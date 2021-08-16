Обзор LEXAND LR300. Недорогой и компактный видеорегистратор

Для тестируемого сегодня видеорегистратора LEXAND LR300 заявлено высокое качество снимаемых видео и компактные габариты. Построена новинка на базе платформы Generalplus GP5168 и ее продажи уже стартовали. Относится к недорогому ценовому сегменту и ее продажи уже стартовали.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 2 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в компактную коробку на гранях которой подробно описаны его технические характеристики и особенности. Комплект включает кардридер, зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло.

Внешний вид

Традиционное исполнение в корпусе из износоустойчивого ABS-пластика. Габариты очень компактные.

Как итог на стекле занимает ограниченное пространство и не отнимает полезно общей площади работы. Не отразилось негативно на удобстве эксплуатации и информативности.

На стороне водителя выведен дисплей с диагональю 1.25 дюймов с разрешением 320 на 240 пикселей. С помощью него можно просматривать отснятые ролики, проводить настройку и контролировать направление съемки.

Под экраном выведена группа из четырех механических кнопок. Иконки нанесены на сами клавиши, разобраться с управлением будет несложно.

На левой грани кнопка включения и слот для карты памяти. Тесты видеорегистратора велись с картой объемом 128 Гбайт.

LEXAND LR300 вместо литиевой батареи, подверженной износу и вздутию при длительном нахождении под солнечными лучами, использует суперконденсатор. Он расширяет температурный диапазон и увеличивает общий ресурс службы.

Его заряда хватает для корректного завершения записи при обрыве питания в прикуривателе, но при этом не получится снять со стекла и запустить вне салона автомобиля.

Оснащено устройство объективом, собранным из группы стеклянных линз с углом обзора 140 градусов.

На верхней грани паз под крепление. Снимается и ставится сдвигом. Используется крепеж с вакуумной присоской и прижимной ножкой.

Настройка

Он поддерживает поворот вокруг оси. Владелец этого видеорегистратора сможет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля, трехметрового кабеля питания будет с запасом для прокладывания кабеля под обшивкой.Меню на русском языке. Разделено на две вкладки. В первой собраны пункты для детальных настроек видеосъемки.

Вторая вкладка с системными настройками. В целом же видеорегистартор можно начать полноценной эксплуатировать и без предварительной настройки, заводские подобраны правильно.

Тесты

Дневная съемка LEXAND LR300

Ночная съемка LEXAND LR300

Итоги

Съемку ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Используется платформа Generalplus GP5168 с матрицей GC2053.Номерные знаки и дорожная ситуация разборчива в дневное и ночное время.LEXAND LR300 – недорогой видеорегистратор в компактном исполнении, продемонстрировавший хорошее качество съемки. Суперконденсатор, детальные настройки, поворотный крепеж, поддержка емких карт памяти и возможность скрытого монтажа.