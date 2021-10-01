Обзор LEXAND LR250 DUAL. Двухканальный видеорегистратор

Тестируемый сегодня видеорегистратор LEXAND LR250 DUAL поддерживает двухканальную съемку в Full HD разрешении. Он оснащен ярким IPS-дисплеем и может похвастать точной цветопередачей. Из особенностей также отмечаются режим парковки, G-сенсор и датчик движения.

LEXAND LR250 DUAL

Средняя стоимость – 4990 рублей.

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, выносную камеру с кабелем подключения, монтажный комплект для нее, адаптер питания в прикуриватель, картридер, гарантийный талон. Собрано все в коробку с описанием особенностей работы видеорегистратора.

LEXAND LR250 DUAL

Внешний вид

Традиционный формат исполнения в корпусе прямоугольной формы с закругленными углами. В оформлении преобладают темные цвета.

LEXAND LR250 DUAL

На фронтальной стороне выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 130 градусов.

LEXAND LR250 DUAL

По краям от экрана распределены четыре светодиода, они могут быть полезны при съемке в ночное время в режиме парковки или когда съемка ведется с рук вне автомобиля.

LEXAND LR250 DUAL

Сторона водителя полностью занята дисплеем с диагональю 3 дюйма и разрешением 640х360 пикселей.

LEXAND LR250 DUAL

С помощью него можно вести контроль с двух камер в нескольких вариантах сочетания. Выводя изображение со второй камеры, можно эффективно контролировать слепую зону в тыльной части автомобиля.

LEXAND LR250 DUAL

Плюс система поддерживает автоматический перевод на нее, но для этого необходимо подключить дополнительный кабель к питанию фонаря заднего хода. Так при движении будет выводиться изображение с парковочной разметкой.

Камера выполнена в защищенном корпусе, ее можно ставить не только на заднее стекло, но и в районе номерного знака.

Длина кабеля подключения второй камеры у LEXAND LR250 DUAL составляет 5 метров, питающий кабель длиной 3 метра. Владелец сможет организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

LEXAND LR250 DUAL

Для удобства подключения все разъемы сосредоточены на верхней грани видеорегистратора. Питающий и интерфейсный штекер усилены и защищены от излома.

LEXAND LR250 DUAL

Крепится при помощи вакуумной присоски с прижимной ножкой. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

LEXAND LR250 DUAL

Управляется при помощи механических кнопок, распределенных по краям корпуса. Зафиксированы они в корпусе хорошо, не дребезжат.

LEXAND LR250 DUAL

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Тестирование велось с картой объемом 64 Гбайт.

Настройки

Меню управления представляет собой общий список с пунктами управления. Несколько вариантов разрешения видео и фотосъемки, изменение длительности циклов. Датчик движения, запись звука, режим парковки.

LEXAND LR250 DUAL

Отключение экрана через заданный интервал времени, включение и выключение подсветки, госномер.

LEXAND LR250 DUAL

Тесты

Построен видеорегистратор на базе процессора JL5211. Основной канал в разрешении Full HD.

Дневная съемка LEXAND LR250 DUAL

Номерные знаки разборчивы при разных условиях размещения. Фиксируется все происходящее на дороге.

Ночная камера LEXAND LR250 DUAL

Угол обзора второй камеры составляет 75 градусов. Разрешение 640x480 пикселей.

Вторая камера LEXAND LR250 DUAL

Итоги

LEXAND LR250 DUAL – двухканальный видеорегистратор, который не только ведет беспрерывную съемку, но и выступает помощником при движении задним ходом, а также поддерживает съемку роликов при срабатывании датчиков удара или движения. Поворотное крепление, емкие карты памяти, возможность скрытого монтажа.
Комментарии и отзывы LEXAND LR250 DUAL
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