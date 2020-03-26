Обзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой

2020-03-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - LEXAND LR18 DUAL; [262]
Сегодня в центре внимания недорогой видеорегистратор LEXAND LR18 DUAL с поддержкой двухканальной съемки и режима помощи во время парковки. Помимо этого, новинка предлагает поддержку Full HD съемки и оснащена трехдюймовым IPS-дисплеем.

LEXAND LR18 DUAL

Рекомендованная стоимость составляет 2 490 рублей.

Комплектация

В комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, ридер для карты памяти, внешнюю камеру с кабелем подключения, монтажный комплект, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.

LEXAND LR18 DUAL

Внешний вид

Выполнен в классическом форм-факторе. Основным материалом выступает немаркий пластик. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

LEXAND LR18 DUAL

По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора в 110 градусов.

LEXAND LR18 DUAL

На боковой грани LEXAND LR18 DUAL выведена группа механических кнопок управления. Четыре справа и три слева. Маркировка нанесена рядом с клавишами, при обычном размещении она скрыта от глаз водителя.

LEXAND LR18 DUAL

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт.

LEXAND LR18 DUAL

На верхнем торце разъем подключения второй камеры и гнездо питания. Владелец устройства сможет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля, оставив в видимой части только ограниченный участок кабеля.

LEXAND LR18 DUAL

Изображение выводится на IPS-дисплей. Информация с него хорошо читается под разными углами наклона. С помощью него можно будет наглядно контролировать происходящее позади автомобиля во время парковки.

LEXAND LR18 DUAL

Для фиксации на стекле используется крепеж с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

LEXAND LR18 DUAL

Вторая камера у LEXAND LR18 DUAL выполнена в незащищенном корпусе, она не всепогодная. Её можно будет установить в районе номерного знака или на заднем стекле автомобиля.

LEXAND LR18 DUAL

У кабеля подключения камеры доступна дополнительная линия питания. Она используется для подключения к питанию фонаря заднего хода. Проведя такой монтаж при включении задней передачи, картинка автоматически будет переводиться на внешнюю камеру.

Настройки

Опции настроек в видеорегистраторе представлены в виде общего списка. Выбрать разрешение съемки, длительность ролика, разрешение для фото, корректировка баланса белого и экспозиции.

LEXAND LR18 DUAL

Включение датчиков движения, выключение микрофона. Штамп записи. G-сенсор. Заводские настройки позволили начать эксплуатацию сразу после покупки.

LEXAND LR18 DUAL

Поддерживается режим парковки. Цикличная запись не работает при включенном датчике движения.

Тесты

LEXAND LR18 DUAL поддерживает съемку в Full HD разрешении на основном канале. За обработку изображения отвечает процессор JL3291.

Дневная съемка LEXAND LR18 DUAL

Качество съемки хорошее. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Ночная съемка LEXAND LR18 DUAL

Пишет в формате AVI. Для просмотра не потребуется установка дополнительных кодеков.

Вторая камера LEXAND LR18 DUAL

LEXAND LR18 DUAL обзор

Итоги по LEXAND LR18 DUAL

LEXAND LR18 DUAL – недорогой видеорегистратор с поддержкой двухканальной съемки. Аккуратный внешний вид, детальные настройки, возможность скрытого монтажа, поддержка карт памяти объемом до 64 Гбайт.

Комментарии и отзывы LEXAND LR18 DUAL
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