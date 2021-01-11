Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS

Тестируемый сегодня видеорегистратор LEXAND LR25 оснащен GPS-модулем, используемым для фиксации скорости и маршрута, а также автоматической коррекции даты и времени. Также среди особенностей отмечены магнитное крепление и возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля.

LEXAND LR25 обзор

Его рекомендованная стоимость составляет 5 490 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с подробной информацией по характеристикам. Стартовый набор включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель и различную документацию.

Внешний вид

Крепление представляет собой компактную площадку с двухсторонним скотчем. К нему с помощью магнитов крепится блок с GPS-антенной.

В собранном состоянии занимает минимальное место, не ограничивая полезную площадь обзора. Питание подается в основание крепления. Так упрощается скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Плюс сама антенна остается активной при снятии видеорегистратора, сокращая последующее время на холодный старт. Видеорегистратор на нем фиксируется при помощи магнитов. Съем и установка быстрые.

Сам видеорегистратор выполнен в компактном корпусе вытянутой формы. На лицевой стороне LEXAND LR25 выведен объектив с углом обзора в 150 градусов по диагонали. Собран он из группы стеклянных линз.

На стороне водителя расположен 1.54-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Справа от экрана четыре прорезиненные кнопки управления с нанесенной маркировкой.

Контролировать рабочий статус можно с помощью двух светодиодных индикаторов. Запись ведется на карту памяти формата microSD. Рекомендована установка накопителей объемом до 32 Гбайт.

Настройки

В настройках предлагается провести детальные настройки съемки и работы системы. Все пункты распределены по двум вкладкам.

Меню интуитивно понятное. Также предлагаемый заводской пресет позволяет начать эксплуатацию сразу после покупки.

Тесты

Дневная съемка LEXAND LR25

Построен LEXAND LR25 на базе процессора Generalplus GPCV1167. Установлена матрица F37. Запись ведется в разрешении Full HD.

Ночная съемка LEXAND LR25

Ролики с высокой четкостью и резкостью. Записанные файлы могут использоваться при разборе спорных ситуаций в ГАИ или суде. Вместе с видеорядом фиксируется скорость.

Итоги по LEXAND LR25

LEXAND LR25 – видеорегистратор с удобным быстросъемным креплением и GPS-антенной для актуализации времени и даты, а также фиксации маршрута и скорости. К его преимуществам отнесем скрытый монтаж в салоне автомобиля, детальные ручные настройки.