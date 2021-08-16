Обзор LEXAND LR300. Недорогой и компактный видеорегистратор

Для тестируемого сегодня видеорегистратора LEXAND LR300 заявлено высокое качество снимаемых видео и компактные габариты. Построена новинка на базе платформы Generalplus GP5168 и ее продажи уже стартовали. Относится к недорогому ценовому сегменту и ее продажи уже стартовали.

LEXAND LR300

Средняя стоимость составляет 2 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в компактную коробку на гранях которой подробно описаны его технические характеристики и особенности. Комплект включает кардридер, зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло.

LEXAND LR300

Внешний вид

Традиционное исполнение в корпусе из износоустойчивого ABS-пластика. Габариты очень компактные.

LEXAND LR300

Как итог на стекле занимает ограниченное пространство и не отнимает полезно общей площади работы. Не отразилось негативно на удобстве эксплуатации и информативности.

LEXAND LR300

На стороне водителя выведен дисплей с диагональю 1.25 дюймов с разрешением 320 на 240 пикселей. С помощью него можно просматривать отснятые ролики, проводить настройку и контролировать направление съемки.

LEXAND LR300

Под экраном выведена группа из четырех механических кнопок. Иконки нанесены на сами клавиши, разобраться с управлением будет несложно.

LEXAND LR300

На левой грани кнопка включения и слот для карты памяти. Тесты видеорегистратора велись с картой объемом 128 Гбайт.

LEXAND LR300

LEXAND LR300 вместо литиевой батареи, подверженной износу и вздутию при длительном нахождении под солнечными лучами, использует суперконденсатор. Он расширяет температурный диапазон и увеличивает общий ресурс службы.

LEXAND LR300

Его заряда хватает для корректного завершения записи при обрыве питания в прикуривателе, но при этом не получится снять со стекла и запустить вне салона автомобиля.

LEXAND LR300

Оснащено устройство объективом, собранным из группы стеклянных линз с углом обзора 140 градусов.

LEXAND LR300

На верхней грани паз под крепление. Снимается и ставится сдвигом. Используется крепеж с вакуумной присоской и прижимной ножкой.

LEXAND LR300

Он поддерживает поворот вокруг оси. Владелец этого видеорегистратора сможет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля, трехметрового кабеля питания будет с запасом для прокладывания кабеля под обшивкой.

Настройка

Меню на русском языке. Разделено на две вкладки. В первой собраны пункты для детальных настроек видеосъемки.

LEXAND LR300

Вторая вкладка с системными настройками. В целом же видеорегистартор можно начать полноценной эксплуатировать и без предварительной настройки, заводские подобраны правильно.

LEXAND LR300

Тесты

Съемку ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Используется платформа Generalplus GP5168 с матрицей GC2053.

Дневная съемка LEXAND LR300

Номерные знаки и дорожная ситуация разборчива в дневное и ночное время.

Ночная съемка LEXAND LR300

Итоги

LEXAND LR300 – недорогой видеорегистратор в компактном исполнении, продемонстрировавший хорошее качество съемки. Суперконденсатор, детальные настройки, поворотный крепеж, поддержка емких карт памяти и возможность скрытого монтажа.
Комментарии и отзывы LEXAND LR300
Обзор CANSONIC Z3 ZOOM GPS. Двухкамерный видеорегистратор...
Обзор CANSONIC Z3 ZOOM GPS. Двухкамерный видеорегистраторОдной из ключевых особенностей протестированных ранее видеорегистраторов от CANSONIC был дополнительный б...
Обзор Dunobil Navis Duo. Двухканальный видеорегистратор...
Обзор Dunobil Navis Duo. Двухканальный видеорегистраторСегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, мы рассмотрим видеорегистратор Dunobil Navis Duo...
Обзор Vizant-955 LYNX 4G. Многофункциональный Android видеор...
Обзор Vizant-955 LYNX 4G. Многофункциональный Android видеорВ рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование двухканального видеорегистратора ...
Обзор Playme Go. Недорогой Full HD видеорегистратор...
Обзор Playme Go. Недорогой Full HD видеорегистраторНе так давно Playme расширили модельную линейку видеорегистраторов и опытом эксплуатации одной из них сег...
Обзор LEXAND LR14. Недорогой Full HD видеорегистратор...
Обзор LEXAND LR14. Недорогой Full HD видеорегистраторГероем сегодняшнего обзора будет недорогой видеорегистратор LEXAND LR14 с поддержкой Full HD съемки. Из е...
Обзор Dunobil Magnet Duo. Двухканальный видеорегистратор Sup...
Обзор Dunobil Magnet Duo. Двухканальный видеорегистратор SupТак или иначе с необходимостью съема видеорегистратора со стекла на время длительной парковки сталкиваетс...
Обзор Dunobil Oculus Tribus. Трехканальный видеорегистратор ...
Обзор Dunobil Oculus Tribus. Трехканальный видеорегистратор С появлением таких сервисов, как Яндекс.Такси, Ситимобил, UBER, упростился процесс поиска клиентов для те...
Обзор TrendVision X2. Компактный видеорегистратор с магнитны...
Обзор TrendVision X2. Компактный видеорегистратор с магнитныТестируемый сегодня видеорегистратор TrendVision X2 вышел в двух вариантах комплектации, с дополнительной...
Обзор Playme BIT. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Playme BIT. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Обзор DIGMA FreeDrive 114. Недорогой двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор DIGMA FreeDrive 114. Недорогой двухканальный видеорегистратор зеркало
Обзор TrendVision X3. Быстросъемный видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор TrendVision X3. Быстросъемный видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизацииОбзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизации
Обзор DUNOBIL MEMO. Компактный Full HD видеорегистраторОбзор DUNOBIL MEMO. Компактный Full HD видеорегистратор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor