление сенсорное. На касания реагировал корректно, без видимых задержек. Интерфейс адаптирован под управление пальцами.

Есть несколько вариантов вывода картинки с двух камер. Это как сочетание с двух в режиме окно-в-окне, а также вывод только с одной из них.

Мы в ходе эксплуатации выводили изображение с задней камеры. Такой вывод обеспечивает эффективный обзор пространства позади автомобиля, закрывая вопрос слепой зоны, которая есть в любом штатном салоном зеркале. Отметим также режим автоматического перевода на вторую камеру с выводом парковочной разметки. Для нее необходимо подключить кабель с красной оплеткой к питанию фонаря заднего хода. Помимо традиционного взаимодействия с интерфейсом, можно будет поднимать и опускать выводимое на экран изображение.

Для удобства подвода кабелей и скрытого монтажа в салоне автомобиля разъемы сосредоточены на верхней грани. Этот набор включает гнездо для второй камеры и miniUSB для питания. Запись KazEr Avangard ведет на карту памяти формата microSD. Тесты вели с накопителем объемом 256 Гбайт. Снимать видеорегистратор на время парковки необходимости нет. Он не привлекает внимание со стороны улицы. При этом можно активировать запись при срабатывании датчика удара или движения.

GPS-информатор

Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе. Устанавливается на заднее стекло или в районе номерного знака.Установленный в KazEr Avangard модуль GPS автоматически выставляет корректную дату и время. На холодный старт уходило минимальное время. Точность определения скорости и местоположения высокие.

Видеорегистратор поддерживает вывод предупреждений по стационарным камерам и радарам. При приближении к такому комплексу выводится голосовое и визуальное предупреждение. Включает оно разрешённую скорость на участке и текущую, а также тип комплекса.

Настройки

Обновления для него выходят регулярно. Наиболее полная база, в которую входят Россия и СНГ.Стартовый экран настроек KazEr Avangard оформлен в виде ряда плиток: регистратор, информатор, файлы, фотосъемка и меню. Интерфейс на русском языке.

С экрана можно будет просмотреть отснятые ранее файлы. Удалить или защитить ролики от перезаписи.

Меню управления в виде списка опций. Здесь приведены пункты по детальной корректировке параметров видеосъемки. Задать разрешение видеосъемки, включить ночную съемку, активировать дополнительные модули.

Управлять предупреждениями информатора. Выставить лимит скорости, провести корректировку отображаемой скорости.

Видеосъемка

Дневная съемка KazEr Avangard

Ночная съемка KazEr Avangard

День вторая камера KazEr Avangard

Ночь вторая камера KazEr Avangard

Итоги

Оснащен процессором JIELI 5601 и матрицей GC2053. Оба канала пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Отметим высокую детализацию и четкость снимаемых роликов. Номерные знаки хорошо читаемы.KazEr Avangard – двухканальный видеорегистратор зеркало с поддержкой вывода предупреждений по стационарным системам контроля нарушений ПДД. Сенсорное управление, дисплей занимающий всю площадь лицевой стороны, съемка в Full HD на двух канала, поддержка емких карт памяти, регулярное обновление базы камер, скрытый монтаж в салоне автомобиля.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".