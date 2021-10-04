Обзор LEXAND LR500. Видеорегистратор с IPS-дисплеем

Продолжая изучение актуальной модельной линейки видеорегистраторов сезона 2021 в центре внимания сегодня будет LEXAND LR500. Новинку отличают внимание к деталям внешнего оформления, использование надежного винтового крепления, а также IPS-дисплей с увеличенной диагональю экрана.

LEXAND LR500

Средняя стоимость – 6490 рублей.

Комплектация

Покупатель получает устройство, упакованным в коробку из плотного картона с изображением в нескольких ракурсах и списком его ключевых особенностей. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, картридер в виде флешки, гарантийный талон.

LEXAND LR500

LEXAND LR500 обзор

Внешний вид

На стекле видеорегистартор фиксируется с помощью крепежа с вакуумной присоской и прижимной ножкой, поддерживающего поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

LEXAND LR500

Между собой элементы соединяются с помощью металлического винта. Такое соединение исключает случайный излом, особенно при эксплуатации в зимнее время года.

LEXAND LR500

Разъем питания у видеорегистратора расположен на верхнем торце и с учетом длины питающего кабеля в 3 метра, владелец сможет организовать аккуратную укладку, спрятав кабель под обшивкой.

LEXAND LR500

На верхней грани помимо питающего miniUSB есть microHDMI вход для опционального подключения второй камеры.

LEXAND LR500

Лицевая сторона LEXAND LR500 с покрытием в цвете серебристый металлик. Выглядит с заделом на премиальность.

LEXAND LR500

По центру выведен, выступающий над основной плоскостью, объектив с углом обзора в 150 градусов по диагонали. В его схеме используются стеклянные линзы.

LEXAND LR500

Для отображения изображения задействован яркий IPS-дисплей с широкими углами обзора. Разрешение его составляет 640х360 пикселей.

LEXAND LR500

С помощью экрана ведется взаимодействие с интерфейсом управление, просматриваются отснятые ранее файлы и контроль текущего направления съемки.

LEXAND LR500

Запись ведется на карты памяти формата microSD. Мы вели тесты с картой объемом 128 Гбайт. Для удобства переноса файлов в комплекте есть картридер.

LEXAND LR500

Управляется система с помощью механических кнопок, распределенных по двум боковым граням. Общий процесс взаимодействия с интерфейсом интуитивно понятен, а также подробно описан в комплектной инструкции.

LEXAND LR500

На стекле занимает ограниченное пространство. При движении не отвлекает и не мешает обзору.

Настройки

Меню управления в LEXAND LR500 на русском языке. Для удобства разделено на две вкладки. В основной приведены пункты для изменения параметров съемки. Разрешение съемки, HDR, экспозиция, микрофон, датчик движения. Несколько видов штампа записи.

LEXAND LR500

Отключение экрана через заданный интервал времени и другие общие параметры системы.

LEXAND LR500

Набор опций удовлетворит потребности тех, кто ставит приоритетом индивидуальную подстройку работы видеорегистратора. Остальные же могут просто поставить карту памяти и начать эксплуатацию устройства.

Тесты

Запись ведет в разрешение Full HD. Это кодек H.264 и расширение MOV. За обработку изображения в них отвечает процессор JL5601. Оснащается матрицей SC2383.

Дневная съемка LEXAND LR500

Высокий уровень детализации. Номерные знаки хорошо различимы в своем и соседнем потоках.

Ночная съемка LEXAND LR500

Итоги

LEXAND LR500 – видеорегистартор с 3-дюймовым IPS-дисплеем, привлекательным внешним исполнением и высокой детализацией снимаемых роликов. Из дополнительных функций отметим режим парковки, датчик движения, G-сенсор и возможность добавления второй камеры.
Комментарии и отзывы LEXAND LR500
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