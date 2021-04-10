Обзор LEXAND LR21. Недорогой видеорегистратор

Рекомендованная стоимость его составляет 2 990 рублей. К моменту публикации он уже появился в ключевых российских магазинах.
LEXAND LR21 обзор
КомплектацияНа коробку нанесены изображения регистратора, данные по ключевым особенностям и характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, кардридер, руководство пользователя, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительный набор сменных предохранителей питания.
Внешний видКлассическая компоновка элементов. Выполнена большая часть площадь корпуса из металлического сплава.
Такой материал положительно влияет на долговечность и практичность. Из металла также выполнено ушко под комплектный крепеж.
Это паз, ставится и снимается сдвигом. Комплектное крепление использует вакуумную присоску с прижимной ножкой. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Стоит на нем устойчиво.
Разъем питания у LEXAND LR21 на верхней грани. Это распространенный miniUSB. Коннектор у адаптера Г-образной формы.
Наличие запаса по длине кабеля дает возможность организовать скрытый монтаж в салоне, спрятав длину проводки.
Изображение выводится на 3-дюймовый дисплей. Разрешение 320 на 240 пикселей. Поддерживается функция автоматического выключения экрана через заданный интервал времени.
По краям распределены кнопки управления. Три справа и четыре слева. Из неудобств маркировка нанесена на клавиши и она остается скрытой при обычном размещении. Потребуется некоторое время на запоминание и освоение.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Тестирование велось с картой объемом 64 Гбайт.
НастройкиВсе опции настроек разделены между двумя вкладками. В первой собраны вкладки для управления опциями съемки.
Во второй общие по работе системы.