Обзор LEXAND LR200 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркало

Видеорегистраторы в формате накладки на салонное зеркало успели себя хорошо зарекомендовать среди автолюбителей, предлагая весомые преимущества в виде скрытого монтажа со свободным обзором лобового стекла, а также отсутствие необходимости съема на время длительной парковки. А тестируемая сегодня новинка LEXAND LR200 DUAL ко всему этому поддерживает двухканальный режим съемки, а также режим помощи во время парковки.

LEXAND LR200 DUAL

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 4 490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с нанесенной подробной информацией по характеристикам и особенностям работы. Внутри комплектующие надежно зафиксированы и защищены от тряски и повреждений при перевозке.

LEXAND LR200 DUAL

Комплект включает стяжки крепления, внешнюю камеру с кабелем подключения, зарядное устройство в прикуриватель, кардридер, руководство пользователя на русском языке.

LEXAND LR200 DUAL

Внешний вид

Крепление в салоне автомобиля проходит без помощи специалиста. Установка проводится на салонное зеркало с помощью пары резиновых скоб.

LEXAND LR200 DUAL

В этой модели предусмотрели несколько уровней фиксации, позволяя ставить на зеркала с разной формой и толщиной.

LEXAND LR200 DUAL

Основная функция зеркала при этом сохраняется. При чем в большинстве случаев общая информативность улучшается.

LEXAND LR200 DUAL

Дисплей у LEXAND LR200 DUAL расположен под ровным зеркальным элементом. Диагональ его 4.5 дюйма. Информация хорошо читается под разными углами наклона.

LEXAND LR200 DUAL

Его можно включать и выключать вручную или задав нужный интервал в настройках. Активный вывод изображения с двух камер от дороги не отвлекает.

LEXAND LR200 DUAL

Плюс с учетом того, что на экран можно вывести изображение со второй камеры, эффективно решается вопрос слепой зоны за задним бампером. Общая информативность повышается, поможет как начинающим, так и опытным водителям.

В режиме парковки можно будет подключить дополнительную линию питания (кабель с красной оплеткой) к фонарю заднего хода. Это даст автоматическое переключение на вторую камеру с выводом парковочной разметки.

LEXAND LR200 DUAL

Для удобства подвода кабелей и организации скрытого монтажа все разъемы выведены на верхней грани. Включает он miniUSB, вход для второй камеры и слот для карты памяти microSD.

LEXAND LR200 DUAL

Длина кабеля питания составляет 3 метра. Вторая камера с длиной 5 метров. Хватает с запасом.

LEXAND LR200 DUAL

Вторая камера выполнена в защищенном от попадания воды и грязи корпусе. Оптимальное место установки в районе рамки номерного знака.

LEXAND LR200 DUAL

Управление устройством проводится как с помощью сенсорного экрана, так и кнопок. Оба варианта работают корректно и без сбоев.

LEXAND LR200 DUAL

На сторону дороги направлен объектив с возможностью изменения угла наклона и корректировки линии горизонта.

Настройка

Интерфейс LEXAND LR200 DUAL адаптирован под управление пальцами. Главный экран содержит следующий набор пунктов: запись, настройки, воспроизведение и форматирование карты памяти.

LEXAND LR200 DUAL

Набор опций содержит все необходимое для управления видеосъемкой и общими параметрами.

LEXAND LR200 DUAL

Интерфейс на русском языке. Наглядно, найти нужный пункт можно в 2-3 клика.

Тесты

Построен видеорегистартор на базе процессора JL5211. Он обеспечивает беспрерывную съемку с двух каналов. Файлы распределяются по двум папкам, упрощая поиск нужного файла.

Дневная съемка LEXAND LR200 DUAL

Основной канал пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Второй канал пишет в разрешении 480p.

Ночная съемка LEXAND LR200 DUAL

Номерные знаки читаемы. Резкость держится по всей площади кадра.

Вторая камера LEXAND LR200 DUAL

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorLEXAND LR200 DUAL видеорегистратор в формате накладки на салонное зеркало с поддержкой двухканальной съемки. Сенсорное и механическое управление, скрытый монтаж, детальные настройки, поддержка емких карт памяти, дисплей с диагональю 4.5 дюйма, помощь во время парковки.
LEXAND LR200 DUAL получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы LEXAND LR200 DUAL
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