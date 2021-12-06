Обзор KazEr Flash GPS. Двухканальный видеорегистратор для такси и служебного транспорта

Необходимость наличия видеорегистратора для съемки происходящего на дороге сейчас очевидна для большинства автолюбителей, именно видеозапись становится решающим аргументом при возникновении споров во время дорожных происшествий, а также страховкой от мошенников. Но за последнее время наблюдается и рост противоправных, а также провоцирующих действий со стороны пассажиров в такси. Тестируемый сегодня видеорегистратор KazEr Flash GPS поддерживает двухканальный режим съемки, фиксируя как дорогу, так и салон автомобиля.

KazEr Flash GPS

Комплектация

Его комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, антенну GPS, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по его характеристикам.

KazEr Flash GPS

KazEr Flash GPS обзор

Внешний вид

Корпус компактный, выполнен в форме тубуса. На лобовом стекле занимает ограниченную площадь. Можно будет установить в верхней зоне лобового стекла, не ограничивая обзор.

KazEr Flash GPS

Длина питающего кабеля составляет 3 метра. Всю лишнюю длину кабелей можно будет спрятать под обшивкой.

KazEr Flash GPS

Для фиксации используется присоска с прижимной ножкой. У нее отсутствуют выступающие элементы, поддерживает поворот вокруг оси. При эксплуатации в зимнее время не наблюдали проблем с надежностью крепежа.

KazEr Flash GPS

В комплекте с видеорегистратором идет внешняя GPS-антенна. Такая ее реализация позволяет получить точность определения скорости и сократить время на холодный старт даже в автомобилях с обогревом лобового стекла, подобрав оптимальное место размещения.

KazEr Flash GPS

Кабель питания подключается сквозным способом. Это еще один плюс в пользу аккуратного и скрытого монтажа.

KazEr Flash GPS

На боковой грани корпуса KazEr Flash GPS расположен блок с дополнительной камерой. Его можно вращать, выбирая оптимальный угол съемки салона.

KazEr Flash GPS

По краям от объектива распределены ИК-диоды, активируемые в ночное время. С ними сохраняется детализация при отсутствии естественного или искусственного освещения.

KazEr Flash GPS

На основной части расположен цветной 1.5-дюймовый дисплей, с помощью которого можно будет контролировать изображение с двух камер. Между ними можно переключаться нажатием на клавишу.

KazEr Flash GPS

Управляется видеорегистратор при помощи пяти механическим кнопок, расположенных на нижней грани. Для удобства поиска нужной маркировка нанесена на нижнем торце.

KazEr Flash GPS

Переключение на вывод изображения со второй камеры, видимое пассажиру, станет хорошей профилактикой возможных правонарушений и провокаций со стороны клиентов.

KazEr Flash GPS

Главная камера направлена в сторону дорогу, ее оптическая группа состоит из шести стеклянных линз с углом обзора 170 градусов.

KazEr Flash GPS

Запись устройство ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем объемом 128 Гбайт.

Настройка

Интерфейс управления у KazEr Flash GPS на русском языке. Разделен на две вкладки. В основной ведется корректировка разрешения съемки, длительности роликов. Настраивается HDR и экспозиция.

KazEr Flash GPS

Включается обнаружение движения и G-сенсор. Срабатывание этих датчиков можно использовать для съемки во время парковки.

KazEr Flash GPS

Общие параметры работы.

KazEr Flash GPS

Тесты

Оснащен процессором JIELI 5601 с матрицей SC236P. Основной канал пишет с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Детализация снимаемых роликов высокая.

Дневная запись KazEr Flash GPS

Ночная запись KazEr Flash GPS

Второй канал с разрешением HD1280p со скоростью 30 кадров в секунду.

Вторая камера день KazEr Flash GPS

Вторая камера ночь KazEr Flash GPS

Вместе с видеопотоком фиксируется маршрут и скорость.

Итоги

KazEr Flash GPS – двухканальный видеорегистратор, который можно рекомендовать для тех, кто работает или подрабатывает в такси, а также в качестве видеорегистратора в служебный транспорт, а также грузовые автомобили. Съемка происходящего в салоне автомобиля позволит эффективно себя подстраховать от противоправных действий со стороны пассажиров, а также вести контроль действий своих сотрудников.
Комментарии и отзывы KazEr Flash GPS
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