Обзор LEXAND LR80. Видеорегистартор с магнитным креплением

Сегодня героем нашего обзора будет видеорегистратор LEXAND LR80, оснащенный GPS-модулем с функцией вывода уведомлений по стационарным камерам и радарам. Он же используется для фиксации дополнительных данных в записываемые ролики, которые будут полезны при разборе спорных ситуаций. Еще одной его особенностью является использование быстросъемного магнитного крепления.

LEXAND LR80 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 4 990 рублей. Он уже доступен в российских магазинах.

Комплектация

Комплект включает два USB-кабеля (miniUSB для видеорегистратора, microUSB для антенны), зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон. Все упаковано в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен LEXAND LR80 в компактном корпусе из черного матового пластика. Внешний вид аккуратный.

По центру фронтальной стороны расположен объектив, собранный из шести стеклянных линз, с углом обзора в 150 градусов по диагонали.

В видеорегистраторе используется быстросъемное магнитное крепление с активным питанием. Группа контактов расположена на крышке. Ответная часть крепится на лобовом стекле при помощи двухстороннего скотча.

К основной части с помощью магнитов подключается блок с GPS-антенной и встроенным динамиком. Этот блок можно будет снять отдельно от видеорегистратора для обновления базы данных. Удобно.

Фиксируется надежно. При движении по неровным дорогам не дребезжит и самопроизвольно не отсоединяется. Разъем питания расположен в основании, так упрощается скрытый монтаж в салоне автомобиля.

На стороне водителя находится 1.5-дюймовый TN-дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Во время движения на экран выводится информация по камерам контроля скорости, текущему времени, направлению и скорости. Вся важная информация сопровождается внятными голосовыми подсказками.

Управляется при помощи группы механических кнопок, расположенных под экраном. Разобраться с ними будет несложно, плюс в комплекте идет подробная инструкция.

Запись роликов ведется на карту памяти формата microSD. На корпусе видеорегистратора выведен отдельный miniUSB, который будет полезен для передачи данных в ноутбук или ПК.

Настройки

Все опции настроек разделены по двум разделам. В основном настраиваются все параметры видеосъемки. Циклическая запись на 1-2-3 минуты. Несколько видов штампа на роликах.

Отдельная вкладка с настройкой общих параметров системы. Пункты корректировки поведения информатора.Режим парковки, датчик движения и т.д.

Радар-детектор

LEXAND LR80 поддерживает вывод информации по стационарным камерам и радарам на дорогах. Обновление базы можно загрузить с официального сайта. Наполнение хорошее, обновления выходят регулярно (производитель дал обещание выпускать не реже 1 раза в интервале 2 месяцев).

Тесты

Дневная съемка LEXAND LR80

Для АВТОДОРИЯ устройство ведет расчет средней скорости на участке контроля и фиксацию точек входа и выхода. За время тестов мы не встречали системы, по которым не выводились предупреждения.За обработку изображения отвечает процессор GPS 168. Максимальное разрешение съемки Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Резкость по всей площади кадра.

Ночная съемка LEXAND LR80

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Дневные и ночные ролики позволят в деталях разобрать дорожную ситуацию, включая всех участников, разметки и пешеходов.

Итоги по LEXAND LR80

LEXAND LR80 – хорошо сбалансированный видеорегистратор с быстросъемным магнитным креплением, оснащенный GPS-информатором. Привлекательный внешний вид, частые обновления базы данных, возможность скрытого монтажа. К условным минусам отнесем отсутствие настройки информатора по камерам.