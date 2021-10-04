Обзор LEXAND LR500. Видеорегистратор с IPS-дисплеем...

Продолжая изучение актуальной модельной линейки видеорегистраторов сезона 2021 в центре внимания сегодня будет LEXAND LR500. Новинку отличают внимание к деталям внешнего оформления, использование надежного винтового крепления, а также IPS-дисплей с увеличенной диагональю экрана.

Комплектация

Средняя стоимость – 6490 рублей.Покупатель получает устройство, упакованным в коробку из плотного картона с изображением в нескольких ракурсах и списком его ключевых особенностей. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, картридер в виде флешки, гарантийный талон.

LEXAND LR500 обзор

Внешний вид

На стекле видеорегистартор фиксируется с помощью крепежа с вакуумной присоской и прижимной ножкой, поддерживающего поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

Между собой элементы соединяются с помощью металлического винта. Такое соединение исключает случайный излом, особенно при эксплуатации в зимнее время года.

Разъем питания у видеорегистратора расположен на верхнем торце и с учетом длины питающего кабеля в 3 метра, владелец сможет организовать аккуратную укладку, спрятав кабель под обшивкой.

На верхней грани помимо питающего miniUSB есть microHDMI вход для опционального подключения второй камеры.

Лицевая сторона LEXAND LR500 с покрытием в цвете серебристый металлик. Выглядит с заделом на премиальность.

По центру выведен, выступающий над основной плоскостью, объектив с углом обзора в 150 градусов по диагонали. В его схеме используются стеклянные линзы.

Для отображения изображения задействован яркий IPS-дисплей с широкими углами обзора. Разрешение его составляет 640х360 пикселей.

С помощью экрана ведется взаимодействие с интерфейсом управление, просматриваются отснятые ранее файлы и контроль текущего направления съемки.

Запись ведется на карты памяти формата microSD. Мы вели тесты с картой объемом 128 Гбайт. Для удобства переноса файлов в комплекте есть картридер.

Управляется система с помощью механических кнопок, распределенных по двум боковым граням. Общий процесс взаимодействия с интерфейсом интуитивно понятен, а также подробно описан в комплектной инструкции.

Настройки

На стекле занимает ограниченное пространство. При движении не отвлекает и не мешает обзору.Меню управления в LEXAND LR500 на русском языке. Для удобства разделено на две вкладки. В основной приведены пункты для изменения параметров съемки. Разрешение съемки, HDR, экспозиция, микрофон, датчик движения. Несколько видов штампа записи.

Отключение экрана через заданный интервал времени и другие общие параметры системы.

Тесты

Дневная съемка LEXAND LR500

Ночная съемка LEXAND LR500

Итоги

Набор опций удовлетворит потребности тех, кто ставит приоритетом индивидуальную подстройку работы видеорегистратора. Остальные же могут просто поставить карту памяти и начать эксплуатацию устройства.Запись ведет в разрешение Full HD. Это кодек H.264 и расширение MOV. За обработку изображения в них отвечает процессор JL5601. Оснащается матрицей SC2383.Высокий уровень детализации. Номерные знаки хорошо различимы в своем и соседнем потоках.LEXAND LR500 – видеорегистартор с 3-дюймовым IPS-дисплеем, привлекательным внешним исполнением и высокой детализацией снимаемых роликов. Из дополнительных функций отметим режим парковки, датчик движения, G-сенсор и возможность добавления второй камеры.