Обзор LEXAND LR21. Недорогой видеорегистратор

Тестируемый сегодня видеорегистратор LEXAND LR21 будет интересен тем, кто находится в поиске недорогого устройства без большого количества дополнительных функций. Построен он на базе процессора AX3281 с матрицей SC1054. Съемку ведет он в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

LEXAND LR21 обзор

Рекомендованная стоимость его составляет 2 990 рублей. К моменту публикации он уже появился в ключевых российских магазинах.

Комплектация

На коробку нанесены изображения регистратора, данные по ключевым особенностям и характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, кардридер, руководство пользователя, зарядное устройство в прикуриватель, дополнительный набор сменных предохранителей питания.

Внешний вид

Классическая компоновка элементов. Выполнена большая часть площадь корпуса из металлического сплава.

Такой материал положительно влияет на долговечность и практичность. Из металла также выполнено ушко под комплектный крепеж.

Это паз, ставится и снимается сдвигом. Комплектное крепление использует вакуумную присоску с прижимной ножкой. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Стоит на нем устойчиво.

Разъем питания у LEXAND LR21 на верхней грани. Это распространенный miniUSB. Коннектор у адаптера Г-образной формы.

Наличие запаса по длине кабеля дает возможность организовать скрытый монтаж в салоне, спрятав длину проводки.

Изображение выводится на 3-дюймовый дисплей. Разрешение 320 на 240 пикселей. Поддерживается функция автоматического выключения экрана через заданный интервал времени.

По краям распределены кнопки управления. Три справа и четыре слева. Из неудобств маркировка нанесена на клавиши и она остается скрытой при обычном размещении. Потребуется некоторое время на запоминание и освоение.

Настройки

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Тестирование велось с картой объемом 64 Гбайт.Все опции настроек разделены между двумя вкладками. В первой собраны вкладки для управления опциями съемки.

Во второй общие по работе системы.

Тесты

Дневная съемка LEXAND LR21

Как и говорили выше, используется связка из чипа AX3281 и матрицы SC1054. Разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Итоги по LEXAND LR21

Расширение AVI. Просмотр роликов не потребует установки кодеков и отдельных плееров. Записанные ролики позволят разобрать спорные ситуации на дороге в суде или ГАИ.LEXAND LR21 – недорогой видеорегистратор, обеспечивающий стабильную и беспрерывную съемку происходящего на дороге. Металлический корпус, поворотное крепление, поддержка емких карт памяти, детальные настройки.