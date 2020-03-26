Обзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой

Сегодня в центре внимания недорогой видеорегистратор LEXAND LR18 DUAL с поддержкой двухканальной съемки и режима помощи во время парковки. Помимо этого, новинка предлагает поддержку Full HD съемки и оснащена трехдюймовым IPS-дисплеем.
Рекомендованная стоимость составляет 2 490 рублей.
КомплектацияВ комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, ридер для карты памяти, внешнюю камеру с кабелем подключения, монтажный комплект, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.
Внешний видВыполнен в классическом форм-факторе. Основным материалом выступает немаркий пластик. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.
По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора в 110 градусов.
На боковой грани LEXAND LR18 DUAL выведена группа механических кнопок управления. Четыре справа и три слева. Маркировка нанесена рядом с клавишами, при обычном размещении она скрыта от глаз водителя.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.
На верхнем торце разъем подключения второй камеры и гнездо питания. Владелец устройства сможет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля, оставив в видимой части только ограниченный участок кабеля.
Изображение выводится на IPS-дисплей. Информация с него хорошо читается под разными углами наклона. С помощью него можно будет наглядно контролировать происходящее позади автомобиля во время парковки.
Для фиксации на стекле используется крепеж с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.
Вторая камера у LEXAND LR18 DUAL выполнена в незащищенном корпусе, она не всепогодная. Её можно будет установить в районе номерного знака или на заднем стекле автомобиля.
У кабеля подключения камеры доступна дополнительная линия питания. Она используется для подключения к питанию фонаря заднего хода. Проведя такой монтаж при включении задней передачи, картинка автоматически будет переводиться на внешнюю камеру.
НастройкиОпции настроек в видеорегистраторе представлены в виде общего списка. Выбрать разрешение съемки, длительность ролика, разрешение для фото, корректировка баланса белого и экспозиции.
Включение датчиков движения, выключение микрофона. Штамп записи. G-сенсор. Заводские настройки позволили начать эксплуатацию сразу после покупки.
Поддерживается режим парковки. Цикличная запись не работает при включенном датчике движения.