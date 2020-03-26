Обзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой

Сегодня в центре внимания недорогой видеорегистратор LEXAND LR18 DUAL с поддержкой двухканальной съемки и режима помощи во время парковки. Помимо этого, новинка предлагает поддержку Full HD съемки и оснащена трехдюймовым IPS-дисплеем.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 2 490 рублей.В комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, ридер для карты памяти, внешнюю камеру с кабелем подключения, монтажный комплект, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.

Внешний вид

Выполнен в классическом форм-факторе. Основным материалом выступает немаркий пластик. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора в 110 градусов.

На боковой грани LEXAND LR18 DUAL выведена группа механических кнопок управления. Четыре справа и три слева. Маркировка нанесена рядом с клавишами, при обычном размещении она скрыта от глаз водителя.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.

На верхнем торце разъем подключения второй камеры и гнездо питания. Владелец устройства сможет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля, оставив в видимой части только ограниченный участок кабеля.

Изображение выводится на IPS-дисплей. Информация с него хорошо читается под разными углами наклона. С помощью него можно будет наглядно контролировать происходящее позади автомобиля во время парковки.

Для фиксации на стекле используется крепеж с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

Вторая камера у LEXAND LR18 DUAL выполнена в незащищенном корпусе, она не всепогодная. Её можно будет установить в районе номерного знака или на заднем стекле автомобиля.

Настройки

У кабеля подключения камеры доступна дополнительная линия питания. Она используется для подключения к питанию фонаря заднего хода. Проведя такой монтаж при включении задней передачи, картинка автоматически будет переводиться на внешнюю камеру.Опции настроек в видеорегистраторе представлены в виде общего списка. Выбрать разрешение съемки, длительность ролика, разрешение для фото, корректировка баланса белого и экспозиции.

Включение датчиков движения, выключение микрофона. Штамп записи. G-сенсор. Заводские настройки позволили начать эксплуатацию сразу после покупки.

Тесты

Дневная съемка LEXAND LR18 DUAL

Поддерживается режим парковки. Цикличная запись не работает при включенном датчике движения.LEXAND LR18 DUAL поддерживает съемку в Full HD разрешении на основном канале. За обработку изображения отвечает процессор JL3291.

Ночная съемка LEXAND LR18 DUAL

Качество съемки хорошее. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Вторая камера LEXAND LR18 DUAL

Пишет в формате AVI. Для просмотра не потребуется установка дополнительных кодеков.

LEXAND LR18 DUAL обзор

Итоги по LEXAND LR18 DUAL

LEXAND LR18 DUAL – недорогой видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Аккуратный внешний вид, детальные настройки, возможность скрытого монтажа, поддержка карт памяти объемом до 64 Гбайт.