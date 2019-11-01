Обзор LEXAND LR100. Двухканальный видеорегистратор зеркало

Сегодня героем нашего обзора будет видеорегистратор LEXAND LR100, выполненный в формате накладки на салонное зеркало. Как показала практика эксплуатации таких устройств, они не требуют съема на время длительной парковки, оставаясь неприметными со стороны улицы и не отнимая полезной площади лобового стекла. Помимо этого новинка поддерживает двухканальный режим съемки и сенсорное управление.

LEXAND LR100 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 8990 рублей.

Комплектация

В комплекте покупатель получает стяжки крепления, вторую камеру с кабелем подключения, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель. Собрано все в коробке из плотного картона со схематичным изображением устройства и подробными данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

LEXAND LR100 устанавливается на салонное зеркало. Пара резиновых скоб обеспечивают оптимальный прижим. С внутренней стороны есть несколько резиновых накладок, предотвращающих появление царапин на зеркале.

Для обеспечения максимальной совместимости с разными автомобилями блок объектива выполнен в виде поворотного модуля.

В нашем случае он располагался ниже зеркала. Предусмотрена возможность изменения угла наклона и линии горизонта. Собран он из группы стеклянных линз с углом обзора 170 градусов по диагонали.

В отличие от большинства протестированных видеорегистраторов, здесь экран занимает практически всю площадь лицевой стороны. Наглядно и информативно.

Это IPS-матрица с диагональю 9.35 дюймов. Картинка хорошо читается под разными углами наклона. Разрешение 1280 на 320 пикселей.

На него выводится изображение с двух камер. Свайпом можно менять приоритет отображения между ними. При парковке она заметно упрощает контроль происходящего позади автомобиля.

Управление сенсорное. На нажатия экран реагирует точно. Интерфейс понятен и логичен.

Разъемы сосредоточены на верхнем торце. Тут miniUSB, гнездо подключения второй камеры и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно будет установить в районе номерного знака без риска повреждения.

Длина комплектных проводов позволяет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля, спрятав проводку под обшивкой.

Настройка

Главный экран LEXAND LR100 выполнен в виде набора плиток с быстрым доступом к часто используемым функциям. В настройках пользователь сможет изменить разрешение съемки, интервалы роликов, включить/выключить дополнительные модули.

Тесты

Дневная съемка LEXAND LR100

Есть парковочный режим, который обеспечивает контроль за автомобилем и в случае срабатывания датчика удара - регистратор начинает мгновенную запись. Благодаря емкому аккумулятору запись может быть продолжительной. Дисплей во время работы регистратора можно отключить одним нажатием на кнопку, при этом запись будет идти не переставая, и регистратор превратится в полноценное зеркало. Можно поменять вывод на дисплей с передней на заднюю камеру, и сделать из зеркала электронное зеркало заднего видаЗа обработку изображения отвечает процессор GP6248. В основном модуле используется матрица SC2363. Для просмотра роликов не требуется установка дополнительных кодеков. Рекомендуется установка карт памяти с 10-м классом скорости.

Вечерняя съемка LEXAND LR100

Номерные знаки читаемы в дневное и ночное время. Резкость держится по всей площади кадра. В деталях фиксируются разметка, пешеходы, дорожные знаки и участники дорожного движения.

Ночная съемка LEXAND LR100

Разрешение основного канала Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Вторая камера пишет в HD-разрешении.

Вторая камера ночь LEXAND LR100

Итоги по LEXAND LR100

LEXAND LR100 – двухканальный видеорегистратор, выполненный в виде накладки на салонное зеркало. IPS-дисплей с большой площадью и сенсорным управлением, продуманный интерфейс, поворотный блок камеры, поддержка режима помощи во время парковки, поддержка емких карт памяти.