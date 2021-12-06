Обзор KazEr Flash GPS. Двухканальный видеорегистратор для такси и служебного транспорта

Необходимость наличия видеорегистратора для съемки происходящего на дороге сейчас очевидна для большинства автолюбителей, именно видеозапись становится решающим аргументом при возникновении споров во время дорожных происшествий, а также страховкой от мошенников. Но за последнее время наблюдается и рост противоправных, а также провоцирующих действий со стороны пассажиров в такси. Тестируемый сегодня видеорегистратор KazEr Flash GPS поддерживает двухканальный режим съемки, фиксируя как дорогу, так и салон автомобиля.

Комплектация

Его комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, антенну GPS, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по его характеристикам.

KazEr Flash GPS обзор

Внешний вид

Корпус компактный, выполнен в форме тубуса. На лобовом стекле занимает ограниченную площадь. Можно будет установить в верхней зоне лобового стекла, не ограничивая обзор.

Длина питающего кабеля составляет 3 метра. Всю лишнюю длину кабелей можно будет спрятать под обшивкой.

Для фиксации используется присоска с прижимной ножкой. У нее отсутствуют выступающие элементы, поддерживает поворот вокруг оси. При эксплуатации в зимнее время не наблюдали проблем с надежностью крепежа.

В комплекте с видеорегистратором идет внешняя GPS-антенна. Такая ее реализация позволяет получить точность определения скорости и сократить время на холодный старт даже в автомобилях с обогревом лобового стекла, подобрав оптимальное место размещения.

Кабель питания подключается сквозным способом. Это еще один плюс в пользу аккуратного и скрытого монтажа.

На боковой грани корпуса KazEr Flash GPS расположен блок с дополнительной камерой. Его можно вращать, выбирая оптимальный угол съемки салона.

По краям от объектива распределены ИК-диоды, активируемые в ночное время. С ними сохраняется детализация при отсутствии естественного или искусственного освещения.

На основной части расположен цветной 1.5-дюймовый дисплей, с помощью которого можно будет контролировать изображение с двух камер. Между ними можно переключаться нажатием на клавишу.

Управляется видеорегистратор при помощи пяти механическим кнопок, расположенных на нижней грани. Для удобства поиска нужной маркировка нанесена на нижнем торце.

Переключение на вывод изображения со второй камеры, видимое пассажиру, станет хорошей профилактикой возможных правонарушений и провокаций со стороны клиентов.

Главная камера направлена в сторону дорогу, ее оптическая группа состоит из шести стеклянных линз с углом обзора 170 градусов.

Настройка

Запись устройство ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с накопителем объемом 128 Гбайт.Интерфейс управления у KazEr Flash GPS на русском языке. Разделен на две вкладки. В основной ведется корректировка разрешения съемки, длительности роликов. Настраивается HDR и экспозиция.

Включается обнаружение движения и G-сенсор. Срабатывание этих датчиков можно использовать для съемки во время парковки.

Общие параметры работы.

Тесты

Дневная запись KazEr Flash GPS

Ночная запись KazEr Flash GPS

Вторая камера день KazEr Flash GPS

Вторая камера ночь KazEr Flash GPS

Итоги

Оснащен процессором JIELI 5601 с матрицей SC236P. Основной канал пишет с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Детализация снимаемых роликов высокая.Второй канал с разрешением HD1280p со скоростью 30 кадров в секунду.Вместе с видеопотоком фиксируется маршрут и скорость.KazEr Flash GPS – двухканальный видеорегистратор, который можно рекомендовать для тех, кто работает или подрабатывает в такси, а также в качестве видеорегистратора в служебный транспорт, а также грузовые автомобили. Съемка происходящего в салоне автомобиля позволит эффективно себя подстраховать от противоправных действий со стороны пассажиров, а также вести контроль действий своих сотрудников.