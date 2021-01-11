Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS

Его рекомендованная стоимость составляет 5 490 рублей.
LEXAND LR25 обзор
КомплектацияУпакован в коробку с подробной информацией по характеристикам. Стартовый набор включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель и различную документацию.
Внешний вид
Крепление представляет собой компактную площадку с двухсторонним скотчем. К нему с помощью магнитов крепится блок с GPS-антенной.
В собранном состоянии занимает минимальное место, не ограничивая полезную площадь обзора. Питание подается в основание крепления. Так упрощается скрытый монтаж в салоне автомобиля.
Плюс сама антенна остается активной при снятии видеорегистратора, сокращая последующее время на холодный старт. Видеорегистратор на нем фиксируется при помощи магнитов. Съем и установка быстрые.
Сам видеорегистратор выполнен в компактном корпусе вытянутой формы. На лицевой стороне LEXAND LR25 выведен объектив с углом обзора в 150 градусов по диагонали. Собран он из группы стеклянных линз.
На стороне водителя расположен 1.54-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Справа от экрана четыре прорезиненные кнопки управления с нанесенной маркировкой.
Контролировать рабочий статус можно с помощью двух светодиодных индикаторов. Запись ведется на карту памяти формата microSD. Рекомендована установка накопителей объемом до 32 Гбайт.
НастройкиВ настройках предлагается провести детальные настройки съемки и работы системы. Все пункты распределены по двум вкладкам.
Меню интуитивно понятное. Также предлагаемый заводской пресет позволяет начать эксплуатацию сразу после покупки.