Обзор LEXAND LR250 DUAL. Двухканальный видеорегистратор...

Тестируемый сегодня видеорегистратор LEXAND LR250 DUAL поддерживает двухканальную съемку в Full HD разрешении. Он оснащен ярким IPS-дисплеем и может похвастать точной цветопередачей. Из особенностей также отмечаются режим парковки, G-сенсор и датчик движения.

Комплектация

Средняя стоимость – 4990 рублей.Комплект включает крепление на лобовое стекло, выносную камеру с кабелем подключения, монтажный комплект для нее, адаптер питания в прикуриватель, картридер, гарантийный талон. Собрано все в коробку с описанием особенностей работы видеорегистратора.

Внешний вид

Традиционный формат исполнения в корпусе прямоугольной формы с закругленными углами. В оформлении преобладают темные цвета.

На фронтальной стороне выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 130 градусов.

По краям от экрана распределены четыре светодиода, они могут быть полезны при съемке в ночное время в режиме парковки или когда съемка ведется с рук вне автомобиля.

Сторона водителя полностью занята дисплеем с диагональю 3 дюйма и разрешением 640х360 пикселей.

С помощью него можно вести контроль с двух камер в нескольких вариантах сочетания. Выводя изображение со второй камеры, можно эффективно контролировать слепую зону в тыльной части автомобиля.

Плюс система поддерживает автоматический перевод на нее, но для этого необходимо подключить дополнительный кабель к питанию фонаря заднего хода. Так при движении будет выводиться изображение с парковочной разметкой.Камера выполнена в защищенном корпусе, ее можно ставить не только на заднее стекло, но и в районе номерного знака.Длина кабеля подключения второй камеры у LEXAND LR250 DUAL составляет 5 метров, питающий кабель длиной 3 метра. Владелец сможет организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Для удобства подключения все разъемы сосредоточены на верхней грани видеорегистратора. Питающий и интерфейсный штекер усилены и защищены от излома.

Крепится при помощи вакуумной присоски с прижимной ножкой. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

Управляется при помощи механических кнопок, распределенных по краям корпуса. Зафиксированы они в корпусе хорошо, не дребезжат.

Настройки

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Тестирование велось с картой объемом 64 Гбайт.Меню управления представляет собой общий список с пунктами управления. Несколько вариантов разрешения видео и фотосъемки, изменение длительности циклов. Датчик движения, запись звука, режим парковки.

Отключение экрана через заданный интервал времени, включение и выключение подсветки, госномер.

Тесты

Дневная съемка LEXAND LR250 DUAL

Ночная камера LEXAND LR250 DUAL

Вторая камера LEXAND LR250 DUAL

Итоги

Построен видеорегистратор на базе процессора JL5211. Основной канал в разрешении Full HD.Номерные знаки разборчивы при разных условиях размещения. Фиксируется все происходящее на дороге.Угол обзора второй камеры составляет 75 градусов. Разрешение 640x480 пикселей.LEXAND LR250 DUAL – двухканальный видеорегистратор, который не только ведет беспрерывную съемку, но и выступает помощником при движении задним ходом, а также поддерживает съемку роликов при срабатывании датчиков удара или движения. Поворотное крепление, емкие карты памяти, возможность скрытого монтажа.