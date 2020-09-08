Обзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистратор

Не так давно компания LEXAND расширила модельную линейку видеорегистраторов выпуском LEXAND LR16 Dual с поддержкой двухканальной съемки. Эта недорогая модель оснащена IPS-дисплеем и может похвастать G-сенсором, датчиком движения и режимом парковки.

LEXAND LR16 Dual обзор

Рекомендованная стоимость составляет 3290 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и подробными данными по техническим характеристикам. Набор включает вторую камеру с монтажным комплектом и кабелем, крепление на лобовое стекло, USB кард-ридера, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус видеорегистратора выполнен из металла. Он обеспечивает повышенную жесткость конструкции и устойчивость к механическим повреждениям.

На лицевой стороне расположен выступающий блок объектива, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 140 градусов. Стилизованная хромированная окантовка.

Сторону водителя LEXAND LR16 Dual занимает цветной 3-дюймовый IPS-дисплей. Высокая яркость и широкие углы обзора.

Управляется при помощи группы механических кнопок на правой грани. Для удобства маркировка вынесена на боковую рамку дисплея. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

Нажатием на кнопку можно переключать изображение между двумя камерами. Вывод картинки с внешней камеры улучшает обзор происходящего позади автомобиля.

Подключив дополнительную линию к питанию фонаря заднего хода, изображение со второй камеры будет выводиться на экран автоматически при включении задней передачи.

Выполнена камера в защищенном корпусе. Ее можно установить на заднем стекле или в районе номерного знака. Длина кабеля позволит провести аккуратный монтаж в автомобилях с разным типом кузова.

Разъемы сосредоточены на верхней грани. Тут гнездо для подключения второй камеры и miniUSB, используемый для подачи питания

Длина кабеля адаптера питания составляет 3 метра, кабеля подключения второй камеры 5 метров.

Настройки

Для крепления на лобовом стекле используется вакуумная присоска с прижимной ножкой. Есть возможность поворота на 360 градусов. Еще одним моментом, повышающим надежность, стало винтовое крепление, оно не подвержено излому в отличие от пластиковых фиксаторов.Меню настроек в LEXAND LR16 Dual разделено на две вкладки. В основной проводится корректировка параметров съемки. Пункты представлены в виде списка.

Отдельная вкладка с общими параметрами системы. Здесь же можно будет включить режим парковки, активирующий съемку при срабатывании G-сенсора или датчика движения во время длительной остановки.

Тесты

Дневная съемка LEXAND LR16 Dual

За обработку изображения в видеорегистраторе отвечает процессор JL3291. Основной канал пишет с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная съемка LEXAND LR16 Dual

Высокая резкость и хорошая читаемость. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Вторая камера LEXAND LR16 Dual

Второй канал пишет с меньшим разрешением. В нашей тестовой записи камера ставилась на заднее стекло с заводской тонировкой.

Итоги по LEXAND LR16 Dual

LEXAND LR16 Dual – недорогой видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Металлический корпус, поворотное крепление, возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля, детальные ручные настройки.