Обзор LEXAND LR65 Dual. Двухканальный видеорегистратор с GPS

Тестируемый сегодня LEXAND LR65 Dual может похвастать поддержкой двухканальной съемки, GPS-модулем с поддержкой вывода информации по стационарным камерам. Эта же серия доступна и в версии без дополнительной камеры в комплекте, позволяя подобрать пользователю оптимальную компоновку под свои требования.
Базовая версия без камеры в комплекте доступна за 4990 рублей.
LEXAND LR65 обзор
КомплектацияКомплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, TF-ридер, вторую камеру с монтажным комплектом. Собрано все в коробке с подробной информацией по спецификациям.
Внешний видВыполнен в корпусе с привлекательным внешним видом. В таком исполнении мы не встречали устройств от конкурентов. Внешние поверхности матовые, немаркие в отличие от глянцевых.
Изображение выводится на 2-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Хорошо читается в дневное и ночное время.
При приближении к камерам выводятся голосовые подсказки. Уровень громкости можно регулировать.
На левой грани LEXAND LR65 Dual кнопка включения и переключения приоритета между камерами. Ниже слот для карты памяти.
С противоположной стороны miniUSB, используемый для подачи питания. Здесь же гнездо для подключения второй камеры.
Используется оптика, собранная из группы стеклянных линз с углом обзора в 130 градусов по диагонали.
Управляется при помощи четырех кнопок, расположенных под экраном. Зафиксированы кнопки в корпусе хорошо, не дребезжат.
На верхнем торце паз для крепления. Используется вакуумная присоска с возможностью поворота вокруг оси и изменения угла наклона.
Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе. Для лучшего обзора и видимости ее можно установить в районе номерного знака. Длины всех проводов с запасом для организации аккуратного монтажа в салоне.
Видеорегистратор поддерживает парковочный режим. При ударе или встряске запускается запись во время нахождения на парковке. За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 250 мАч.
НастройкиВ разделе настроек LEXAND LR65 Dual предлагаются детальные настройки всех параметров системы. От работы самой системы до съемки. Выведено в виде общего списка. Найти нужный пункт будет несложно. Сами заводские настройки позволят начать эксплуатацию сразу после покупки.
Радар-детекторЗдесь используется связка из GPS и ГЛОНАСС. Продемонстрировано короткое время на холодный старт системы. С официального сайта можно будет загрузить актуальное обновление базы и прошивки. Выводятся данные по стационарным комплексам, установленным на дорогах России.
Для АВТОДОРИЯ ведется учет средней скорости на участке контроля. Поведение информатора можно будет настроить в настройках.