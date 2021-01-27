Обзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистратор

Продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 4 490 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку с изображением видеорегистратора. Комплект включает крепление на стекло, зарядное устройство в прикуриватель, внешнюю камеру с монтажным комплектом, USB картридер, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен в корпусе вытянутой формы. Выглядит интересно. На верхней грани винтовое крепление.
Комплектуется устройство креплением с металлической ножкой. Оно прочнее, чем распространённые.
Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение фиксируется при помощи накатанной гайкой. На стекле в свою очередь фиксируется двухсторонним скотчем.
Все разъемы у LEXAND LR19 Dual находятся гнезда для подключения внешней камеры и подачи питания. Такое расположение позволяет организовать скрытый монтаж.
Длина кабелей позволит спрятать основную длину под обшивкой. Это касается и интерфейсного кабеля второй камеры, и питающего.
Изображение выводится на 3-дюймовый дисплей. Это IPS-дисплей с широкими углами обзора. Картинка хорошо читается в дневное и ночное время.
Кнопки управления расположили на нижней грани. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.
На боковой грани слот для карты памяти формата microSD. Мы проводили тестирование с картой объемом 64 Гбайт.
Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе. Ее можно установить в районе номерного знака или на заднем стекле.
НастройкиLEXAND LR19 Dual предлагает возможности детальной корректировки работы устройства. Выставляются данные съемки.
Включаются датчики. Дата и тип штампа записи. С экрана также можно будет просмотреть отснятые файлы.