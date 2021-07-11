Обзор LEXAND LR14. Недорогой Full HD видеорегистратор

Героем сегодняшнего обзора будет недорогой видеорегистратор LEXAND LR14 с поддержкой Full HD съемки.Из его особенностей отмечаются датчики удара и движения, угол обзора 140 градусов и поворотное крепление.

LEXAND LR14

Рекомендованная стоимость составляет 2 990 рублей.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, кардридер, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением устройства и данными по характеристикам.

LEXAND LR14

Внешний вид

Классический формат исполнения. Общие габариты компактные.

LEXAND LR14

На сторону дороги направлен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов.

LEXAND LR14

Здесь же светодиодная подсветка и решетка микрофона. Со стороны улицы видеорегистратор остается неприметным.

LEXAND LR14

Для установки на стекло используется вакуумная присоска с прижимной ножкой, поддерживающая поворот на 360 градусов.

На верхней грани разъем подключения питания. Комплектный адаптер позволяет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.

LEXAND LR14

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Мы вели тестирование LEXAND LR14 с накопителем объемом 64 Гбайт. По боковым граням распределены механические кнопки управления. Управление проходит интуитивно.

LEXAND LR14

Сторона водителя полностью занята 3-дюймовым дисплеем. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона.

Поддерживается автоматическое отключение дисплея через заданный интервал времени. Во время движения не отвлекает.

Настройки

Меню управления на русском языке. Две вкладки, в первой выставляются параметры проведения съемки.

LEXAND LR14

Во второй дополнительные параметры системы и тип штампа.

LEXAND LR14

Тесты

Оснащено устройство процессором JL5212B, обрабатывающим изображение с матрицы GC1243. Оценить качество съемки можно в представленном примере.

Дневная съемка LEXAND LR14

Максимальное разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Итоги

LEXAND LR14 подойдет тем кто не готов переплачивать за дополнительные функции, устройство четко выполняет основную задачу - беспрерывную съемку происходящего на дороге. Записанные им файлы могут использоваться для разбора спорных ситуаций в ГАИ или суде.
Комментарии и отзывы LEXAND LR14
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