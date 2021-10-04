Обзор LEXAND LR500. Видеорегистратор с IPS-дисплеем...

Средняя стоимость – 6490 рублей.
Между собой элементы соединяются с помощью металлического винта. Такое соединение исключает случайный излом, особенно при эксплуатации в зимнее время года.
Разъем питания у видеорегистратора расположен на верхнем торце и с учетом длины питающего кабеля в 3 метра, владелец сможет организовать аккуратную укладку, спрятав кабель под обшивкой.
На верхней грани помимо питающего miniUSB есть microHDMI вход для опционального подключения второй камеры.
Лицевая сторона LEXAND LR500 с покрытием в цвете серебристый металлик. Выглядит с заделом на премиальность.
По центру выведен, выступающий над основной плоскостью, объектив с углом обзора в 150 градусов по диагонали. В его схеме используются стеклянные линзы.
Для отображения изображения задействован яркий IPS-дисплей с широкими углами обзора. Разрешение его составляет 640х360 пикселей.
С помощью экрана ведется взаимодействие с интерфейсом управление, просматриваются отснятые ранее файлы и контроль текущего направления съемки.
Запись ведется на карты памяти формата microSD. Мы вели тесты с картой объемом 128 Гбайт. Для удобства переноса файлов в комплекте есть картридер.
Управляется система с помощью механических кнопок, распределенных по двум боковым граням. Общий процесс взаимодействия с интерфейсом интуитивно понятен, а также подробно описан в комплектной инструкции.
На стекле занимает ограниченное пространство. При движении не отвлекает и не мешает обзору.
Отключение экрана через заданный интервал времени и другие общие параметры системы.
Набор опций удовлетворит потребности тех, кто ставит приоритетом индивидуальную подстройку работы видеорегистратора. Остальные же могут просто поставить карту памяти и начать эксплуатацию устройства.