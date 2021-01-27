Обзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистратор

Тестируемый сегодня видеорегистратор LEXAND LR19 Dual поддерживает двухканальный режим съемки. Среди других особенностей отмечаются трехдюймовый дисплей и винтовое крепление. Построена новинка на базе процессора GPCV1167.

LEXAND LR19 Dual

Продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 4 490 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением видеорегистратора. Комплект включает крепление на стекло, зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру с монтажным комплектом, USB картридер, руководство пользователя и гарантийный талон.

LEXAND LR19 Dual

Внешний вид

Выполнен в корпусе вытянутой формы. Выглядит интересно. На верхней грани винтовое крепление.

LEXAND LR19 Dual

Комплектуется устройство креплением с металлической ножкой. Оно прочнее, чем распространённые.

LEXAND LR19 Dual

Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение фиксируется при помощи накатанной гайкой. На стекле в свою очередь фиксируется двухсторонним скотчем.

LEXAND LR19 Dual

Все разъемы у LEXAND LR19 Dual находятся гнезда для подключения внешней камеры и подачи питания. Такое расположение позволяет организовать скрытый монтаж.

LEXAND LR19 Dual

Длина кабелей позволит спрятать основную длину под обшивкой. Это касается и интерфейсного кабеля второй камеры, и питающего.

LEXAND LR19 Dual

Изображение выводится на 3-дюймовый дисплей. Это IPS-дисплей с широкими углами обзора. Картинка хорошо читается в дневное и ночное время.

LEXAND LR19 Dual

Кнопки управления расположили на нижней грани. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

LEXAND LR19 Dual

На боковой грани слот для карты памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с картой объемом 64 Гбайт.

LEXAND LR19 Dual

Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно установить в районе номерного знака или на заднем стекле.

LEXAND LR19 Dual

Настройки

LEXAND LR19 Dual предлагает возможности детальной корректировки работы устройства. Выставляются данные съемки.

LEXAND LR19 Dual

Включаются датчики. Дата и тип штампа записи. С экрана также можно будет просмотреть отснятые файлы.

LEXAND LR19 Dual

Тесты

На основном канале съемка ведется в Full HD разрешении. Скорость 30 кадров в секунду. Расширение AVI. Для просмотра не требуется установка кодеков и программного обеспечения. Угол обзора основного канала 146 градусов по диагонали. Качество съемки хорошее. Номерные знаки читаемы в своем и соседнем потоках. Вторая камера пишет в разрешении 480p. Угол съемки 85 градусов. Файлы с двух каналов распределяются по отдельным папкам.

Итоги по LEXAND LR19 Dual

LEXAND LR19 Dual – недорогой двухканальный регистратор с хорошим качеством съемки и надежным способом крепления на лобовом стекле.
Комментарии и отзывы LEXAND LR19 Dual
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