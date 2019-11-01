Обзор LEXAND LR100. Двухканальный видеорегистратор зеркало

Сегодня героем нашего обзора будет видеорегистратор LEXAND LR100, выполненный в формате накладки на салонное зеркало. Как показала практика эксплуатации таких устройств, они не требуют съема на время длительной парковки, оставаясь неприметными со стороны улицы и не отнимая полезной площади лобового стекла. Помимо этого новинка поддерживает двухканальный режим съемки и сенсорное управление.
Рекомендованная стоимость составляет 8990 рублей.
LEXAND LR100 обзор
КомплектацияВ комплекте покупатель получает стяжки крепления, вторую камеру с кабелем подключения, USB-кабель, зарядное устройство в прикуриватель. Собрано все в коробке из плотного картона со схематичным изображением устройства и подробными данными по техническим характеристикам.
Внешний видLEXAND LR100 устанавливается на салонное зеркало. Пара резиновых скоб обеспечивают оптимальный прижим. С внутренней стороны есть несколько резиновых накладок, предотвращающих появление царапин на зеркале.
Для обеспечения максимальной совместимости с разными автомобилями блок объектива выполнен в виде поворотного модуля.
В нашем случае он располагался ниже зеркала. Предусмотрена возможность изменения угла наклона и линии горизонта. Собран он из группы стеклянных линз с углом обзора 170 градусов по диагонали.
В отличие от большинства протестированных видеорегистраторов, здесь экран занимает практически всю площадь лицевой стороны. Наглядно и информативно.
Это IPS-матрица с диагональю 9.35 дюймов. Картинка хорошо читается под разными углами наклона. Разрешение 1280 на 320 пикселей.
На него выводится изображение с двух камер. Свайпом можно менять приоритет отображения между ними. При парковке она заметно упрощает контроль происходящего позади автомобиля.
Управление сенсорное. На нажатия экран реагирует точно. Интерфейс понятен и логичен.
Разъемы сосредоточены на верхнем торце. Тут miniUSB, гнездо подключения второй камеры и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.
Вторая камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно будет установить в районе номерного знака без риска повреждения.
Длина комплектных проводов позволяет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля, спрятав проводку под обшивкой.
Настройка
Главный экран LEXAND LR100 выполнен в виде набора плиток с быстрым доступом к часто используемым функциям. В настройках пользователь сможет изменить разрешение съемки, интервалы роликов, включить/выключить дополнительные модули.
Есть парковочный режим, который обеспечивает контроль за автомобилем и в случае срабатывания датчика удара - регистратор начинает мгновенную запись. Благодаря емкому аккумулятору запись может быть продолжительной. Дисплей во время работы регистратора можно отключить одним нажатием на кнопку, при этом запись будет идти не переставая, и регистратор превратится в полноценное зеркало. Можно поменять вывод на дисплей с передней на заднюю камеру, и сделать из зеркала электронное зеркало заднего вида