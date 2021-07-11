Обзор LEXAND LR14. Недорогой Full HD видеорегистратор

Героем сегодняшнего обзора будет недорогой видеорегистратор LEXAND LR14 с поддержкой Full HD съемки.Из его особенностей отмечаются датчики удара и движения, угол обзора 140 градусов и поворотное крепление.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 2 990 рублей.Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, кардридер, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением устройства и данными по характеристикам.

Внешний вид

Классический формат исполнения. Общие габариты компактные.

На сторону дороги направлен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.

Здесь же светодиодная подсветка и решетка микрофона. Со стороны улицы видеорегистратор остается неприметным.

Для установки на стекло используется вакуумная присоска с прижимной ножкой, поддерживающая поворот на 360 градусов.На верхней грани разъем подключения питания. Комплектный адаптер позволяет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы вели тестирование LEXAND LR14 с накопителем объемом 64 Гбайт. По боковым граням распределены механические кнопки управления. Управление проходит интуитивно.

Настройки

Сторона водителя полностью занята 3-дюймовым дисплеем. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона.Поддерживается автоматическое отключение дисплея через заданный интервал времени. Во время движения не отвлекает.Меню управления на русском языке. Две вкладки, в первой выставляются параметры проведения съемки.

Во второй дополнительные параметры системы и тип штампа.

Тесты

Дневная съемка LEXAND LR14

Итоги

Оснащено устройство процессором JL5212B, обрабатывающим изображение с матрицы GC1243. Оценить качество съемки можно в представленном примере.Максимальное разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.LEXAND LR14 подойдет тем кто не готов переплачивать за дополнительные функции, устройство четко выполняет основную задачу - беспрерывную съемку происходящего на дороге. Записанные им файлы могут использоваться для разбора спорных ситуаций в ГАИ или суде.