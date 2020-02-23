Обзор LEXAND LR65 Dual. Двухканальный видеорегистратор с GPS

Тестируемый сегодня LEXAND LR65 Dual может похвастать поддержкой двухканальной съемки, GPS-модулем с поддержкой вывода информации по стационарным камерам. Эта же серия доступна и в версии без дополнительной камеры в комплекте, позволяя подобрать пользователю оптимальную компоновку под свои требования.

LEXAND LR65 обзор

Базовая версия без камеры в комплекте доступна за 4990 рублей.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, TF-ридер, вторую камеру с монтажным комплектом. Собрано все в коробке с подробной информацией по спецификациям.

Внешний вид

Выполнен в корпусе с привлекательным внешним видом. В таком исполнении мы не встречали устройств от конкурентов. Внешние поверхности матовые, немаркие в отличие от глянцевых.

Изображение выводится на 2-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Хорошо читается в дневное и ночное время.

При приближении к камерам выводятся голосовые подсказки. Уровень громкости можно регулировать.

На левой грани LEXAND LR65 Dual кнопка включения и переключения приоритета между камерами. Ниже слот для карты памяти.

С противоположной стороны miniUSB, используемый для подачи питания. Здесь же гнездо для подключения второй камеры.

Используется оптика, собранная из группы стеклянных линз с углом обзора в 130 градусов по диагонали.

Управляется при помощи четырех кнопок, расположенных под экраном. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не дребезжат.

На верхнем торце паз для крепления. Используется вакуумная присоска с возможностью поворота вокруг оси и изменения угла наклона.

Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе. Для лучшего обзора и видимости ее можно установить в районе номерного знака. Длины всех проводов с запасом для организации аккуратного монтажа в салоне.

Видеорегистратор поддерживает парковочный режим. При ударе или встряске запускается запись во время нахождения на парковке. За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 250 мАч.

Настройки

В разделе настроек LEXAND LR65 Dual предлагаются детальные настройки всех параметров системы. От работы самой системы до съемки. Выведено в виде общего списка. Найти нужный пункт будет несложно. Сами заводские настройки позволят начать эксплуатацию сразу после покупки.

Радар-детектор

Здесь используется связка из GPS и ГЛОНАСС. Продемонстрировано короткое время на холодный старт системы. С официального сайта можно будет загрузить актуальное обновление базы и прошивки. Выводятся данные по стационарным комплексам, установленным на дорогах России.

Для АВТОДОРИЯ ведется учет средней скорости на участке контроля. Поведение информатора можно будет настроить в настройках.

Тесты

Дневная съемка LEXAND LR65

Ночная съемка LEXAND LR65

Запись ведется в разрешении Full HD. В LEXAND LR65 Dual установлен процессор Mstar 8336. Ролики с хорошим уровнем детализации. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Вторая камера LEXAND LR65

Вместе с видеопотоком фиксируются данные по маршруту и скорости.

Итоги по LEXAND LR65 Dual

LEXAND LR65 Dual – двухканальный видеорегистратор с GPS/ГЛОНАСС и системой вывода информации по стационарным камерам и радарам. Привлекательный внешний вид, детектор движения, парковочный режим, G-сенсор, детальные настройки, поворотное крепление.