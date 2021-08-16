Обзор LEXAND LR300. Недорогой и компактный видеорегистратор

Средняя стоимость составляет 2 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Как итог на стекле занимает ограниченное пространство и не отнимает полезно общей площади работы. Не отразилось негативно на удобстве эксплуатации и информативности.
На стороне водителя выведен дисплей с диагональю 1.25 дюймов с разрешением 320 на 240 пикселей. С помощью него можно просматривать отснятые ролики, проводить настройку и контролировать направление съемки.
Под экраном выведена группа из четырех механических кнопок. Иконки нанесены на сами клавиши, разобраться с управлением будет несложно.
На левой грани кнопка включения и слот для карты памяти. Тесты видеорегистратора велись с картой объемом 128 Гбайт.
LEXAND LR300 вместо литиевой батареи, подверженной износу и вздутию при длительном нахождении под солнечными лучами, использует суперконденсатор. Он расширяет температурный диапазон и увеличивает общий ресурс службы.
Его заряда хватает для корректного завершения записи при обрыве питания в прикуривателе, но при этом не получится снять со стекла и запустить вне салона автомобиля.
Оснащено устройство объективом, собранным из группы стеклянных линз с углом обзора 140 градусов.
На верхней грани паз под крепление. Снимается и ставится сдвигом. Используется крепеж с вакуумной присоской и прижимной ножкой.
Он поддерживает поворот вокруг оси. Владелец этого видеорегистратора сможет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля, трехметрового кабеля питания будет с запасом для прокладывания кабеля под обшивкой.
Вторая вкладка с системными настройками. В целом же видеорегистартор можно начать полноценной эксплуатировать и без предварительной настройки, заводские подобраны правильно.