Обзор LEXAND LR80. Видеорегистартор с магнитным креплением

Сегодня героем нашего обзора будет видеорегистратор LEXAND LR80, оснащенный GPS-модулем с функцией вывода уведомлений по стационарным камерам и радарам. Он же используется для фиксации дополнительных данных в записываемые ролики, которые будут полезны при разборе спорных ситуаций. Еще одной его особенностью является использование быстросъемного магнитного крепления.
Рекомендованная стоимость составляет 4 990 рублей. Он уже доступен в российских магазинах.
LEXAND LR80 обзор
КомплектацияКомплект включает два USB-кабеля (miniUSB для видеорегистратора, microUSB для антенны), зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Все упаковано в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний видВыполнен LEXAND LR80 в компактном корпусе из черного матового пластика. Внешний вид аккуратный.
По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из шести стеклянных линз, с углом обзора в 150 градусов по диагонали.
В видеорегистраторе используется быстросъемное магнитное крепление с активным питанием. Группа контактов расположена на крышке. Ответная часть крепится на лобовом стекле при помощи двухстороннего скотча.
К основной части с помощью магнитов подключается блок с GPS-антенной и встроенным динамиком. Этот блок можно будет снять отдельно от видеорегистратора для обновления базы данных. Удобно.
Фиксируется надежно. При движении по неровным дорогам не дребезжит и самопроизвольно не отсоединяется. Разъем питания расположен в основании, так упрощается скрытый монтаж в салоне автомобиля.
На стороне водителя находится 1.5-дюймовый TN-дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Во время движения на экран выводится информация по камерам контроля скорости, текущему времени, направлению и скорости. Вся важная информация сопровождается внятными голосовыми подсказками.
Управляется при помощи группы механических кнопок, расположенных под экраном. Разобраться с ними будет несложно, плюс в комплекте идет подробная инструкция.
Запись роликов ведется на карту памяти формата microSD. На корпусе видеорегистратора выведен отдельный miniUSB, который будет полезен для передачи данных в ноутбук или ПК.
НастройкиВсе опции настроек разделены по двум разделам. В основном настраиваются все параметры видеосъемки. Циклическая запись на 1-2-3 минуты. Несколько видов штампа на роликах.
Отдельная вкладка с настройкой общих параметров системы. Пункты корректировки поведения информатора.Режим парковки, датчик движения и т.д.
Радар-детекторLEXAND LR80 поддерживает вывод информации по стационарным камерам и радарам на дорогах. Обновление базы можно загрузить с официального сайта. Наполнение хорошее, обновления выходят регулярно (производитель дал обещание выпускать не реже 1 раза в интервале 2 месяцев).
Для АВТОДОРИЯ устройство ведет расчет средней скорости на участке контроля и фиксацию точек входа и выхода. За время тестов мы не встречали системы, по которым не выводились предупреждения.