Обзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистратор

Рекомендованная стоимость составляет 3290 рублей.
LEXAND LR16 Dual обзор
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и подробными данными по техническим характеристикам. Набор включает вторую камеру с монтажным комплектом и кабелем, крепление на лобовое стекло, USB кард-ридера, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видКорпус видеорегистратора выполнен из металла. Он обеспечивает повышенную жесткость конструкции и устойчивость к механическим повреждениям.
На лицевой стороне расположен выступающий блок объектива, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов. Стилизованная хромированная окантовка.
Сторону водителя LEXAND LR16 Dual занимает цветной 3-дюймовый IPS-дисплей. Высокая яркость и широкие углы обзора.
Управляется при помощи группы механических кнопок на правой грани. Для удобства маркировка вынесена на боковую рамку дисплея. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.
Нажатием на кнопку можно переключать изображение между двумя камерами. Вывод картинки с внешней камеры улучшает обзор происходящего позади автомобиля.
Подключив дополнительную линию к питанию фонаря заднего хода, изображение со второй камеры будет выводиться на экран автоматически при включении задней передачи.
Выполнена камера в защищенном корпусе. Ее можно установить на заднем стекле или в районе номерного знака. Длина кабеля позволит провести аккуратный монтаж в автомобилях с разным типом кузова.
Разъемы сосредоточены на верхней грани. Тут гнездо для подключения второй камеры и miniUSB, используемый для подачи питания
Длина кабеля адаптера питания составляет 3 метра, кабеля подключения второй камеры 5 метров.
Для крепления на лобовом стекле используется вакуумная присоска с прижимной ножкой. Есть возможность поворота на 360 градусов. Еще одним моментом, повышающим надежность, стало винтовое крепление, оно не подвержено излому в отличие от пластиковых фиксаторов.
НастройкиМеню настроек в LEXAND LR16 Dual разделено на две вкладки. В основной проводится корректировка параметров съемки. Пункты представлены в виде списка.
Отдельная вкладка с общими параметрами системы. Здесь же можно будет включить режим парковки, активирующий съемку при срабатывании G-сенсора или датчика движения во время длительной остановки.